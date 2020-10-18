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0 : 2
завершен
18 октября 2020, 14:00
воскресенье
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Стадион Волгоград Арена
|57’
|0:1
|Карапетян Александр
|83’
|0:2
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Онугха Герман
ассистент Тилль Себастьен
|Жигулёв Илья
|21’
|27’
|Ароян Вараздат
|Макаров Сергей
|34’
|62’
|Чуперка Валерий
|70’
|Онугха Герман
|Степанов Данил
|90’
|90+2’
|Кабахидзе Владимир
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Карапетян Александр
|Тетрашвили Гурам
|46’
|Килин Антон
|Рыбин Алексей
|Понсе Андрес
|Жигулёв Илья
|63’
|69’
|Тилль Себастьен
|Карапетян Александр
|Микелтадзе Бека
|Давиташвили Зурико
|76’
|Песегов Евгений
|Макаров Сергей
|77’
|77’
|Кабахидзе Владимир
|Костюков Михаил
|90+2’
|Шахов Виталий
|Карасев Павел
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|16
|Удары по воротам
|8
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|5
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|17
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|3
|Угловые
|7
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|2
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|4
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