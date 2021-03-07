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Спартак - Краснодар
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Динамо - Тамбов

Текстовая онлайн трансляция матча Спартак против Краснодар

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 6:1 Логотип футбольный клуб Краснодар Краснодар
Спартак
Краснодар
6 : 1
завершен
07 марта 2021, 19:00
воскресенье
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 21 тур
Стадион Открытие Арена
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 18:55
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    2' (1:0) Соболев Александр (7) (Умяров Наиль (54))
     
    8' (2:0) Промес Квинси (24) (Ларссон Джордан (11))
     
    61' (3:1) Соболев Александр (7) (Промес Квинси (24))
     
    63' (4:1) Ларссон Джордан (11) (Умяров Наиль (54))
     
    67' Жиго Самуэль (2)
     
    2
    70' Соболев Александр (7) уходит с поля, Понсе Эсекель (19) вышел на поле
    70' Промес Квинси (24) уходит с поля, Хендрикс Йоррит (4) вышел на поле
     
    75' (5:1) Понсе Эсекель (19) (Крал Алекс (33))
     
    78' Жиго Самуэль (2) уходит с поля, Кутепов Илья (29) вышел на поле
     
    83' (6:1) Ларссон Джордан (11)
     
    87' Умяров Наиль (54)
     
    2
    88' Крал Алекс (33) уходит с поля, Маркитесов Дмитрий (74) вышел на поле
    88' Ларссон Джордан (11) уходит с поля, Бакаев Зелимхан (10) вышел на поле
     
    19' Ари (9) уходит с поля, Сулейманов Магомед-Шапи (93) вышел на поле
     
    56' (2:1) Газинский Юрий (8)
     
    3
    68' Классон Виктор (16) уходит с поля, Марков Евгений (20) вышел на поле
    68' Газинский Юрий (8) уходит с поля, Олссон Кристоффер (14) вышел на поле
    68' Кабелла Реми (7) уходит с поля, Уткин Даниил (47) вышел на поле
     
    79' Вильена Тонни (52) уходит с поля, Камболов Руслан (77) вышел на поле
     
    86' Сорокин Егор (2)
    Голы
    Соболев Александр
    ассистент Умяров Наиль     		1:0 2’
    Промес Квинси
    ассистент Ларссон Джордан     		2:0 8’
    56’ 2:1 Газинский Юрий
    Соболев Александр
    ассистент Промес Квинси     		3:1 61’
    Ларссон Джордан
    ассистент Умяров Наиль     		4:1 63’
    Понсе Эсекель
    ассистент Крал Алекс     		5:1 75’
    Ларссон Джордан 6:1 83’
    Наказания
    Жиго Самуэль 67’
    86’ Сорокин Егор
    Умяров Наиль 87’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    19’ Сулейманов Магомед-Шапи Ари
    68’ Марков Евгений Классон Виктор
    68’ Олссон Кристоффер Газинский Юрий
    68’ Уткин Даниил Кабелла Реми
    Понсе Эсекель Соболев Александр 70’
    Хендрикс Йоррит Промес Квинси 70’
    Кутепов Илья Жиго Самуэль 78’
    79’ Камболов Руслан Вильена Тонни
    Маркитесов Дмитрий Крал Алекс 88’
    Бакаев Зелимхан Ларссон Джордан 88’
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 17
    		13 Удары в створ 4
    		13 Фолы 6
    		4 Угловые 3
    		3 Офсайды 4
    		38% Владение мячом 62%
    		3 Cэйвы 6
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Геннадьич
    Геннадьич ответ zooveterinar (раскрыть)
    08 марта в 23:28
    Ну тогда ладно)
    Rheinfall
    Rheinfall
    08 марта в 20:04
    Шикарно , браво Спартак! Всех болел обрадовали наконец-то.
    leopit
    leopit
    08 марта в 12:32
      SpartakАдекват
      SpartakАдекват ответ Альфи (раскрыть)
      08 марта в 12:11
      Привет Алла!
      Спасибо за поздравление! Вас с победой над Тереком и с 8 Марта!)
      Ravshan878
      Ravshan878
      08 марта в 12:01
      Это поражений быков не конец света.Урок для всех Российских команды.Поздравляю Спартак с ПОБЕДОЙ. Быками забить поражений и двигаться дальше.) Russia futdol не предсказуемый.Да всех дамы с Праздником 🌹🥀🌷🥀🌹.)
      leopit
      leopit
      08 марта в 11:27
        stavr74
        stavr74
        08 марта в 11:05
        Порадовали футболисты.
        Молодцы
        Футбольный обозреватель
        Футбольный обозреватель
        08 марта в 10:42, ред.
          galem72
          galem72 ответ Boricku (раскрыть)
          08 марта в 10:14
          А зачем ты мне это написал?
          Futurista
          Futurista ответ quinn-se (раскрыть)
          08 марта в 09:53
          Согласен)...С Праздником!...Удачи!...
          Константин Белых
          Константин Белых
          08 марта в 09:50
          Cоболь все таки это мощно! Напомнил Адриано в лучшие годы-злость и напор! С победой Гладиаторы!
          quinn-se
          quinn-se ответ Futurista (раскрыть)
          08 марта в 09:46
          Можно столько и не забивать, это и впрямь нереально часто делать, но любом случае нужно играть на своём поле с позиции силы, и в атаку, как это было вчера.

