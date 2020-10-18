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3 : 1
завершен
вчера, 16:30
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Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
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Кучаев Константин
ассистент Чалов Фёдор
|1:0
|51’
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Эджуке Чидера
ассистент Васин Виктор
|2:0
|54’
|57’
|2:1
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Моро Никола
ассистент Лесовой Даниил
|Дивеев Игорь
|3:1
|67’
|15’
|Грулев Вячеслав
|Обляков Иван
|35’
|40’
|Евгеньев Роман
|54’
|Фомин Даниил
|75’
|Евгеньев Роман
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Дзагоев Алан
|Карпов Вадим
|20’
|Тикнизян Наир
|Эджуке Чидера
|62’
|Гаич Адольфо
|Чалов Фёдор
|62’
|66’
|Каборе Шарль
|Фомин Даниил
|66’
|Комличенко Николай
|Грулев Вячеслав
|Бистрович Кристиян
|Влашич Никола
|78’
|78’
|Нойштедтер Роман
|Лесовой Даниил
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|17
|Удары по воротам
|10
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|10
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|13
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|5
|Угловые
|6
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|3
|Офсайды
|2
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|2
|Cэйвы
|7
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|1
|Предупреждения
|4
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|0
|Удаления
|1
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