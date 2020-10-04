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Динамо - Краснодар
Локомотив - Химки
Сочи - Ростов
Рубин - Ахмат

Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против Краснодар

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) 2:0 Логотип футбольный клуб Краснодар Краснодар
Динамо
Краснодар
2 : 0
завершен
04 октября 2020, 20:00
воскресенье
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 10 тур
Стадион ВТБ Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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    Голы
    Грулев Вячеслав 1:0 37’
    Лесовой Даниил
    ассистент Ордец Иван     		2:0 57’
    Наказания
    Н'Жи Клинтон 6’
    Паршивлюк Сергей 41’
    Шиманьски Себастьян 45+1’
    47’ Смольников Игорь
    66’ Кайо Пантелеао
    74’ Газинский Юрий
    Лесовой Даниил 74’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    22’ Кайо Пантелеао Рамирес Кристиан
    56’ Сулейманов Магомед-Шапи Уткин Даниил
    Комличенко Николай Н'Жи Клинтон 69’
    75’ Камболов Руслан Газинский Юрий
    75’ Кутовой Максим Берг Маркус
    75’ Сперцян Эдуард Классон Виктор
    Терехов Антон Грулев Вячеслав 86’
    Плиев Заурбек Скопинцев Дмитрий 86’
    Школик Игорь Шиманьски Себастьян 90’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 14
    		10 Удары в створ 3
    		9 Фолы 7
    		7 Угловые 7
    		4 Офсайды 1
    		38% Владение мячом 62%
    		3 Cэйвы 8
    		4 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс ответ баск (раскрыть)
    06 октября в 01:30
    Игроки побежали, игра пошла.
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс ответ kolpankolpan (раскрыть)
    06 октября в 01:28
    Во встрече с "Динамо" твой Зенит был ясно где м - в ...
    баск
    баск ответ Eirek (раскрыть)
    05 октября в 17:48
    Конечно смущает, но команда радует игрой настолько редко, что когда это происходит,
    хочется концентрироваться только на хорошем)

    И потом, разница все-таки была, на мой взгляд, и состояла в том, что парни именно играли, а не выполняли нудную работу, смысл которой зачастую был, по-моему, не очень понятен им самим.
    Тогда как вчера было много вертикальной игры, острых передач на ход, вразрез, парни искали друг друга и предлагали себя, отчего резко выросло количество моментов.

    Все это при Новикове не очень-то присутствовало, так что те же контратаки были опаснее, чем обычно, и как следствие -два гола с игры, что в этом сезоне произошло впервые, а при Новикове за 27 матчей было всего 1 раз (Краснодар в июле не в счет).

    А Шварц..
    Ну, в любом случае, пока не подписан конкретный контракт, нельзя знать точно.
    Подождем..)
    Храневец
    Храневец
    05 октября в 15:35
    может перед каждым туром тренера менять ???????Пойти что ли поставить в церковь свечку?!
    galem72
    galem72
    05 октября в 10:34
    ДМ с победой! Здорово они южан загнали. ))
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    05 октября в 09:29
    После таких игр как с ПАОК невозможно ждать сильного результата от команды.Это как правило подтверждено практикой. А похвалы Динамо быть не может.Краснодар после Европы всегда дохлый. Да еще и на выезде. На счет острых якобы ,пронзительных и умелых атак Динамо умилило. Где же они такие пронзительные были в игре с гурзонами?Ясно где-в ....
    112910415
    112910415
    05 октября в 09:27
    в этот раз - вполне солидное Динамо ...
    Groove000
    Groove000 ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
    05 октября в 08:41
    А я не про вас лично, я на личности не перехожу)
    Groove000
    Groove000 ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
    05 октября в 08:25
    Коронавирус лечите)
    Groove000
    Groove000
    05 октября в 08:22
    Считаю, что ничего страшного не произошло. После мучительной ответной игры с ПАОКом команда выдохлась и физически, и эмоционально. Это было видно - не добегали, не добивали, не завершали передачи. Этот матч должен послужить уроком - нужна скамейка, которой, фактически, нет. Жду матчей после перерыва на сборные
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    05 октября в 05:22
    ФК Краснодар ужасен в преддверии старта в еврокубках! С такой игрой они даже с Ренном будут иметь большие проблемы. Зачастую смена главного тренера положительно сказывается на команде) Так в итоге и вышло с Динамо. Чуть ли не лучший матч сезона в исполнении бело-голубых!
    cska vperiod
    cska vperiod
    05 октября в 05:15
    Неожиданная победа.
    Eirek
    Eirek ответ баск (раскрыть)
    05 октября в 03:22, ред.
    Не смущает что это все та же игра вторым номером и на широком пространстве, что и при Новикове удавалась?
    У нас проблемы то не в том чтобы зениты с Краснодарами обыграть, а в том чтобы Химки с Локомотиви победить, или хоть мяч закатить один.

    Так что дифирамбов не стал бы петь.
    Останься Новиков было бы тоже самое, в этом и проблема.

