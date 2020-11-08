ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2020-11-08
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-29
2020-08-30
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2021-02-28
2021-03-07
2021-03-14
2021-03-21
2021-04-04
2021-04-11
2021-04-18
2021-04-25
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-16
Динамо - Локомотив
Химки - Рубин
ЦСКА - Ростов
Зенит - Краснодар

Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против Локомотив

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.423.033.39
BetCity 2.65 3.20 2.90
Fonbet 2.70 3.25 2.85
Мелбет 2.64 3.32 2.85
    Еще
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Голы
    Евгеньев Роман
    ассистент Фомин Даниил     		1:0 3’
    Н'Жи Клинтон
    ассистент Паршивлюк Сергей     		2:0 33’
    45+2’ 2:1 Зе Луиш
    ассистент Миранчук Антон
    Лесовой Даниил
    ассистент Евгеньев Роман     		3:1 60’
    Фомин Даниил 4:1(П) 86’
    Рауш Константин
    ассистент Лесовой Даниил     		5:1 90+2’
    Наказания
    Плиев Заурбек 24’
    Шиманьски Себастьян 28’
    34’ Куликов Даниил
    37’ Райкович Слободан
    38’ Райкович Слободан
    39’ Гильерме
    Паршивлюк Сергей 54’
    64’ Гильерме
    Паршивлюк Сергей 78’
    84’ Магкеев Станислав
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    34’ Камано Франсуа Смолов Федор
    46’ Лисакович Виталий Миранчук Антон
    46’ Магкеев Станислав Рыбчинский Дмитрий
    66’ Коченков Антон Живоглядов Дмитрий
    66’ Мухин Максим Куликов Даниил
    Моро Никола Н'Жи Клинтон 68’
    Варела Гильермо Тюкавин Константин 83’
    Терехов Антон Каборе Шарль 83’
    Рауш Константин Терехов Антон 90+1’
    Москвичев Владимир Фомин Даниил 90+1’
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 9
    		6 Удары в створ 6
    		19 Фолы 11
    		8 Угловые 2
    		1 Офсайды 2
    		51% Владение мячом 49%
    		5 Cэйвы 1
    		4 Предупреждения 5
    		1 Удаления 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Maksim Perepyolkin
    Maksim Perepyolkin
    сегодня в 22:52
    Николичу просто не объяснили приоритеты. ЛЧ можно сливать, а вот в чемпе надо взять проход туда, чтобы забрать бабки
    pul
    pul
    сегодня в 22:44
    Динамо с победой.
    gremaldino
    gremaldino
    сегодня в 22:39
    Всех сораДников и сочувствующих с победой ! Локо не унывать ! Все бывает.
    протон1
    протон1
    сегодня в 22:39
    еще у локо играл смолов. тоже минус. в итоге склько там игроков?. смолов что есть, что нет. одно и тоже.
    Dinamo
    Dinamo ответ dzvinka (раскрыть)
    сегодня в 22:31
    Хорошо. Уточню: Лесовой - лучшее приобретение Динамо за последние годы среди игроков.
    Kuvkil
    Kuvkil
    сегодня в 22:28
    Гильерме надо сменить клуб. Нужен новый вызов
    Альфи
    Альфи
    сегодня в 22:25
    Славно так ... С ПОБЕДОЙ ДИНАМО!
    :large
    протон1
    протон1 ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
    сегодня в 22:22, ред.
    паравоз просто заржавел. убрали кто смазку мог сделать на ход поставить . уволили просто старого механика
    dzvinka
    dzvinka ответ Dinamo (раскрыть)
    сегодня в 22:16
    Желько Бувач в качестве спорт.дира - лучшее приобретение Динамо за последние несколько лет.
    Чист
    Чист
    сегодня в 22:14
    Одно не пойму на основании чего Локо ставят на 8 место когда по всем показавтелям он ниже Рубина -может соствительталицы фанат Локо - тогда что мы говорим про судей -везде должен быть порядок
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ mortid (раскрыть)
    сегодня в 22:11
    Ильич был прав, только надо читать всю цитату до конца! А именно: "Любая кухарка может управлять государством, если её этому обучить"! Но в сравнении с Николичем, любая кухарка- гений!!!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 22:09
    "Локомотиву" не хватает одного - мотора в лице главного тренера, который своим спокойствием и инфантильностью во время матча убивает у игроков желание играть. Ну а если он и в раздевалке после таких матчей такой, в чём я не сомневаюсь, - судьба команды незавидна.
    mortid
    mortid
    сегодня в 22:06
    Вот это нежданчик. А рули Сймин, Локо в тройке маячил бы. В клубе очередная Смородская, только с бородой, ничего непонимающая в футболе. Ильич был не прав, не может кухарка править государством.
    Dinamo
    Dinamo
    сегодня в 22:05
    Лесовой - лучшее приобретение Динамо за последние годы.
    ЧиП
    ЧиП
    сегодня в 21:50
    Если тебе забивает Рауш, то это всё плохо.
    Гильерме вообще мышей перестал ловить. ☝️
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 21:48
    Динамиков с оху........нной победой ! Получил удовольствие !
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
    сегодня в 21:40
    Сейчас, самое время убрать лысого п.....а, пока он окончательно не убил Локо. Однако, терпеливое руководство Локомотива. Я бы, давно его в топку бросил. Кстате, туда же, можно и Гилю, всё-равно проку никакого- один стыд....
    Муслим90
    Муслим90
    сегодня в 21:29
    Красавцы))))) Не помню чтоб, когда-то громили Локо))) Реально неожиданно.
    Gotlib
    Gotlib
    сегодня в 21:29
    Слава Динамо !!!
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 21:27
    Николич и Мусаев соревнуются кто в большей степени физрук, пока что борьба плотная ахах)
    Паровозов
    Паровозов
    сегодня в 21:26
    Такого позора не ожидал никто, Райкович это что-то с чем то, как говорят он и в Бундеслиге косячил изрядно
    Tostao
    Tostao ответ Илья Пыркин (раскрыть)
    сегодня в 21:20
    Он же не Панов, а нормальный чувак и патриот своего спортивного общества!
    Evilhuman
    Evilhuman
    сегодня в 21:20
    Что-то совсем порвали паровозов
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 21:20
    5 от Динамо это конечно жесть
    Indian
    Indian
    сегодня в 21:19
    Динамки не тот Локо ушатали. Лучше б грузин так разнесли
    Tostao
    Tostao
    сегодня в 21:15
    Болельщиков "Динамо" с красивой победой!
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер
    сегодня в 21:12
    Динамо должно возродиться, немцы лучшие тренеры на данный момент
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 21:12
    Вот это счёт)) Молодцы Динамовцы. Поздравляю с победой
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 21:09
    При новом тренере игроки Динамо реально кайфуют от футбола!
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    сегодня в 21:07
    Паровоз с рельс сошел)))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100