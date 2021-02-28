ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Лига Наций 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-02-28
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-29
2020-08-30
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-17
2021-03-18
2021-03-19
2021-04-04
2021-04-11
2021-04-18
2021-04-25
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-16
Ахмат - Динамо
Спартак - Рубин
Краснодар - Урал

Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат против Динамо

Ахмат Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) 1:2 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Ахмат
Динамо
1 : 2
завершен
28 февраля 2021, 16:30
воскресенье
Смотреть трансляцию
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 20 тур
Стадион Ахмат-Арена (Грозный)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.573.113.05
Fonbet Live! 100.00 12.50 1.04
Мелбет 2.39 3.46 3.09
    Еще
     
    16' Швец Антон (23)
     
    23' Тимофеев Артем (94)
     
    40' Вилькер Анхель (4)
     
    41' Бериша Бернард (7)
     
    3
    46' Вилькер Анхель (4) уходит с поля, Пуцко Александр (55) вышел на поле
    46' Полярус Артем (14) уходит с поля, Сильва Исмаэл (11) вышел на поле
    46' Ильин Владимир (29) уходит с поля, Харин Евгений (59) вышел на поле
     
    52' Харин Евгений (59)
     
    68' (1:2) Швец Антон (23)
     
    78' Тимофеев Артем (94)
     
    79' Мелкадзе Георгий (3)
     
    80' Бериша Бернард (7) уходит с поля, Алмаси Ладислав (18) вышел на поле
     
    85' Мелкадзе Георгий (3) уходит с поля, Кадыров Халид (10) вышел на поле
     
    7' (0:1) Фомин Даниил (74)
     
    34' Шиманьски Себастьян (53)
     
    37' (0:2) Захарян Арсен (47) (Лесовой Даниил (19))
     
    2
    63' Грулев Вячеслав (20) уходит с поля, Игбун Сильвестр (10) вышел на поле
    63' Захарян Арсен (47) уходит с поля, Комличенко Николай (11) вышел на поле
     
    2
    75' Моро Никола (8) уходит с поля, Каборе Шарль (77) вышел на поле
    75' Лесовой Даниил (19) уходит с поля, Плиев Заурбек (3) вышел на поле
     
    90+5' Шунин Антон (1)
    Голы
    7’ 0:1(П) Фомин Даниил
    37’ 0:2 Захарян Арсен
    ассистент Лесовой Даниил
    Швец Антон 1:2 68’
    Наказания
    Швец Антон 16’
    Тимофеев Артем 23’
    34’ Шиманьски Себастьян
    Вилькер Анхель 40’
    Бериша Бернард 41’
    Харин Евгений 52’
    Тимофеев Артем 78’
    Мелкадзе Георгий 79’
    90+5’ Шунин Антон
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Пуцко Александр Вилькер Анхель 46’
    Сильва Исмаэл Полярус Артем 46’
    Харин Евгений Ильин Владимир 46’
    63’ Игбун Сильвестр Грулев Вячеслав
    63’ Комличенко Николай Захарян Арсен
    75’ Каборе Шарль Моро Никола
    75’ Плиев Заурбек Лесовой Даниил
    Алмаси Ладислав Бериша Бернард 80’
    Кадыров Халид Мелкадзе Георгий 85’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 8
    		3 Удары в створ 2
    		13 Фолы 15
    		9 Угловые 1
    		6 Офсайды 3
    		49% Владение мячом 51%
    		0 Cэйвы 2
    		7 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Храневец
    Храневец ответ R0100V (раскрыть)
    01 марта в 15:46
    Да , главное чтобы все живыми вернулись . А то пропадут , скажут в горах заблудились ,ищи тогда .!
    gentlewolf
    gentlewolf ответ stanichnik (раскрыть)
    28 февраля в 22:12
    Еще раз вне достоверной информации пост.
    У меня в профиле мой е-мейл расположен, и это лет 6 как уже там.
    так что я как раз не от кого не прячусь.
    Приглашаю к общению.

    И читайте свои посты уже, оскорбление за оскорблением идет.
    Не ожидал этого от Станичника.
    stanichnik
    stanichnik ответ gentlewolf (раскрыть)
    28 февраля в 21:53
      gentlewolf
      gentlewolf ответ stanichnik (раскрыть)
      28 февраля в 21:38
      Не гоже учить другого человека манерам, не имея достоверной информации.
      Комментарий был как раз мне адресован, и резкий комментарий. Отчего его и удалили.
      Внимательнее.

