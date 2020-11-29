|
2 : 0
завершен
сегодня, 19:00
|
Стадион Открытие Арена
Телетрансляция: Матч Премьер
|Кокорин Александр
|1:0(П)
|15’
|
Жиго Самуэль
ассистент Бакаев Зелимхан
|2:0
|90+4’
|12’
|Давиташвили Зурико
|Ларссон Джордан
|60’
|Тренеру Тедеско Доменико
|61’
|Ещенко Андрей
|86’
|Понсе Эсекель
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ещенко Андрей
|Умяров Наиль
|63’
|Бакаев Зелимхан
|Кокорин Александр
|69’
|75’
|Микелтадзе Бека
|Муллин Камиль
|80’
|Кипиани Николай
|Давиташвили Зурико
|85’
|Саплинов Александр
|Фламарион
|85’
|Серченков Сергей
|Песегов Евгений
|Кутепов Илья
|Ларссон Джордан
|89’
|
|22
|Удары по воротам
|14
|
|
|8
|Удары в створ
|6
|
|
|21
|Фолы
|23
|
|
|9
|Угловые
|3
|
|
|1
|Офсайды
|0
|
|
|51%
|Владение мячом
|49%
|
|
|6
|Cэйвы
|6
|
|
|3
|Предупреждения
|1
|
Воспользовались осечками конкурентов и догнали их в таблице - теперь там троевластие )))
Игра в первом тайме понравилась, а во втором нет. Могли раза 2-3 пропустить. Хорошо Ротор свои моменты не реализовал. Было бы феерично )))
Кутепов в атаке - это сильно! Тедеско как-будто показывает руководству, мол где нападающие? По сути усилить игру было некем.
Зобнин, Жиго и Понсе - отлично!
Мозес и Ларссон - слабовато, нужно прибавлять!
А так всех с победой!!!
Воспользовались осечками конкурентов и догнали их в таблице - теперь там троевластие )))
Игра в первом тайме понравилась, а во втором нет. Могли раза 2-3 пропустить. Хорошо Ротор свои моменты не реализовал. Было бы феерично )))
Кутепов в атаке - это сильно! Тедеско как-будто показывает руководству, мол где нападающие? По сути усилить игру было некем.
Зобнин, Жиго и Понсе - отлично!
Мозес и Ларссон - слабовато, нужно прибавлять!
А так всех с победой!!!