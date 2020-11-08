В 31 Лещук Игорь Голов пропущено: 1 Спасений: 5 Пасы: 14 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 93

З 24 Евгеньев Роман Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 93

З 4 Паршивлюк Сергей Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 78

З 3 Плиев Заурбек Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 93

З 7 Скопинцев Дмитрий Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 93

П 77 Каборе Шарль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 5 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 6 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 83

П 19 Лесовой Даниил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 93

П 74 Фомин Даниил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 91

П 53 Шиманьски Себастьян Ударов всего: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 9 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 93

П 9 Н'Жи Клинтон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 68

Н 70 Тюкавин Константин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 83

Запасные игроки

В 45 Сангаре Давид

З 2 Варела Гильермо Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 10

З 50 Кутитский Александр

З 34 Рауш Константин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 2

З 79 Слепов Сергей

П 47 Захарян Арсен

П 23 Карапузов Владислав

П 8 Моро Никола Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 25

П 65 Москвичев Владимир Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 2

П 17 Терехов Антон Фолов заработано: 1 Заработанные пенальти: 1 Минут сыграно: 8