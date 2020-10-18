В 35 Акинфеев Игорь Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 93

З 5 Васин Виктор Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 75 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 93

З 78 Дивеев Игорь Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 51 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 93

З 62 Карпов Вадим Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 20

П 8 Влашич Никола Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 78

З 19 Зайнутдинов Бактиор Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 5 Пасы: 49 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 93

П 20 Кучаев Константин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 93

П 22 Марадишвили Константин Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 93

П 98 Обляков Иван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 92 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 93

Н 9 Чалов Фёдор Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 62

П 11 Эджуке Чидера Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 62

Запасные игроки

В 49 Тороп Владислав

З 13 Котин Никита

П 25 Бистрович Кристиян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 15

П 10 Дзагоев Алан Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 73

П 71 Тикнизян Наир Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 31

Н 21 Гаич Адольфо Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 31