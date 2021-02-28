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1 : 2
завершен
28 февраля 2021, 16:30
воскресенье
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Стадион Ахмат-Арена (Грозный)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
|7’
|0:1(П)
|Фомин Даниил
|37’
|0:2
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Захарян Арсен
ассистент Лесовой Даниил
|Швец Антон
|1:2
|68’
|Швец Антон
|16’
|Тимофеев Артем
|23’
|34’
|Шиманьски Себастьян
|Вилькер Анхель
|40’
|Бериша Бернард
|41’
|Харин Евгений
|52’
|Тимофеев Артем
|78’
|Мелкадзе Георгий
|79’
|90+5’
|Шунин Антон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Пуцко Александр
|Вилькер Анхель
|46’
|Сильва Исмаэл
|Полярус Артем
|46’
|Харин Евгений
|Ильин Владимир
|46’
|63’
|Игбун Сильвестр
|Грулев Вячеслав
|63’
|Комличенко Николай
|Захарян Арсен
|75’
|Каборе Шарль
|Моро Никола
|75’
|Плиев Заурбек
|Лесовой Даниил
|Алмаси Ладислав
|Бериша Бернард
|80’
|Кадыров Халид
|Мелкадзе Георгий
|85’
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|14
|Удары по воротам
|8
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|3
|Удары в створ
|2
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|13
|Фолы
|15
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|9
|Угловые
|1
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|6
|Офсайды
|3
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|0
|Cэйвы
|2
|
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|7
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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У меня в профиле мой е-мейл расположен, и это лет 6 как уже там.
так что я как раз не от кого не прячусь.
Приглашаю к общению.
И читайте свои посты уже, оскорбление за оскорблением идет.
Не ожидал этого от Станичника.
У меня в профиле мой е-мейл расположен, и это лет 6 как уже там.
так что я как раз не от кого не прячусь.
Приглашаю к общению.
И читайте свои посты уже, оскорбление за оскорблением идет.
Не ожидал этого от Станичника.
Комментарий был как раз мне адресован, и резкий комментарий. Отчего его и удалили.
Внимательнее.
И да, в интернете не является грубостью упрощенное обращение. И запятые пропущенные. Это дело доброй воли.
Комментарий был как раз мне адресован, и резкий комментарий. Отчего его и удалили.
Внимательнее.
И да, в интернете не является грубостью упрощенное обращение. И запятые пропущенные. Это дело доброй воли.
В вашем случае про Европу и чемпионство вообще не заикаются. 😂
В вашем случае про Европу и чемпионство вообще не заикаются. 😂
Но мне твои угрозы опять пофик.
Но мне твои угрозы опять пофик.
Вопрос был риторический.
Тем более я уже знаю ответ,...но мне все равно пофик.
Вопрос был риторический.
Тем более я уже знаю ответ,...но мне все равно пофик.
Прям вылитый типаж.
Прям вылитый типаж.
Особенно судя по рисунку на футболках Ахмата.
Особенно судя по рисунку на футболках Ахмата.
Ну не положено вам стать чемпионами.
И в Европу тоже, там другие пенали ставят.
ЗЫ Кстати Зениту и Спартаку ставят и еще как, причем за меньшие заслуги.
Смотри футбол.
Ну не положено вам стать чемпионами.
И в Европу тоже, там другие пенали ставят.
ЗЫ Кстати Зениту и Спартаку ставят и еще как, причем за меньшие заслуги.
Смотри футбол.
Судья три два раз, за аналогичные фолы со стороны Динамо он не спешил с карточками.
В итоге Терек посадил на карточки и удаление, назначил весьма спорный пенальти, который ни в ворота Спартака, ни в ворота Цска, ни в ворота Зенита не назначил бы.
В Европе такие пенали не ставят. Безбородов главный герой матча.
Судья три два раз, за аналогичные фолы со стороны Динамо он не спешил с карточками.
В итоге Терек посадил на карточки и удаление, назначил весьма спорный пенальти, который ни в ворота Спартака, ни в ворота Цска, ни в ворота Зенита не назначил бы.
В Европе такие пенали не ставят. Безбородов главный герой матча.
Шварц не побоялся на час выпустить совсем юного Захаряна, а вот вместо Коли дать возможность пол-часа сыграть ещё одному молодому нападающему Косте Тюкавину не решился. Но надеюсь сегодняшняя импотенция Комличенко даст пищи для размышления о его значимости на поле в составе Динамо уже в следующем матче против аутсайдера.
Шварц не побоялся на час выпустить совсем юного Захаряна, а вот вместо Коли дать возможность пол-часа сыграть ещё одному молодому нападающему Косте Тюкавину не решился. Но надеюсь сегодняшняя импотенция Комличенко даст пищи для размышления о его значимости на поле в составе Динамо уже в следующем матче против аутсайдера.
Спасибо на добром слове, всегда рад поделиться мыслями об игре родной команды..)
Спасибо на добром слове, всегда рад поделиться мыслями об игре родной команды..)
Хороший матч. Вообще все игры прошли в упорной борьбе, бескомпромиссной, что радует.
Хороший матч. Вообще все игры прошли в упорной борьбе, бескомпромиссной, что радует.
Спасибо за подробный анализ игры Динамо в матче с Ахматом! Как всегда аргументированно и объективно!
Спасибо за подробный анализ игры Динамо в матче с Ахматом! Как всегда аргументированно и объективно!
Бувач то тут причём. Зато Талалаев и тот заметил, что у Безбородова терпение заканчивается терпеть сверх-темперамент Бериши, а уж если бы и он получил вторую, то это была бы потеря потерь перед матчем с армейцами в Москве.
