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1 : 1
завершен
22 июля 2020, 20:00
среда
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Стадион Олд Траффорд (Манчестер)
|45+2’
|0:1(П)
|Антонио Мичейл
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Гринвуд Мэйсон
ассистент Марсьяль Антони
|1:1
|51’
|Фосу-Менса Тимоти
|44’
|Рэшфорд Маркус
|70’
|Фернандеш Бруну
|81’
|82’
|Масуаку Артур
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ван-Биссака Аарон
|Фосу-Менса Тимоти
|46’
|75’
|Масуаку Артур
|Крессуэлл Аарон
|78’
|Аллер Себастьен
|Антонио Мичейл
|Игало Одион
|Рэшфорд Маркус
|85’
|90+1’
|Ярмоленко Андрей
|Боуэн Джаррод
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|11
|Удары по воротам
|12
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|4
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|9
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|2
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|1
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|2
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|1
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PS ВХ остался в АПЛ это радует.
PS ВХ остался в АПЛ это радует.
Сдохшая вся команда , почему ротации нет ? да хоть во втором тайме !
Чуть успокаивает лишь то , что лестер и челси еще хуже !
Сдохшая вся команда , почему ротации нет ? да хоть во втором тайме !
Чуть успокаивает лишь то , что лестер и челси еще хуже !
При всем уважении к Лестеру, но хотелось бы видеть в лч Челси и Мю.
При всем уважении к Лестеру, но хотелось бы видеть в лч Челси и Мю.