      И да, в интернете не является грубостью упрощенное обращение. И запятые пропущенные. Это дело доброй воли.
      stanichnik
      stanichnik ответ gentlewolf (раскрыть)
      28 февраля в 21:33
      Не гоже незнакомому человеку Тыкать, тем более, если комментарий был адресован не Вам.
      gentlewolf
      gentlewolf ответ Terek-Anji (раскрыть)
      28 февраля в 21:05
      Вы тоже, читайте старые письма.
      Terek-Anji
      Terek-Anji ответ gentlewolf (раскрыть)
      28 февраля в 21:03, ред.
      Ну в Европе вам то вообще делать нечего. Там без Безбородова скромные грузинские команды вас гоняют без шансов. 🤣

      В вашем случае про Европу и чемпионство вообще не заикаются. 😂
      gentlewolf
      gentlewolf ответ TEREK_FOREVER (комментарий удален) (раскрыть)
      28 февраля в 21:02
      Читайте старые письма(с).
      gentlewolf
      gentlewolf ответ TEREK_FOREVER (комментарий удален) (раскрыть)
      28 февраля в 21:01
      Я не стучу.
      Но мне твои угрозы опять пофик.
      gentlewolf
      gentlewolf ответ TEREK_FOREVER (комментарий удален) (раскрыть)
      28 февраля в 20:59, ред.
      Мне пофик.
      Вопрос был риторический.
      Тем более я уже знаю ответ,...но мне все равно пофик.
      gentlewolf
      gentlewolf ответ TEREK_FOREVER (комментарий удален) (раскрыть)
      28 февраля в 20:57
      Упрямство иногда полезно, но иногда - грех.
      gentlewolf
      gentlewolf ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
      28 февраля в 20:50, ред.
      Ты не бывший Бонапарт случаем?
      Прям вылитый типаж.
      gentlewolf
      gentlewolf ответ PATRIOT1965 (комментарий удален) (раскрыть)
      28 февраля в 20:44
        gentlewolf
        gentlewolf ответ Terek-Anji (раскрыть)
        28 февраля в 20:39
        Да, да, это все козни Москвы.
        Ну не положено вам стать чемпионами.
        И в Европу тоже, там другие пенали ставят.


        ЗЫ Кстати Зениту и Спартаку ставят и еще как, причем за меньшие заслуги.
        Смотри футбол.
        PATRIOT1965
        PATRIOT1965
        28 февраля в 20:32
        Карточка Мелкадзе,например левая.
        Capral
        Capral ответ Terek-Anji (раскрыть)
        28 февраля в 20:31, ред.
        Ну вот, и я, тоже об этом. Чисто анатомически невозможно было убрать руку. Игры рукой- точно не было!
        PATRIOT1965
        PATRIOT1965
        28 февраля в 20:30
        Ахмату надо пару карточек обжаловать обязательно,переборщил беспородов.Динамо с победой,а нам учиться забивать свои голы,моментов было много.
        Terek-Anji
        Terek-Anji ответ Capral (раскрыть)
        28 февраля в 20:29
        Пенальти спорный в том плане, что в тебя со всей дури бьют мячом, игрок не может испариться, да и что опасного было в этом простреле? Понимаю, если эта передача выводила бы кого-то под удар или один на один, но тут ни того, ни другого. Просто Безбородов свой гонорар отработал.
        Terek-Anji
        Terek-Anji ответ Dinamo (раскрыть)
        28 февраля в 20:25
        Если нет совести, можно говорить и делать все, что угодно. Это же надо своего 12 игрока обвинить в любви к Тереку. 🤣🤣
        Terek-Anji
        Terek-Anji ответ gentlewolf (раскрыть)
        28 февраля в 20:23
        Бериша его не коснулся, это раз. А во-вторых карточку получил Мелкадзе, который к этому моменту не имел никакого отношения.

        Судья три два раз, за аналогичные фолы со стороны Динамо он не спешил с карточками.

        В итоге Терек посадил на карточки и удаление, назначил весьма спорный пенальти, который ни в ворота Спартака, ни в ворота Цска, ни в ворота Зенита не назначил бы.

