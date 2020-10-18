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ЦСКА - Динамо
Ротор - Тамбов
Арсенал - Урал
Ростов - Ахмат

Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА против Динамо

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    Голы
    Кучаев Константин
    ассистент Чалов Фёдор     		1:0 51’
    Эджуке Чидера
    ассистент Васин Виктор     		2:0 54’
    57’ 2:1 Моро Никола
    ассистент Лесовой Даниил
    Дивеев Игорь 3:1 67’
    Наказания
    15’ Грулев Вячеслав
    Обляков Иван 35’
    40’ Евгеньев Роман
    54’ Фомин Даниил
    75’ Евгеньев Роман
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Дзагоев Алан Карпов Вадим 20’
    Тикнизян Наир Эджуке Чидера 62’
    Гаич Адольфо Чалов Фёдор 62’
    66’ Каборе Шарль Фомин Даниил
    66’ Комличенко Николай Грулев Вячеслав
    Бистрович Кристиян Влашич Никола 78’
    78’ Нойштедтер Роман Лесовой Даниил
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 10
    		10 Удары в створ 3
    		12 Фолы 13
    		5 Угловые 6
    		3 Офсайды 2
    		58% Владение мячом 42%
    		2 Cэйвы 7
    		1 Предупреждения 4
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    протон1
    протон1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 23:41
    вижу ты новичек тут. я бывший тренер по футболу. уважаю что ты на этом сайте. но уж прости не вооруженным глазом шунин виноват. он подводил динамо во многих играх. ну ни как не тянет в сборную. ты вот рассуди. докажи что он не был причастин. ты видел как5 ему 3ку заколотили?
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 23:33
    Ни в одном из пропущенных мячей Антон не виноват. А два его сейва (спасения) в первом тайме просто великолепны. Несомненно достоин места в сборной.
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы
    вчера в 22:31
    Красивый счёт - спартак обыгран 3:1, Динамо тоже 3:1
    протон1
    протон1
    вчера в 21:59
    влашич хорош. а антон шунин никудышный. он играет в составе сборной? может вернуть игоря?
    boniel3
    boniel3
    вчера в 21:58
    ЦСКА с победой!За фол на Карпове Безбородова лишить право на судейство пожизненно!
    brauning.86
    brauning.86 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    вчера в 21:28
      RIR68
      RIR68 ответ Мяучело (раскрыть)
      вчера в 21:20
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин ответ brauning.86 (раскрыть)
        вчера в 21:20, ред.
        Ещё раз, не семь лет, а два года.
        А на счёт наших результатов после нашего триумфа в ЕК, и ты и я знаем, наши результаты не такие позорные как ваши за последние 10 лет. Занять четвертое место в группе, это не так позорно как вылетить из квалификации и вообще не попасть в ЕК. Статистику не обманешь. В Еврокубках от страны хуже спартака никого нет.Смотри ниже статистику. И куда уж хуже вообще не попасть в Еврокубки с 7- го места.
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        вчера в 21:15
        Кони и мусора это даже не дерби ....
        Это встреча аутсайдеров.
        SpaM-SARW
        SpaM-SARW
        вчера в 21:14
        Мяучело и коневой воин отличный дебат устроли уважуха
        blitz
        blitz
        вчера в 21:07
        ЦСКА с заслуженной победой! И без Марио Фернандеса справились.
        brauning.86
        brauning.86 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
        вчера в 21:06
        Не знаю как насчет авы
        А эту напоминалку ты точно лет семь пихаешь
        Кстати выложи ка достижения коней в ЕК после вашего триумфа
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин ответ brauning.86 (раскрыть)
        вчера в 21:02, ред.
        Не семь, а два года. И периодически освежаю память мясным, когда забываются и надо их поставить на место.😆
        brauning.86
        brauning.86 ответ Мяучело (раскрыть)
        вчера в 20:58
        Он это скопировал лет 7 назад
        Периодически освежает себе память
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин ответ Мяучело (раскрыть)
        вчера в 20:58, ред.
