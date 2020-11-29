В 31 Беленов Александр Выносы: 1 Спасений: 3 Пенальти отражено: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 94

П 94 Данченко Олег Голевые передачи: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 86

П 2 Морозов Григорий Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 94

З 4 Никитин Алексей Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 94

З 15 Плиев Константин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 8 Выносы: 1 Пасы: 85 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 94

З 55 Табидзе Джемал Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 71 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 94

П 22 Голубев Артем Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 74

П 29 Камилов Владислав Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 83

Н 18 Андрич Комнен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 94

Н 75 Жамалетдинов Тимур Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Голов забито: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 74

П 57 Кротов Вячеслав Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 57 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 83

Запасные игроки

В 1 Чернов Алексей

В 16 Шафинский Юрий

З 3 Аликин Павел

З 44 Бородин Сергей

З 33 Сухов Александр

П 77 Алиев Азер Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

П 8 Карп Кэтэлин Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 11

П 24 Мрзляк Филип Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 20

П 7 Сысуев Дмитрий Голевые передачи: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 20

П 9 Фольмер Кирилл Фолов совершено: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 11