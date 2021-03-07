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Динамо - Тамбов
Урал - Уфа
Спартак - Краснодар

Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против Тамбов

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) 2:0 Логотип футбольный клуб Тамбов Тамбов
Динамо
Тамбов
2 : 0
завершен
07 марта 2021, 16:30
воскресенье
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 21 тур
Стадион ВТБ Арена (Москва)
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    37' (1:0) Грулев Вячеслав (20) (Захарян Арсен (47))
     
    55' Фомин Даниил (74)
     
    64' Грулев Вячеслав (20) уходит с поля, Тюкавин Константин (70) вышел на поле
     
    2
    81' Фомин Даниил (74) уходит с поля, Липовой Данил (12) вышел на поле
    81' Лесовой Даниил (19) уходит с поля, Игбун Сильвестр (10) вышел на поле
     
    2
    90' (2:0) Моро Никола (8)
    90+1' Захарян Арсен (47) уходит с поля, Каборе Шарль (77) вышел на поле
     
    9' Карапузов Владислав (23)
     
    56' Терехов Антон (19)
     
    3
    65' Карп Кэтэлин (4) уходит с поля, Еркин Александр (5) вышел на поле
    65' Карапузов Владислав (23) уходит с поля, Васиев Фарход (26) вышел на поле
    65' Минаев Роман (37) уходит с поля, Климов Кирилл (18) вышел на поле
     
    74' Терехов Антон (19) уходит с поля, Дроздов Никита (31) вышел на поле
     
    77' Архипов Артем (9) уходит с поля, Герман Дмитрий (8) вышел на поле
    Голы
    Грулев Вячеслав
    ассистент Захарян Арсен     		1:0 37’
    Моро Никола 2:0(П) 90’
    Наказания
    9’ Карапузов Владислав
    Фомин Даниил 55’
    56’ Терехов Антон
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Тюкавин Константин Грулев Вячеслав 64’
    65’ Еркин Александр Карп Кэтэлин
    65’ Васиев Фарход Карапузов Владислав
    65’ Климов Кирилл Минаев Роман
    74’ Дроздов Никита Терехов Антон
    77’ Герман Дмитрий Архипов Артем
    Липовой Данил Фомин Даниил 81’
    Игбун Сильвестр Лесовой Даниил 81’
    Каборе Шарль Захарян Арсен 90+1’
    Статистика
    		 28 Удары по воротам 5
    		9 Удары в створ 0
    		10 Фолы 13
    		8 Угловые 4
    		0 Офсайды 1
    		71% Владение мячом 29%
    		0 Cэйвы 7
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    08 марта в 00:47
    Я не вижу роста у команды, не вижу вокруг чего Шварц хочет строить игру, не вижу его футбольной идеи. Есть набор способных пацанов, которых этот недотренер скоро загубит.
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    08 марта в 00:45
    А придётся, как в анекдоте....
    баск
    баск ответ Capral (раскрыть)
    08 марта в 00:43
    Как же не хочется верить в его обыкновенное шабашничество..
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    08 марта в 00:28
    Павел, я вполне допускаю, что игру со Спартаком Шварц выиграет. Но, только по одной причине- дырявая оборона Спартака!!! В игре команды нет стержня, нет системности в игре. Шварц не строитель, он -шабашник, и ему, все-равно где подхалтурить.....
    баск
    баск ответ Capral (раскрыть)
    08 марта в 00:24
    Нет конечно.
    Многие, многие с проблемами, мой император..)

    Хотелось бы надеяться, что втянутся потихоньку, да и поле сегодня довольно огородненькое было, так что какие-никакие оправдания пока имеют, кмк..
    баск
    баск ответ gentlewolf (раскрыть)
    08 марта в 00:22
    Ага, и любопытно, как поступит Шварц дальше, если Каборе и Моро без Фомы окажутся убедительны..)

    "Сырости" хватает пока, да.. К сожалению.
    И индивидуально есть проблемы у многих, согласен конечно..
    Лес как-то подтухает, и Шима тоже, хотя очень собой доволен почему-то..
    Capral
    Capral ответ stanichnik (раскрыть)
    07 марта в 22:32
    Ваня, вот точно также, думает и Шварц..... А что из этого получится- увидим.
    stanichnik
    stanichnik ответ Capral (раскрыть)
    07 марта в 21:30
    Да, всё в порядке, забили два мяча в ворота соперников, а свои при этом оставили сухими.
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    07 марта в 20:02
    Павел, добрый день!
    Павел, тебе в игре Динамо, только Фомин не понравился, а так, всё в порядке...?
    gentlewolf
    gentlewolf ответ баск (раскрыть)
    07 марта в 19:13
    Моро повыше будет, это интересно.
    По мне он поталантливее Фомы.
    А Каборе нижний опорный.

    На самом деле кроме обоих Данек еще были серии нелепостей у Грулева например - три подряд подхода на нем закончились, и Рома беспасовый наш привозист - три раза.

    Липовой пару раз просто плохо.
    Заха один в один надо решать было.
    Не очень хорошо сыграли, сыро.
    Учитывая уровень соперника.
    баск
    баск
    07 марта в 19:09
    Первые полчаса - одна невероятно медленная и безмозглая позиционная атака Динамо.
    Первый и едиственный удар в створ в этот отрезок матча появился только на 18 мин .(Скопа).
    В последние 15 мин. тайма заиграли наконец побыстрее, сразу появилась острота и вскоре заслуженно забили.

    После перерыва на 48 мин. возник момент, могший стать переломным- безобразный обрез Евгеньева на половине соперника привел к настолько тяжелому комлексному эпизоду
    у наших ворот, что как Тамбов остался без забитого гола- непонятно.
    Звезды сложились в нашу пользу, не иначе, ну и к чести Ромы он успел вернуться и поучаствовать в спасении ворот.

