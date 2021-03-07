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6 : 1
завершен
07 марта 2021, 19:00
воскресенье
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Стадион Открытие Арена
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 18:55
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Соболев Александр
ассистент Умяров Наиль
|1:0
|2’
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Промес Квинси
ассистент Ларссон Джордан
|2:0
|8’
|56’
|2:1
|Газинский Юрий
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Соболев Александр
ассистент Промес Квинси
|3:1
|61’
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Ларссон Джордан
ассистент Умяров Наиль
|4:1
|63’
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Понсе Эсекель
ассистент Крал Алекс
|5:1
|75’
|Ларссон Джордан
|6:1
|83’
|Жиго Самуэль
|67’
|86’
|Сорокин Егор
|Умяров Наиль
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|19’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Ари
|68’
|Марков Евгений
|Классон Виктор
|68’
|Олссон Кристоффер
|Газинский Юрий
|68’
|Уткин Даниил
|Кабелла Реми
|Понсе Эсекель
|Соболев Александр
|70’
|Хендрикс Йоррит
|Промес Квинси
|70’
|Кутепов Илья
|Жиго Самуэль
|78’
|79’
|Камболов Руслан
|Вильена Тонни
|Маркитесов Дмитрий
|Крал Алекс
|88’
|Бакаев Зелимхан
|Ларссон Джордан
|88’
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|22
|Удары по воротам
|17
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|13
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|6
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|4
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|4
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|3
|Cэйвы
|6
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|2
|Предупреждения
|1
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