        В Европе такие пенали не ставят. Безбородов главный герой матча.
        feris1
        feris1
        28 февраля в 20:20
        Динамо с победой!
        Steven Gerrard 008
        Steven Gerrard 008
        28 февраля в 19:52, ред.
        Ахмат несмотря на поражение играл здорово. Им бы форварда таранного типа и результаты положительные пошли бы
        stanichnik
        stanichnik ответ Gotlib (раскрыть)
        28 февраля в 19:32
        Доброго Здоровья, Gotlib!
        Шварц не побоялся на час выпустить совсем юного Захаряна, а вот вместо Коли дать возможность пол-часа сыграть ещё одному молодому нападающему Косте Тюкавину не решился. Но надеюсь сегодняшняя импотенция Комличенко даст пищи для размышления о его значимости на поле в составе Динамо уже в следующем матче против аутсайдера.
        баск
        баск ответ stanichnik (раскрыть)
        28 февраля в 19:26
        Привет, Иван)

        Спасибо на добром слове, всегда рад поделиться мыслями об игре родной команды..)
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        28 февраля в 19:24
        Динамо с победой! Но Ахмат не заслуживал поражения.
        Хороший матч. Вообще все игры прошли в упорной борьбе, бескомпромиссной, что радует.
        stanichnik
        stanichnik ответ баск (раскрыть)
        28 февраля в 19:23
        Доброго Здоровья, Павел!
        Спасибо за подробный анализ игры Динамо в матче с Ахматом! Как всегда аргументированно и объективно!
        R0100V
        R0100V
        28 февраля в 19:17
        Безбородова после матча кто-нибудь видел ? Начинаю переживать
        stanichnik
        stanichnik ответ Capral (раскрыть)
        28 февраля в 19:14
        Доброго Здоровья, Capral!
        Бувач то тут причём. Зато Талалаев и тот заметил, что у Безбородова терпение заканчивается терпеть сверх-темперамент Бериши, а уж если бы и он получил вторую, то это была бы потеря потерь перед матчем с армейцами в Москве.
        112910415
        112910415
        28 февраля в 19:10
        Ахмат мощно атаковал, и в меньшинстве тоже !
        баск
        баск
        28 февраля в 19:10, ред.
        Учитывая, что в этом сезоне Динамо представляет собой ярковыраженную домашнюю команду и слабенько играет в гостях, эти три очка особенно ценны.
        Хотя игровая заслуженность этих очков носит сегодня малоубедительный характер, на мой взгляд..

        Сразу замечу насчет Захаряна- восторгаться парнем рано..
        Да, он сделал пенальти, потом ещё и забил сам, но были эпизоды и совершеннно противоположного свойства.
        Так, на 18 мин. после его жуткого обреза в центре возникла опасная контратака и сразу два голевых момента у наших ворот.
        Далее, на 45 мин, отрабатывая в опорной зоне, он настолько трусливо пошёл в отбор, что только погладил мяч, чем лишь подыграл сопернику, а сам оказался в буфете.
        49 мин- получив чистый мяч в штрафной хозяев, совершенно забытый ими, просто его им подарил, хотя мог спокойно и зряче бить и, вероятно, забивать..
        Но парень, конечно, ещё совсем юн, так что опериться сто раз успеет.
        С точки же зрения результативных действий его дебют в старте сегодня, конечно, удался.

        Очень тяжело пришлось сегодня Паршивлюку, и будь хозяева порасторопнее- могли бы извлечь немало пользы из этого.
        Играть Паршу пришлось против Бериши, это не сахар, и голова у Парша настолько кружилась, что он не только раз за разом проигрывал единоборства, но и принимал нелепые решения, а на 43 мин. в довольно безобидной ситуации едва не оформил автогол.

        Если кубковый матч со Спартаком позволил было предположить, что у команды нарастает некий хребет, то сегодня жизнь это опровергла.
        Первая половина 2-го тайма была настолько тяжела для Динамо, что команде пришлось играть практически на отбой, а Ордец в панической суматохе разбил нос Фомину.
        Опасение за результат нарастало, гол явно назревал и он состоялся, после чего в рядах Динамо началась паника такого уровня, что надежда на наши очки в этом матче стала улетучиваться со скоростью света.
        Спасло ситуацию удаление Тимофеева..

        Хозяева вообще грубили довольно много, и их желтый иконостас всё же сказался, так что винить им некого, кроме себя. Пытаясь в первом тайме запугать динамовский молодняк хозяйской жесткостью, грозненцы курьёзно перехитрили самих себя, т.к. во втором тайме обнаружилось, что им было проще и вернее просто играть в свой футбол, а не заниматься морально-силовым подавлением соперника..

        В итоге для Динамо всё закончилось хорошо, но матч оставил огромный жирный вопрос -
        что со Спартаком, что сегодня, динамовцы выглядели мальчиками для битья весь второй тайм.
        Целый тайм - это очень много, и при такой игре нам скорее остаётся тревожненько всматриваться в функциональное состояние следующих соперников, чем расчитывать на сколько-нибудь высокое место в турнирной таблице..
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100