    Однако, эпизод этот оказался прологом к более активным действиям Тамбова, перехватом им инициативы, и перед Динамо замаячила перспективка снова провалить второй тайм.
    Впрочем, Тамбов находится, видимо, в настолько разобранном и несыгранном состоянии в целом, что возможностью забрать игру под контроль он толком воспользоваться не сумел, хотя она была.
    К тому же хорошо сработал выход Тюкавина, вынудивший тамбовских оглядываться..

    Ну а в атаке у Динамо во втором тайме запомнилась трудно пережитая гостями длительная карусельная атака в районе 69-70 мин, с целым букетом голевых моментов и сейвами Рыжикова, которые уберегли Тамбов от более крупного поражения.

    Как ни неприятно самому, но снова не могу удержаться от того, чтобы в который раз не пнуть Фомина..
    Вот самые яркие моменты его игры сегодня-
    - 10 мин: бездарно завершал голевую атаку с линии вратарской и запустил мяч к воробьям;
    - 24 мин: еще одно столь же бездарное запарывание момента в штрафной Тамбова (получал чистый мяч в районе точки, мог бить сам, отдавать, но просто не принял нормально мяч);
    - 32 мин: пытаясь разогнать атаку, хорошо увидел справа Захаряна в свободной зоне, но требуемый пас вразрез бездарно запорол;
    - второй тайм в основном спал и был обоснованно заменён..
    Т.е. Фомин продолжает и продолжает демонстрировать большие проблемы с техникой.
    Если не ошибаюсь, он перебрал карточек и следующий матч пропускает.
    Момент его отсутствия будет интересен, т.к. он считается системообразующим игроком, хотя что именно он "образует", я так и не могу пока понять..

    Резюмируя- мы получили рабочую ожидаемую победу малой кровью, но к встречам с более сильными соперниками однозначно необходимо прибавлять.

    СораДников с победой.
    gentlewolf
    gentlewolf ответ neukomm (раскрыть)
    07 марта в 19:08
    Ну тут некоторые хотели разгром.
    neukomm
    neukomm ответ gentlewolf (раскрыть)
    07 марта в 18:51
    Кто-то ожидал другой результат?!
    Ironigor
    Ironigor
    07 марта в 18:49
    Молодцы Тамбов, бились, показали характер !!!
    gentlewolf
    gentlewolf ответ Gotlib (раскрыть)
    07 марта в 18:49, ред.
    Захарян один на один плохо сыграл...
    И практически все сейвы Рыжикова потому, что били не критично для вратаря. Или слабо или рядом с ним.
    Gotlib
    Gotlib
    07 марта в 18:48
    Могли и больше забить.
    gentlewolf
    gentlewolf
    07 марта в 18:47
    С победой!

    Кто нибудь, отмените Роме Евгеньеву план на дальние передачи.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Странникъ (раскрыть)
    07 марта в 18:45
    АЛЁОО. Я живу на другом планете. Amy is Flooded.Динамо сюда не когда не приедет.Очень далеко далеко mister Странник DG pligrin is Russia.🤭.)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    07 марта в 18:42
    Самое приятное в результате этого матча, что "народная" команда теперь все ближе и ближе к своему законному и обжитому 7-му месту
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    07 марта в 18:35
    Ожидал разгромного поражения "Тамбова". Но Сергей Рыжиков стоял как стена. Ветеран и легенда "Рубина" в составе "Тамбова" лидирует в чемпионате РПЛ по количеству отраженных ударов. И в сегодняшнем матче стал автором нескольких спасений. Его коллега по амплуа - Шунин практически остался без работы. "Тамбов" не нанес ни одного удара в створ ворот.
    neukomm
    neukomm ответ alexamit (раскрыть)
    07 марта в 18:14
    Судьи помогли)) А по факту - игры без пропущенных мячей ("сухие")
    alexamit
    alexamit
    07 марта в 18:12
    Кто объяснит,что за показатель "С" после колонки поражения в таблице?
    neukomm
    neukomm
    07 марта в 17:39, ред.
      steelhead
      steelhead
      07 марта в 17:38
      Ну научите Евгеньева улыбаться, чо он как дядька пятидесятилетний выглядит? Это игра, надо удовольствие получать, тем более может паренек. Шима вообще никакой, что с парнем происходит? Лесовой сдулся, где игра? Поле, конечно, жесть, но давить такой Тамбов надо жестко даже на говенном поле.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Брулин (раскрыть)
      07 марта в 17:17
      Там один из болельщиков не менее точно сказал :"Кокорин травмировался,завязывая шнурки на скамье запасных".
      Союзник противников
      Союзник противников
      07 марта в 17:16
      Ну вот,хоть здесь закончилась сухо...стой.
      steelhead
      steelhead
      07 марта в 17:12
      Ого, немного Барсы от Динамо. Не припомню такого. Да что уж, лет дцать такого не видел.
      Странникъ
      Странникъ ответ Ravshan878 (раскрыть)
      07 марта в 16:49
      Даже не думай, Динамо с тобой и играть- то не станет😉
      Брулин
      Брулин
      07 марта в 16:32
      Мне понравилось как итальянский журналист высказался о Кокорине ,-Тот случай когда заплатка хуже чем дырка"-😀😀😀 .
      Ну и знатно прошёлся по руководству фиалок,бездарей
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      07 марта в 16:29
      Тамбов записали в поставщики очков, может это и сыграет злую шутку с Динамо. Результат в конце игры. Так что будем посмотреть)
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