Бувач то тут причём. Зато Талалаев и тот заметил, что у Безбородова терпение заканчивается терпеть сверх-темперамент Бериши, а уж если бы и он получил вторую, то это была бы потеря потерь перед матчем с армейцами в Москве.
Хотя игровая заслуженность этих очков носит сегодня малоубедительный характер, на мой взгляд..
Сразу замечу насчет Захаряна- восторгаться парнем рано..
Да, он сделал пенальти, потом ещё и забил сам, но были эпизоды и совершеннно противоположного свойства.
Так, на 18 мин. после его жуткого обреза в центре возникла опасная контратака и сразу два голевых момента у наших ворот.
Далее, на 45 мин, отрабатывая в опорной зоне, он настолько трусливо пошёл в отбор, что только погладил мяч, чем лишь подыграл сопернику, а сам оказался в буфете.
49 мин- получив чистый мяч в штрафной хозяев, совершенно забытый ими, просто его им подарил, хотя мог спокойно и зряче бить и, вероятно, забивать..
Но парень, конечно, ещё совсем юн, так что опериться сто раз успеет.
С точки же зрения результативных действий его дебют в старте сегодня, конечно, удался.
Очень тяжело пришлось сегодня Паршивлюку, и будь хозяева порасторопнее- могли бы извлечь немало пользы из этого.
Играть Паршу пришлось против Бериши, это не сахар, и голова у Парша настолько кружилась, что он не только раз за разом проигрывал единоборства, но и принимал нелепые решения, а на 43 мин. в довольно безобидной ситуации едва не оформил автогол.
Если кубковый матч со Спартаком позволил было предположить, что у команды нарастает некий хребет, то сегодня жизнь это опровергла.
Первая половина 2-го тайма была настолько тяжела для Динамо, что команде пришлось играть практически на отбой, а Ордец в панической суматохе разбил нос Фомину.
Опасение за результат нарастало, гол явно назревал и он состоялся, после чего в рядах Динамо началась паника такого уровня, что надежда на наши очки в этом матче стала улетучиваться со скоростью света.
Спасло ситуацию удаление Тимофеева..
Хозяева вообще грубили довольно много, и их желтый иконостас всё же сказался, так что винить им некого, кроме себя. Пытаясь в первом тайме запугать динамовский молодняк хозяйской жесткостью, грозненцы курьёзно перехитрили самих себя, т.к. во втором тайме обнаружилось, что им было проще и вернее просто играть в свой футбол, а не заниматься морально-силовым подавлением соперника..
В итоге для Динамо всё закончилось хорошо, но матч оставил огромный жирный вопрос -
что со Спартаком, что сегодня, динамовцы выглядели мальчиками для битья весь второй тайм.
Целый тайм - это очень много, и при такой игре нам скорее остаётся тревожненько всматриваться в функциональное состояние следующих соперников, чем расчитывать на сколько-нибудь высокое место в турнирной таблице..
Хотя игровая заслуженность этих очков носит сегодня малоубедительный характер, на мой взгляд..
Сразу замечу насчет Захаряна- восторгаться парнем рано..
Да, он сделал пенальти, потом ещё и забил сам, но были эпизоды и совершеннно противоположного свойства.
Так, на 18 мин. после его жуткого обреза в центре возникла опасная контратака и сразу два голевых момента у наших ворот.
Далее, на 45 мин, отрабатывая в опорной зоне, он настолько трусливо пошёл в отбор, что только погладил мяч, чем лишь подыграл сопернику, а сам оказался в буфете.
49 мин- получив чистый мяч в штрафной хозяев, совершенно забытый ими, просто его им подарил, хотя мог спокойно и зряче бить и, вероятно, забивать..
Но парень, конечно, ещё совсем юн, так что опериться сто раз успеет.
С точки же зрения результативных действий его дебют в старте сегодня, конечно, удался.
Очень тяжело пришлось сегодня Паршивлюку, и будь хозяева порасторопнее- могли бы извлечь немало пользы из этого.
Играть Паршу пришлось против Бериши, это не сахар, и голова у Парша настолько кружилась, что он не только раз за разом проигрывал единоборства, но и принимал нелепые решения, а на 43 мин. в довольно безобидной ситуации едва не оформил автогол.
Если кубковый матч со Спартаком позволил было предположить, что у команды нарастает некий хребет, то сегодня жизнь это опровергла.
Первая половина 2-го тайма была настолько тяжела для Динамо, что команде пришлось играть практически на отбой, а Ордец в панической суматохе разбил нос Фомину.
Опасение за результат нарастало, гол явно назревал и он состоялся, после чего в рядах Динамо началась паника такого уровня, что надежда на наши очки в этом матче стала улетучиваться со скоростью света.
Спасло ситуацию удаление Тимофеева..
Хозяева вообще грубили довольно много, и их желтый иконостас всё же сказался, так что винить им некого, кроме себя. Пытаясь в первом тайме запугать динамовский молодняк хозяйской жесткостью, грозненцы курьёзно перехитрили самих себя, т.к. во втором тайме обнаружилось, что им было проще и вернее просто играть в свой футбол, а не заниматься морально-силовым подавлением соперника..
В итоге для Динамо всё закончилось хорошо, но матч оставил огромный жирный вопрос -
что со Спартаком, что сегодня, динамовцы выглядели мальчиками для битья весь второй тайм.
Целый тайм - это очень много, и при такой игре нам скорее остаётся тревожненько всматриваться в функциональное состояние следующих соперников, чем расчитывать на сколько-нибудь высокое место в турнирной таблице..