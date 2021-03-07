В 98 Максименко Александр Голов пропущено: 1 Спасений: 3 Пасы: 22 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

З 6 Айртон Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Отборы: 6 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

З 14 Джикия Георгий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 7 Пасы: 25 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 2 Жиго Самуэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 6 Блоки: 3 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 78

З 39 Маслов Павел Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

П 33 Крал Алекс Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 88

П 8 Мозес Виктор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

П 54 Умяров Наиль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

Н 11 Ларссон Джордан Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 88

П 24 Промес Квинси Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 70

Н 7 Соболев Александр Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 70

Запасные игроки

В 32 Ребров Артем

В 57 Селихов Александр

З 56 Гапонов Илья

З 38 Ещенко Андрей

З 29 Кутепов Илья Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 12

П 10 Бакаев Зелимхан Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 2

П 74 Маркитесов Дмитрий Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 2

П 4 Хендрикс Йоррит Фолов заработано: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 20