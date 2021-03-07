В 1 Шунин Антон Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 2 Варела Гильермо Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

З 24 Евгеньев Роман Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 72 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

З 7 Скопинцев Дмитрий Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Выносы: 4 Пасы: 65 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

Н 20 Грулев Вячеслав Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 63

Н 47 Захарян Арсен Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 89

Н 19 Лесовой Даниил Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 81

П 8 Моро Никола Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пенальти забито: 1 Пасы: 90 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

З 5 Нойштедтер Роман Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 5 Выносы: 2 Пасы: 76 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

П 74 Фомин Даниил Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 80

П 53 Шиманьски Себастьян Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Перехваты: 3 Пасы: 70 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 31 Лещук Игорь

З 50 Кутитский Александр

З 4 Паршивлюк Сергей

З 3 Плиев Заурбек

П 77 Каборе Шарль Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 1

П 12 Липовой Данил Фолов заработано: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10

П 65 Москвичев Владимир

П 22 Школик Игорь

Н 10 Игбун Сильвестр Фолов заработано: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 9

Н 11 Комличенко Николай

Н 9 Н'Жи Клинтон