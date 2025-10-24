«Линкольн» первым из Гибралтара выиграл матч в основном этапе турнира УЕФА

«Линкольн» со счетом 2:1 обыграл польский «Лех» в домашнем матче второго тура общего этапа Лиги конференций и стал первой командой из Гибралтара, одержавшей победу в основном этапе клубного международного турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
У «Линкольна» голы забили Кике Гомес (33-я минута) и Кристиан Рутьенс (88-я минута). У проигравших отличился Микаэль Исхак (77, с пенальти).
«Линкольн» — единственный клуб из Гибралтара, который доходил до групповой стадии еврокубка. Впервые команде это удалось в сезоне-2021/22. Тогда «Линкольн» проиграл все шесть матчей в Лиге конференций, уступив датскому «Копенгагену» (0:4, 1:3), греческому ПАОКу (0:2, 0:2) и словацкому «Словану» (1:4, 0:2). В 2025 году «Линкольн» во второй раз пробился в основной этап еврокубкого турнира. В турнирах УЕФА гибралтарские клубы участвуют с сезона-2014/15.