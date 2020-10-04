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2 : 0
завершен
04 октября 2020, 20:00
воскресенье
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Стадион ВТБ Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|Грулев Вячеслав
|1:0
|37’
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Лесовой Даниил
ассистент Ордец Иван
|2:0
|57’
|Н'Жи Клинтон
|6’
|Паршивлюк Сергей
|41’
|Шиманьски Себастьян
|45+1’
|47’
|Смольников Игорь
|66’
|Кайо Пантелеао
|74’
|Газинский Юрий
|Лесовой Даниил
|74’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|22’
|Кайо Пантелеао
|Рамирес Кристиан
|56’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Уткин Даниил
|Комличенко Николай
|Н'Жи Клинтон
|69’
|75’
|Камболов Руслан
|Газинский Юрий
|75’
|Кутовой Максим
|Берг Маркус
|75’
|Сперцян Эдуард
|Классон Виктор
|Терехов Антон
|Грулев Вячеслав
|86’
|Плиев Заурбек
|Скопинцев Дмитрий
|86’
|Школик Игорь
|Шиманьски Себастьян
|90’
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|15
|Удары по воротам
|14
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|10
|Удары в створ
|3
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|9
|Фолы
|7
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|7
|Угловые
|7
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|4
|Офсайды
|1
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|3
|Cэйвы
|8
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|4
|Предупреждения
|3
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