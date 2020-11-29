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4 : 0
завершен
сегодня, 14:00
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Стадион Нефтяник
Телетрансляция: «Матч Премьер»
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Жамалетдинов Тимур
ассистент Данченко Олег
|1:0
|11’
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Камилов Владислав
ассистент Морозов Григорий
|2:0
|45+2’
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Жамалетдинов Тимур
ассистент Данченко Олег
|3:0
|54’
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Мрзляк Филип
ассистент Сысуев Дмитрий
|4:0
|79’
|15’
|Грицаенко Алексей
|37’
|Грицаенко Алексей
|42’
|Костюков Михаил
|Голубев Артем
|45+3’
|Жамалетдинов Тимур
|48’
|48’
|Онугха Герман
|Данченко Олег
|76’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|43’
|Чичерин Никита
|Карапетян Александр
|46’
|Килин Антон
|Володько Максим
|61’
|Тилль Себастьен
|Костюков Михаил
|Мрзляк Филип
|Голубев Артем
|74’
|Сысуев Дмитрий
|Жамалетдинов Тимур
|74’
|Фольмер Кирилл
|Камилов Владислав
|83’
|Карп Кэтэлин
|Кротов Вячеслав
|83’
|84’
|Ойеволе Адесойе
|Онугха Герман
|84’
|Кабахидзе Владимир
|Карасев Павел
|Алиев Азер
|Данченко Олег
|86’
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|17
|Удары по воротам
|7
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|9
|Удары в створ
|3
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|16
|Фолы
|12
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|2
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|2
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|3
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|4
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|0
|Удаления
|1
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В матче аутсайдеров настырнее оказались Уфимцы!
С победой!
В матче аутсайдеров настырнее оказались Уфимцы!
С победой!
Игроки выходят сливать матчи. Каждый раз удаления, лёгкие голы, безысходность.
Давайте, расширяйте Лигу до 18 клубов - у нас же так мало проблем! 🤦♂️
Игроки выходят сливать матчи. Каждый раз удаления, лёгкие голы, безысходность.
Давайте, расширяйте Лигу до 18 клубов - у нас же так мало проблем! 🤦♂️