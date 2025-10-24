«Линкольн» первым из Гибралтара выиграл матч в основном этапе турнира УЕФА

1761254368

сегодня, 00:19

«Линкольн» со счетом 2:1 обыграл польский «Лех» в домашнем матче второго тура общего этапа Лиги конференций и стал первой командой из Гибралтара, одержавшей победу в основном этапе клубного международного турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ).

У «Линкольна» голы забили Кике Гомес (33-я минута) и Кристиан Рутьенс (88-я минута). У проигравших отличился Микаэль Исхак (77, с пенальти).