          Это наше место! Это наш колизей! (c)))))
          quinn-se
          quinn-se ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
          08 марта в 09:43, ред.
          Спасибо, друг!)) Вместо сегодня, уже со вчерашнего вечера пришлось начать отмечать, давно так не радовал Спартак, просто отличный повод!))
          Dirty_Harry
          Dirty_Harry
          08 марта в 08:37
          Мусаев будь мужиком, уйди в отставку
          Санчо Панса
          Санчо Панса
          08 марта в 08:19
            Евгений Быстров
            Евгений Быстров
            08 марта в 05:54
              Comentarios
              Comentarios
              08 марта в 05:35
              Чет Мусаев поплыл.. неожидано
              Persenchik
              Persenchik ответ 158nactux (раскрыть)
              08 марта в 05:30
              Стяуа (Бухарест) - победитель КЕЧ. Тоже самый лучший клуб? 😁
              Джон Иванов 2
              Джон Иванов 2
              08 марта в 01:42, ред.
              Качество поля как раз было чтобы контратаковать, а с нынешней обороной быков, самое оно
              Но вот только с плотной обороной спартачи играть не умеют, поэтому и проиграют в следующей игре
              -ZIBOROCK-
              -ZIBOROCK- ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
              08 марта в 00:42
              Краснодар уже 2 недели как на одном фронте!)
              И этот полуразваленный клуб единственный кто хоть одну победу в европе одержал! Что тогда говорить про остальных!?))
              Джон Иванов 2
              Джон Иванов 2 ответ Ген Геныч (раскрыть)
              07 марта в 23:52
              Геныч, ты всё верно говоришь, мне тоже жаль что Санёк не доехал на одной палке до золота...
              158nactux
              158nactux ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
              07 марта в 23:50
              Лучший клуб это Зенит!!!
              Лидер рпл и действующий Чемпион!!
              обладатель кубка уефа
              Единственный обладатель супер кубка уефа!!!
              ВАЙПЕР
              ВАЙПЕР ответ Федор Паршунин (раскрыть)
              07 марта в 23:38
              Вот это радость, полуразваленный клуб победили, который на два фронта играл. спартак сила
              158nactux
              158nactux ответ Тазы рулят (раскрыть)
              07 марта в 23:24
                Тазы рулят
                Тазы рулят ответ Димон Булыкин (раскрыть)
                07 марта в 23:23
                  158nactux
                  158nactux ответ протон1 (раскрыть)
                  07 марта в 23:23
                    Artem Saribekyan
                    Artem Saribekyan
                    07 марта в 23:21
                    Понятно, что идет слив ,,тренера". Единственгая проблема Краснодара, это неумение руководства найти тренера. Представляю, что сделал бы с командой тренер, хотя бы уровня Карпина! А так...
                    Игроки все понимают, но : Наполеон-,,лучше армия баранов во главе со львом, чем армия львов во главе с бараном", не в обиду Мусаеву.
                    Альфи
                    Альфи
                    07 марта в 23:19
                    Моих спартаковских друзей с оглушительной победой.
                    Алексей Коротеев
                    Алексей Коротеев ответ 311 (раскрыть)
                    07 марта в 23:14
                    ..овнюки уже повылезали ! Повара и теннисисты пойдут следом !
                    Димон Булыкин
                    Димон Булыкин
                    07 марта в 23:06
                    Мусаев однозначно в отставку. Проиграть сегодняшнему Спартаку 1:6 может только любительская команда. И то не каждая. Никаких оправданий быть не может!
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