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Ротор - Тамбов
Арсенал - Урал
ЦСКА - Динамо
Ростов - Ахмат

Текстовая онлайн трансляция матча Ротор против Тамбов

Ротор Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград) 0:2 Логотип футбольный клуб Тамбов Тамбов
Ротор
Тамбов
0 : 2
завершен
18 октября 2020, 14:00
воскресенье
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 11 тур
Стадион Волгоград Арена
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    Голы
    57’ 0:1 Карапетян Александр
    83’ 0:2 Онугха Герман
    ассистент Тилль Себастьен
    Наказания
    Жигулёв Илья 21’
    27’ Ароян Вараздат
    Макаров Сергей 34’
    62’ Чуперка Валерий
    70’ Онугха Герман
    Степанов Данил 90’
    90+2’ Кабахидзе Владимир
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Карапетян Александр Тетрашвили Гурам
    46’ Килин Антон Рыбин Алексей
    Понсе Андрес Жигулёв Илья 63’
    69’ Тилль Себастьен Карапетян Александр
    Микелтадзе Бека Давиташвили Зурико 76’
    Песегов Евгений Макаров Сергей 77’
    77’ Кабахидзе Владимир Костюков Михаил
    90+2’ Шахов Виталий Карасев Павел
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 8
    		5 Удары в створ 4
    		12 Фолы 17
    		3 Угловые 7
    		63% Владение мячом 37%
    		2 Cэйвы 5
    		3 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    andreas88
    andreas88
    18 октября в 22:19
    При том, что я находился все-таки спиной к полю, работая стюардом, могу ответственно заявить: "Ротору" в данный момент надо избавиться от Камиля Муллина, который только и знает, что по штанге лупить послу упущенного момента, и гнать с позором Хацкевича. Купите ублюдку билет до Киева, пусть в свое Динамо возвращается. Тольку создавать моменты, когда очков за это не начисляют? Этот,с позволения сказать, "тренеришка" избавился от нормальных игроков (Султонова, Ткачука, Саная) и набрал сброд. Жигулев, который не прижился в родном Краснодаре, Степенов, которого просто погнали из Рубина, про "кавказскую диаспору" я вообще молчу. С таким составом они в следующем сезоне будут за выживание в ФНЛ бороться, если, конечно, не скроются снова на 20 лет. Удивляет то, что на матчи этой "команды" (умышленно беру в кавычки, потому то от команды там только название) до сих пор на нашу красавицу-арену собирается столько болельщиков. По-моему руководству стоит всерьез задуматься над сменой вектора развития. А то возвращение в Премьер-Лигу и вовсе бесславное получается - 3 очка в 11 матчах. Курам на смех. Позор волгоградской команде.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    18 октября в 19:41
    Не забиваешь ты? Забивают тебе!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    18 октября в 16:50
    Ротор - очень слабый коллектив, стоит признать. Полагаю, что сборище грузинов и остальных народностей покинет РПЛ по итогам этого сезона!
    Supremusnick
    Supremusnick
    18 октября в 16:27
    Всё что можно сказать о матче....Тамбов на опыте и везении.Понравилось как волгоградские болельщики исандское Ху! исполняют. Нет реализации и защита слишком много позволяет.Последний гол это просто ужас. .Три защитника отходят назад и игрок их в среднем темпе движения всех оставляет с носом.К тому времени ещё и двое подтягиваются. По сути могли пойти в навал с навесами а вместо этого унылое очередное поражение.
    Тамбову рано радоваться ещё два игрока травмированы так что очки брать с более сильными соперниками станет ещё сложнее.
    zooveterinar
    zooveterinar
    18 октября в 16:21
    Ну вот, а то коронавирус,коронавирус.
    particular
    particular
    18 октября в 16:09
    Выездная волчья модель порвала в клочья домашние заготовки Ротора...
    Faustello
    Faustello ответ НАВСЕГДА (комментарий удален) (раскрыть)
    18 октября в 16:09
    Вообще не жаль распил команду.
    За адекватность
    За адекватность
    18 октября в 16:05
    Волгоградцы насоздавали вполне достаточно. Но штанги, Рыжиков и видимо не достаточное исполнительское мастерство бьющих вкупе оставили ворота "Тамбова" на замке. Сколько угодно можно говорить, что по игре "Ротор" поражения не заслуживал, но побеждает тот, кто забивает, а счет на табло. Удачные замены провел Первушин, Карапетян вышел-забил, Тиль вышел-отдал голевую. В итоге "Тамбов" одержал важную победу, а "Ротор" продолжает идти ко дну. Возможно имеет смысл сменить рулевого, но тут руководству виднее, да и далеко не факт, что это поможет. Как обычно личное мнение.
    nubom
    nubom
    18 октября в 15:56
    Мне кажется, что во время коронавируса наш чемпионат преобразился. В последних турах пропали скучные, вымученные матчи. Игроки выходят с желанием ИГРАТЬ в футбол. Такое ощущение, что после нескольких матчей без зрителей, до них дошло, что футбол – это в первую очередь игра для болельщиков. Если бы не видел таблицу, то глядя на сегодняшнюю игру решил, что играют лидеры чемпионата. Очень жаль, что Рыжиков не дал забить Ротору хотя бы один мяч в первом тайме. Удачи волгоградцам в следующих матчах!...
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответ post-navigator (раскрыть)
    18 октября в 15:41
    Если ты так уверен в Казарцеве,что тебе доказывать?Посмотри на досуге прошлогодний обзор матча Динамо-Ростов, уверен твоё мнение не будет таким конкретным)))
    post-navigator
    post-navigator ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    18 октября в 15:37
    Лучший ответ группировке дармоедов - работа Казарцева в этом матче.
    Да и до того скандала. Всегда рядом с эпизодом, если надо - консультирется, одеяло не тянет. Тогда тоже и вар был, подставили мужика конкретно. Нелюди "компетентные" а как же!
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответ post-navigator (раскрыть)
    18 октября в 15:18
    А ты не согласен с оценкой компетентной комиссии РФС?)))
    post-navigator
    post-navigator
    18 октября в 14:41
    Рыжиков старый лукавый бес!
    Ни один мяч мимо не пролез :)
    post-navigator
    post-navigator
    18 октября в 14:37, ред.
    Мне матч нравится. Что-то из серии второй английской лиги.
    Есть нерв, есть боль, кровь, пот и слёзы.
    Андердоги ожесточенно грызутся за шмат мяса. И это правильно!
    Supremusnick
    Supremusnick
    18 октября в 14:20
    Волгоград демонстрирует прекрасное боление.
    post-navigator
    post-navigator
    18 октября в 14:12
    Камильмуллин протестировал штангу :)
    post-navigator
    post-navigator ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    18 октября в 14:08
    У тебя есть документы или ты просто, как привык, оскорбляешь человека?
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответ post-navigator (раскрыть)
    18 октября в 14:07
    Казанцев не судья.Хапуга.
    post-navigator
    post-navigator
    18 октября в 14:07
    "После нас хоть POTOP" :))
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    18 октября в 14:06
    За Волгоград!Ротор пора побеждать.
    post-navigator
    post-navigator
    18 октября в 14:04
      ОПС
      ОПС
      18 октября в 13:16
      Будет ничья
      Ravshan878
      Ravshan878
      18 октября в 07:12
      Тамбов 🐺.)
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