    Насчёт Шварца, не был бы столь категоричен, хотя это все так же слухи.
    Клоп тоже с Майнцом вылетал, и в Боруссии не сразу потом феерить начал после, но что-то не думаю что кто-то его плохим тренером назовет, так что если сбудется то посмотрим, в этом сезоне в любом случае результатов жать не стоит чтобы оценивать что-то, кто бы по итогу не пришёл.
    Никона
    Никона ответ баск (раскрыть)
    05 октября в 03:05
    Ну агент Шварца сказал что приход его в Динамо маловероятен, чему я несказанно рад.
    Никона
    Никона ответ Gahi (раскрыть)
    05 октября в 03:03
    Команду к матчу готовил Бувач, он сейчас вообще всем руководит что касается футбольных дел в Динамо, о Бердыеве в Динамо написал сайт букмекерский а остальные более авторитетные сми только на него ссылались. Нового тренера ищет опять же Бувач и в его шорт листе как говорят, российских специалистов нет и не было.
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс ответ steelhead (раскрыть)
    05 октября в 02:27
    По большому счету и при нем не было.
    Но можно купить правого защитника и одного центра. Есть легионерские места.
    И уже станет лучше.
    Palex
    Palex ответ Valeriy-48 (раскрыть)
    05 октября в 01:44
    У грамотного и авторитетного тренера, большенство из этого состава, были бы выставленны на трансфер.
    Землянин
    Землянин
    05 октября в 01:17
    Динамо сливает тренара, ЛЕ и Химкам, но выигрывает у Зенита и Краснодара, что будут играть в ЛЧ 🎃 Парадокс
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    05 октября в 01:05
    Результат дающий пищу для полушарий). Одно говорит:
    Ну, это, как в яслях, когда деток спать укладывают воспитатели, которые говорят, этим деткам:
    "Вот придет Медведь и утащит с собой, если будете плохо себя вести".🤣
    Другое говорит:
    Что уже Бекиевич рулит тихо?
    🤔
    Краснодар после Пауков, судя по результату, был, как "рыба без чешуи"). Так бывает, когда эмоции остались, после финсвистка, там на поле и в раздевалке.
    Динамиков с победой!
    Как все плотно в турнирной таблице и, это после 10 тура!
    Алексей Соломонов
    Алексей Соломонов
    05 октября в 00:29
    Как говорится Россию умом не понять так и Российский футбол ))) Динамо проигравшее любительскому клубу обыгрывает участника ЛЧ от России....
    Valeriy-48
    Valeriy-48 ответ Palex (раскрыть)
    05 октября в 00:11
    Ну тренера там действительно нет, а вот, что касается игроков, то многие входят в свои сборные, да и технически довольно грамотно обучены, да есть квалифицированные игроки, а вот команды нет. С грамотным и авторитетным тренером, команда могла бы претендовать на самые высокие места....
    Faustello
    Faustello ответ Илья Пыркин (раскрыть)
    04 октября в 23:43
    Да Красу пофигу кого мочить, игра с Динамо показала супер готовность!)))
    Palex
    Palex ответ Valeriy-48 (раскрыть)
    04 октября в 23:42
    А чем состав- то великолепен? Обычное технари латиносы, играющие, каждый сам по себе. Какие вообще у Краснодары титулы, награды или громкие победы? Раговоров об этой команде много, классный и грамотный владелец, шикарная академия, перспективные воспитанники( которые на лавке сидят, типа Шапи), а по факту, ничего особенного не представляющея из себя команда. Ну а о тренере, вообще говорить нечего, полнейшей ноль.
    баск
    баск ответ Dinamikk (раскрыть)
    04 октября в 23:42
    Он играл за Майнц, когда Клопп его в Б1 выводил, теперь тренер, типа.

    Что касается Бердыева- ну, видимо, лоббизм Бувача перевесил..
    Dinamikk
    Dinamikk ответ баск (раскрыть)
    04 октября в 23:24
    что за шварц, впервые слышу, вроде как все выходные бродят слухи что в понедельник Бердыева обьявят
    steelhead
    steelhead ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
    04 октября в 23:15
    Укрепить можно только то, что уже есть. С уходом Шунича обороны нет не какой.
    Илья Пыркин
    Илья Пыркин ответ Faustello (раскрыть)
    04 октября в 23:14
    Какие летучие мыши? Ты путаешь Севилью с Валенсией
    Caniggia
    Caniggia
    04 октября в 23:03
    Игра и результаты Краснодара в гостях - это тихий ужас! Да и поплыли они, походу, после напряжённых игр в отборе ЛЧ.
    Valeriy-48
    Valeriy-48 ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
    04 октября в 23:00
    Вы о чем? Обстоятельсва в футбол не играют. Да, у Краснодара великолепный состав, но играть без тренера вряд ли получится. Что может дать мальчик который с гордостью говорит, что недавно научился жонглировать мы увидели сегодня. Какой Европейский уровенгь?...
    Tostao
    Tostao
    04 октября в 22:56
    Ну что, теперь Динамо надо включать приличные отступные в контрактах Грулева, Лесового, Евгеньева... и стараться удержать молодёжь в клубе. Купить парочку хороших легионеров и строить приличную команду.
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