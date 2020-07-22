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Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Ливерпуль - Челси

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Вест Хэм

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Голы
45+2’ 0:1(П) Антонио Мичейл
Гринвуд Мэйсон
ассистент Марсьяль Антони 		1:1 51’
Наказания
Фосу-Менса Тимоти 44’
Рэшфорд Маркус 70’
Фернандеш Бруну 81’
82’ Масуаку Артур
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Ван-Биссака Аарон Фосу-Менса Тимоти 46’
75’ Масуаку Артур Крессуэлл Аарон
78’ Аллер Себастьен Антонио Мичейл
Игало Одион Рэшфорд Маркус 85’
90+1’ Ярмоленко Андрей Боуэн Джаррод
Статистика
 11 Удары по воротам 12
4 Удары в створ 3
10 Фолы 9
2 Угловые 3
3 Офсайды 1
57% Владение мячом 43%
2 Cэйвы 3
3 Предупреждения 1
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Все комментарии
Угадайте кто
Угадайте кто ответ dimagas2 (раскрыть)
23 июля в 16:11
    DXTK
    DXTK
    23 июля в 15:45
    все же ВХ отобрал очки у МЮ. Юнайтед почувствовал на своем опыте какого получить пенку в свои ворота, которая отбирает очки.

    PS ВХ остался в АПЛ это радует.
    di byadjo
    di byadjo
    23 июля в 07:17
    обрек мароканский везде.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    23 июля в 07:17
    Плохой результат, думаю дело в усталости игроков, надеюсь к ключевой игре против Лестера команда будет хорошо готова физически,но хорошо что Челси проиграл. Против лис играть надо на победу, но ничья тоже устроит, да и волки против Челси надеюсь будут мотивированы.
    youtomee
    youtomee
    23 июля в 03:01
    ну вот теперь матч с Лестером будет еще интересней, матч за ЛЧ
    Шишанутый
    Шишанутый
    22 июля в 22:12, ред.
    Предсказуемый результат. Расписали мировую которая всех устроила.
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    22 июля в 22:04
    То , как привез пенальти Погба - просто любительская клоунада ! И ничего его не исправит . Спихнуть его бы , пока "блестит" . Мактоминей вместо него сегодня был бы намного полезнее !
    Сдохшая вся команда , почему ротации нет ? да хоть во втором тайме !
    Чуть успокаивает лишь то , что лестер и челси еще хуже !
    yudin_duda
    yudin_duda
    22 июля в 22:03, ред.
    Нечего с такой игрой в лч делать, не удивлюсь, если ещё каллбасные ноги раздвинут
    IvanF1983
    IvanF1983
    22 июля в 21:58
    Уберите Погба с опорной зоны, он не опорник, привозит только голы, Фреда обратно..... Посмотрим кто достоин Лестер или МЮ
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    22 июля в 21:57
    Вот это заруба будет в последнем туре
    Evilhuman
    Evilhuman
    22 июля в 21:56
    Мда ничья, но хоть так, такой результат хотя бы оставляет нас в игре
    azkan
    azkan
    22 июля в 21:54
    Боевая справедливая ничья!
    azkan
    azkan
    22 июля в 21:48
    Боуэна забодали уже))
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ azkan (раскрыть)
    22 июля в 21:39, ред.
    Возможно,ибо в Челси могли любую прививку сделать!
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Ice van Reed (раскрыть)
    22 июля в 21:37
    Сейчас важнее самим какую-нибудь ерунду не зевнуть
    azkan
    azkan
    22 июля в 21:36
    А что у Матича прививки на карточки?
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
    22 июля в 21:33
    Высокий прессинг и игра МЮ не ладится, как простор получат накажут!
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Ice van Reed (раскрыть)
    22 июля в 21:28
    Спасибо),тут победа нужна)
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
    22 июля в 21:25, ред.
    Вот мы и встретились снова теперь по одну сторону Баррикад в прошедшем матче с Победой!
    IvanF1983
    IvanF1983
    22 июля в 21:21
    Я же говорю ЦЗ и опорник нужен толковый, Погба продать
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    22 июля в 21:20
    Гринвуд Красава!!!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    22 июля в 21:14
    У Мю есть потенциал, очень бы хотел, чтобы они вернулись в лч)
    При всем уважении к Лестеру, но хотелось бы видеть в лч Челси и Мю.
    Groove000
    Groove000
    22 июля в 21:14
    Впервые вижу рекламу "Аэрофлота" на матчах АПЛ
    azkan
    azkan
    22 июля в 21:10
    У Райса пушка мощная.
    Evilhuman
    Evilhuman
    22 июля в 21:10
    Гооооол, 1-1, Гринвуд конечно силен, лупит не парясь вообще,со всей дури и без шансов
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Evilhuman (раскрыть)
    22 июля в 21:09, ред.
    Отыграемся и вырвем победу.
    azkan
    azkan
    22 июля в 21:09
    Немного скорости и вот результат сразу. Красиво разыграли!
    Evilhuman
    Evilhuman
    22 июля в 21:08
    Если хотя бы не отыграемся, то о какой ЛЧ вообще можно говорить и мечтать
    lobsterdam
    lobsterdam
    22 июля в 20:58, ред.
    доигрался УГС со своими схемами. Магу с матичем - в топку вместе с погбой, привоз за привозом, забыл, что здесь не волейбол. и не надо им в лч, сами не хотят, что поделаешь. немотивированные, расслабленные, как на хреновой тренировке.заплевал весь экран!
    Медив
    Медив ответ azkan (раскрыть)
    22 июля в 20:56
    Да я сам не ожидал... Если бы Погба взял мяч в руки и побежал к центру поля, это еще было бы 50 на 50. А за такое практически был уверен, что не поставят
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