        А когда Селихов или хотя бы кто нибудь из вратарей мясных столько отыграет в ЛЧ как Игорь? Игорь мужик и не сломался от пропущенных мячей, и до сих пор остаётся лучшим вратарём РПЛ, а ваш Селихов после семерочки от Ливерпуля совсем пропал.
        brauning.86
        brauning.86 ответ Союзник противников (раскрыть)
        вчера в 20:57
        Оригинально для дет сада
        Армейская душа
        Армейская душа ответ Мяучело (раскрыть)
        вчера в 20:55, ред.
        Ну 5 невыходов из квалификации - повод для свиной гордости ))) Теперь понятно почему Федун не стремится занять место выше 7-го )))
        Мяучело
        Мяучело ответ Красно Синий воин (раскрыть)
        вчера в 20:51, ред.
        особенно не поспоришь с рекордсменов игорем, рекорд которого вряд ли переплюнет кто лет через 300, или рекорд вашего удержания 4 места в группе, во всех квалификациях. тоже рекорд XDDD
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин ответ Мяучело (раскрыть)
        вчера в 20:49, ред.
        Статистика выступления мясных в Еврокубках яркое свидетельство того, что хуже спартака в ЕК нет. И с этим не поспоришь. Да ещё доигрались до того что вообще не попали в Еврокубки с 7-го места./)))
        Vredinka_online
        Vredinka_online ответ Red blu (раскрыть)
        вчера в 20:48
        Конечно, конечно, а то бы мы расслабились))
        Red blu
        Red blu
        вчера в 20:46
        Важная победа, важные три очка, что бы зенит и спартак не расслаблялись.
        andrefino13
        andrefino13
        вчера в 20:45, ред.
        Дзагоеву здоровья пожелаю,поиграть хотя бы годик без травм,игрок высочайшего класса...
        Мяучело
        Мяучело ответ Красно Синий воин (раскрыть)
        вчера в 20:45
        конечно ты расписал, ты ведь за мясными следишь аки большой брат, даже я так не слежу. а то что твоя любимая команда давно стала самым желаемым соперником для лудогорцев и базелей, ты не заметил)))
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин ответ Мяучело (раскрыть)
        вчера в 20:41
        Естественно. С 2010 по 2020 прошло 10 лет.
        А чего мясные добились за последние 10 лет в ЕК? Хотя можешь не отвечать я ниже уже расписал ваши позоры в ЕК
        Мяучело
        Мяучело ответ Красно Синий воин (раскрыть)
        вчера в 20:36, ред.
        2009/2010 это прошедшие 10 лет? у тебя как с математикой что было в школе? а как ты объяснишь что из последних 6 раундов лч только в одном цска чудом зацепилось за ле?)))
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин ответ Мяучело (раскрыть)
        вчера в 20:35, ред.
        Так что выучи наизусть потом проверю, в России нет ещё пока команды хуже в еврокубках чем спартак🐖🐽🐷
        ИГРОЧИШКА
        ИГРОЧИШКА
        вчера в 20:35
        ЦСКА с заслуженной победой
        Мяучело
        Мяучело ответ RIR68 (раскрыть)
        вчера в 20:32
        какой интеллектуальный пост, заткнуть свиней XDDD антона макаренко нет в твоих родственниках?
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин ответ Мяучело (раскрыть)
        вчера в 20:30, ред.
        Лови.
        За последние 10 лет достижения ЦСКА в Еврокубках.
        2009/10 ЛЧ - 1/4 финала
        2010/2011. ЛЕ - 1/8 финала
        2011/12. ЛЧ - 1/8 финала.
        2017/18. ЛЧ, групповой этап, выход в весну ЛЕ - 1/4 финала.
        А теперь напиши достижения спартака за последние 10 лет🤣😆
        Хотя сидя дома без еврокубков с 7-го места ничего не добьешься.🤗
        Армейская душа
        Армейская душа ответ Мяучело (раскрыть)
        вчера в 20:29
        Ничего другого от бестрофейника-рекордсмена и не ждал )))
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