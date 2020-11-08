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5 : 1
завершен
сегодня, 19:00
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Стадион ВТБ Арена (Москва)
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Евгеньев Роман
ассистент Фомин Даниил
|1:0
|3’
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Н'Жи Клинтон
ассистент Паршивлюк Сергей
|2:0
|33’
|45+2’
|2:1
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Зе Луиш
ассистент Миранчук Антон
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Лесовой Даниил
ассистент Евгеньев Роман
|3:1
|60’
|Фомин Даниил
|4:1(П)
|86’
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Рауш Константин
ассистент Лесовой Даниил
|5:1
|90+2’
|Плиев Заурбек
|24’
|Шиманьски Себастьян
|28’
|34’
|Куликов Даниил
|37’
|Райкович Слободан
|38’
|Райкович Слободан
|39’
|Гильерме
|Паршивлюк Сергей
|54’
|64’
|Гильерме
|Паршивлюк Сергей
|78’
|84’
|Магкеев Станислав
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|34’
|Камано Франсуа
|Смолов Федор
|46’
|Лисакович Виталий
|Миранчук Антон
|46’
|Магкеев Станислав
|Рыбчинский Дмитрий
|66’
|Коченков Антон
|Живоглядов Дмитрий
|66’
|Мухин Максим
|Куликов Даниил
|Моро Никола
|Н'Жи Клинтон
|68’
|Варела Гильермо
|Тюкавин Константин
|83’
|Терехов Антон
|Каборе Шарль
|83’
|Рауш Константин
|Терехов Антон
|90+1’
|Москвичев Владимир
|Фомин Даниил
|90+1’
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|17
|Удары по воротам
|9
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|6
|Удары в створ
|6
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|19
|Фолы
|11
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|8
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|2
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|5
|Cэйвы
|1
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|4
|Предупреждения
|5
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|1
|Удаления
|2
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:large
:large
Гильерме вообще мышей перестал ловить. ☝️
Гильерме вообще мышей перестал ловить. ☝️