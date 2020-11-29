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Спартак - Ротор
Урал - Сочи
Уфа - Тамбов
Рубин - ЦСКА

Текстовая онлайн трансляция матча Спартак против Ротор

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 2:0 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград) Ротор
Спартак
Ротор
2 : 0
завершен
сегодня, 19:00
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 16 тур
Стадион Открытие Арена
Телетрансляция: Матч Премьер
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Мелбет 1.40 4.92 8.80
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    Голы
    Кокорин Александр 1:0(П) 15’
    Жиго Самуэль
    ассистент Бакаев Зелимхан     		2:0 90+4’
    Наказания
    12’ Давиташвили Зурико
    Ларссон Джордан 60’
    Тренеру Тедеско Доменико 61’
    Ещенко Андрей 86’
    Понсе Эсекель 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ещенко Андрей Умяров Наиль 63’
    Бакаев Зелимхан Кокорин Александр 69’
    75’ Микелтадзе Бека Муллин Камиль
    80’ Кипиани Николай Давиташвили Зурико
    85’ Саплинов Александр Фламарион
    85’ Серченков Сергей Песегов Евгений
    Кутепов Илья Ларссон Джордан 89’
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 14
    		8 Удары в створ 6
    		21 Фолы 23
    		9 Угловые 3
    		1 Офсайды 0
    		51% Владение мячом 49%
    		6 Cэйвы 6
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    cska1948
    cska1948 ответ stl33 (раскрыть)
    сегодня в 22:24
    Симуляция. Любой игрок, который пытается ввести судей в заблуждение, делая вид, что получил травму, или что против него сыграли с нарушением правил, виновен в симуляции и должен быть предупрежден за неспортивное поведение. Если игра была остановлена по причине симуляции, в пользу команды соперника назначается штрафной удар с места, где произошло нарушение
    Jake Sully
    Jake Sully
    сегодня в 22:19
    без левой пенки конечно никак... судья лучший друг спартака!
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 22:12
    Спартак единственный из записных лидеров не обременённый играми в ЕК, но катится по турниру ни шатко, ни валко. Если так продолжит, то весной вернётся на привычное 7 место.
    ошалевший
    ошалевший ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 22:11
    не надо на них обижаться,таких жалеть надо,жизнь не сахар
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 22:10
    Поздравляю болельщиков Спартака с победой
    pomor45
    pomor45 ответ Заполярный (раскрыть)
    сегодня в 22:07
    Почему только Чалова? Все этим грешат. Реализация не в п ,не в Красну армию.
    pomor45
    pomor45 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 22:06
    Давно уже твержу, что в ЧР чемпион определяется не своими успехами, а неудачами соперников. В ЕК всё и проявляется.
    Борг
    Борг ответ Sanches65 (раскрыть)
    сегодня в 22:05
    Насколько я запомнил ситуацию, мяч уже уходил от противоборствующей пары и его подхватывал другой спартаковец, Ларссон уже не владел им.
    Toc158
    Toc158 ответ Sanches65 (раскрыть)
    сегодня в 22:01
    он начал падать до стыка и видно очень хорошо...
    жк минимум
    Sanches65
    Sanches65 ответ Борг (раскрыть)
    сегодня в 22:00
    (Читаем правила) Если игрок симулировал арбитр останавливает игру и предъявляет ему желтую карточку. Но тут главное ЕСЛИ. Я пересмотрел раз 10 и не уверен в симуляции Ларсона. Арбитры бывшие кстати тоже.
    Борг
    Борг
    сегодня в 21:55, ред.
    Да, свистеть арбитр в случае с падением Ларссона в штрафной Ротора, не имел права. Нарушения никакого небыло, если и не понравилось его падение, можешь после завершения атаки, показать желтую, но останавливать игру, это абсурд.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 21:52
    Всех нас Спартаковцев с ПОБЕДОЙ !!!👐
    Ротор хорошо смотрелся. Успехов Волгограду в РПЛ.
    Toc158
    Toc158 ответ Рыжая Борода (раскрыть)
    сегодня в 21:52
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
      сегодня в 21:47
      Мысль пришла для руководства соккера: сделать все сообщения на ветках - аудио, типа как в вацапе. Хочется услышать некоторых персонажей))
      Bon Scott
      Bon Scott
      сегодня в 21:47
      Мне кажется, что в современных реалиях быть фанатом спартака, это какой-то изощренный способ мазохизма
      Анд-м
      Анд-м
      сегодня в 21:46
        Oleg1956
        Oleg1956
        сегодня в 21:43
        Как ни крути а Ротор смотрелся не плохо. Жаль если не закрепятся в РПЛ. Конечно Спартак был сильнее и это понятно так что победа ожидаема но нервишки им потрепали.
        РУКА_уБОГого_и_и-го-го
        РУКА_уБОГого_и_и-го-го
        сегодня в 21:42
        Мы победили ``Ротор`` на классе. Хотя, игра не доставила удовольствия... Нужно много работать, чтобы не отпускать врагов вперёд.
        Toc158
        Toc158 ответ Zivs (раскрыть)
        сегодня в 21:41
          Zivs
          Zivs
          сегодня в 21:39
          С победой!
          Ген Геныч
          Ген Геныч ответ Пpoтив всех (раскрыть)
          сегодня в 21:38
          Да у нас чемпионат-болото!!!!!!!!!!!Тут каждый может влететь!!!!!!!!!!Спартак и Тамбову может проиграть в следующем тури и тот же Зенит Уралу или ЦСКА Химкам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это было бы хорошо ,если бы был класс команд,а у нас так получается,потому что класс команд очень низок(всех,без исключений)!!!!!!!!!!!!!
          Toc158
          Toc158
          сегодня в 21:37
          купили судеек ,а всего то на 3 месте (хоть должны на 7 ,не выше)...
          Зенит действующий Чемпион и лидер рпл....
          Пpoтив всех
          Пpoтив всех
          сегодня в 21:36
            Заполярный
            Заполярный ответ cska vperiod (раскрыть)
            сегодня в 21:35
            Научите чалова в пустые ворота с двух метров попадать будет и вам счастье
            zzz-
            zzz- ответ makkie (раскрыть)
            сегодня в 21:35
            причем сразу как вышел первым касанием чуть не забил)))
            Рыжик-Мурыжик
            Рыжик-Мурыжик ответ Литейный 4 (раскрыть)
            сегодня в 21:35, ред.
            Поговаривают, сам Роналду хотел там посетить курсы повышения квалификации.
            Vadik
            Vadik
            сегодня в 21:33
            Судите меня, если хотите, но счёт не по игре. Нашим мастерства не хватило. Импонирует, что в обороне не отсиживались и не боялись Спартак! Могли сыграть лучше.... Но не получилось.... Жаль! Ротору успехов в чемпионате! Всегда с командой!!! Вперёд, наш Ротор, мы с тобой!!!!
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
            сегодня в 21:33
              Заполярный
              Заполярный ответ Bon Scott (раскрыть)
              сегодня в 21:33
              Зря такой аватаркой не награждают
              Ген Геныч
              Ген Геныч ответ cska vperiod (раскрыть)
              сегодня в 21:33
              Доводы приведи!!!!!!!!!!!!!!
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