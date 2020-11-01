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1 : 2
завершен
01 ноября 2020, 12:00
воскресенье
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Стадион Нефтяник, зрителей: 2569
Телетрансляция: Матч Премьер
|27’
|0:1
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Бикфалви Эрик
ассистент Погребняк Павел
|39’
|0:2(П)
|Бикфалви Эрик
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Андрич Комнен
ассистент Данченко Олег
|1:2
|61’
|Андрич Комнен
|28’
|35’
|Августиняк Рафал
|Карп Кэтэлин
|38’
|Голубев Артем
|55’
|73’
|Бавин Юрий
|Никитин Алексей
|79’
|90+1’
|Подберёзкин Вячеслав
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|40’
|Евсеев Алексей
|Герасимов Алексей
|Сысуев Дмитрий
|Алиев Азер
|46’
|Камилов Владислав
|Карп Кэтэлин
|46’
|Фольмер Кирилл
|Кротов Вячеслав
|62’
|64’
|Подберёзкин Вячеслав
|Ефремов Дмитрий
|Жамалетдинов Тимур
|Голубев Артем
|85’
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|13
|Удары по воротам
|11
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|3
|Удары в створ
|5
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|19
|Фолы
|14
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|3
|Угловые
|7
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|3
|Офсайды
|4
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|3
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|3
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