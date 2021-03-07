|
2 : 0
завершен
07 марта 2021, 16:30
воскресенье
|
Стадион ВТБ Арена (Москва)
|
Грулев Вячеслав
ассистент Захарян Арсен
|1:0
|37’
|Моро Никола
|2:0(П)
|90’
|9’
|Карапузов Владислав
|Фомин Даниил
|55’
|56’
|Терехов Антон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Тюкавин Константин
|Грулев Вячеслав
|64’
|65’
|Еркин Александр
|Карп Кэтэлин
|65’
|Васиев Фарход
|Карапузов Владислав
|65’
|Климов Кирилл
|Минаев Роман
|74’
|Дроздов Никита
|Терехов Антон
|77’
|Герман Дмитрий
|Архипов Артем
|Липовой Данил
|Фомин Даниил
|81’
|Игбун Сильвестр
|Лесовой Даниил
|81’
|Каборе Шарль
|Захарян Арсен
|90+1’
|
|28
|Удары по воротам
|5
|
|
|9
|Удары в створ
|0
|
|
|10
|Фолы
|13
|
|
|8
|Угловые
|4
|
|
|0
|Офсайды
|1
|
|
|71%
|Владение мячом
|29%
|
|
|0
|Cэйвы
|7
|
|
|1
|Предупреждения
|2
|