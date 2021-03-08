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Арсенал - Локомотив
Рубин - Зенит

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Локомотив

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) 0:3 Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) Локомотив
Арсенал
Локомотив
0 : 3
завершен
08 марта 2021, 14:00
понедельник
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 21 тур
Стадион Арсенал
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 13:55
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Лига ставок 3.00 3.10 2.60
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    49' Ткачев Сергей (11)
     
    63' Бауэр Роберт (4)
     
    66' Ткачев Сергей (11) уходит с поля, Коновалов Игорь (21) вышел на поле
     
    79' Кангва Эванс (10) уходит с поля, Джорджевич Лука (19) вышел на поле
     
    84' Джорджевич Лука (19)
     
    88' Рассказов Николай (92) уходит с поля, Горбатенко Игорь (23) вышел на поле
     
    89' Ломовицкий Александр (7) уходит с поля, Хлусевич Даниил (82) вышел на поле
     
    8' Рыбчинский Дмитрий (94)
     
    40' Мухин Максим (76)
     
    52' Куликов Даниил (69)
     
    57' Рыбчинский Дмитрий (94) уходит с поля, Живоглядов Дмитрий (2) вышел на поле
     
    2
    69' Куликов Даниил (69) уходит с поля, Баринов Дмитрий (6) вышел на поле
    69' Лисакович Виталий (88) уходит с поля, Смолов Федор (9) вышел на поле
     
    71' (0:1) Смолов Федор (9) (Крыховяк Гжегож (7))
     
    75' (0:2) Мурило Серкейра (27)
     
    78' Рыбус Мацей (31)
     
    85' (0:3) Жемалетдинов Рифат (17) (Баринов Дмитрий (6))
     
    86' Камано Франсуа (25) уходит с поля, Титков Николай (38) вышел на поле
     
    87' Мухин Максим (76) уходит с поля, Магкеев Станислав (37) вышел на поле
    Голы
    71’ 0:1 Смолов Федор
    ассистент Крыховяк Гжегож
    75’ 0:2 Мурило Серкейра
    85’ 0:3 Жемалетдинов Рифат
    ассистент Баринов Дмитрий
    Наказания
    8’ Рыбчинский Дмитрий
    40’ Мухин Максим
    Ткачев Сергей 49’
    52’ Куликов Даниил
    Бауэр Роберт 63’
    78’ Рыбус Мацей
    Джорджевич Лука 84’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    57’ Живоглядов Дмитрий Рыбчинский Дмитрий
    Коновалов Игорь Ткачев Сергей 66’
    69’ Баринов Дмитрий Куликов Даниил
    69’ Смолов Федор Лисакович Виталий
    Джорджевич Лука Кангва Эванс 79’
    86’ Титков Николай Камано Франсуа
    87’ Магкеев Станислав Мухин Максим
    Горбатенко Игорь Рассказов Николай 88’
    Хлусевич Даниил Ломовицкий Александр 89’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 15
    		2 Удары в створ 4
    		14 Фолы 25
    		4 Угловые 2
    		4 Офсайды 0
    		39% Владение мячом 61%
    		1 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    вчера в 02:35
    Локо с победой, молодцы
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    08 марта в 23:31
    Скажем честно-команду здорово мотивировало увольнение Кикнадзе.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    08 марта в 23:17
    До 71й минуты глаза б мои не видели такой Локомотив. Благо, что замены сработали. Туле не повезло, нам прокатило. Победа есть победа, но неприятные ощущения имеются: матч длится 90 минут вообще то), можно было и доиграться...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Паровозов (раскрыть)
    08 марта в 22:28
    В игре с Ростовом не убедили. Локо выиграет, либо, если Джанаев словит кураж будет 0:0.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    08 марта в 22:02
    Локо явно на подъёме. Не поздновато ли встрепенулись?
    Паровозов
    Паровозов ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    08 марта в 21:59
    Курортники просто так 3 очка не отдадут, неспроста в 4ке идут. А так то Локо конечно фаворит в матче.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Паровозов (раскрыть)
    08 марта в 21:41
    Во-первых, игра в Москве, во-вторых, сочи ослаблены по максимуму. Не будет Нобоа, Бурмистрова, Заболотного. Так, что я думаю Локо победит.
    sashasokol
    sashasokol
    08 марта в 21:36
    Поздравляю любимую команду и ее болельщиков с заслуженной победой. Молодёжь это хорошо, но нужны и опытные игроки. Сегодняшняя игра тому подтверждение. Результат сделали два опытных игрока: Смолов и Баринов. Радует, что травмированные возвращаются в строй. Понравился Рифат, может действительно его Сёмин использовал не на той позиции. В целом, это совсем другой Локо, который был до перерыва. Если Локо победит Сочи, то можно с уверенностью говорить, что он в борьбе за медали.
    протон1
    протон1
    08 марта в 21:07
    не уж то смолов забил? кому же он посвятил этот гол на 8 марта? какой жене?
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
    08 марта в 20:50
    Катёнок почти угадала.👍👍.)
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    08 марта в 18:51
    Локомотив сейчас в большом порядке! Второй матч подряд без пропущенных мячей. С заслуженной и разгромной победой, железнодорожники!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    08 марта в 17:21
    А перед игрой было написано что Смолов пропускает - типа болен ?
    Так это тактическая хитрость ?
    XL-965
    XL-965
    08 марта в 17:18
    С победой Локо, но игра желает намного лучшего
    A.S.A
    A.S.A
    08 марта в 16:49
    До пропущенного гола Туляки держались и если так можно сказать контролировали игру в нужном для себя русле....но после шикарного гола Смолова, игра уже полностью перешла под контроль Локо!
    Рад что забил Федя,и рад за Баринова!
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    08 марта в 16:37
    Не смотрел, гости пришли. Но Ваше мнение как то уверенно понравилось. Вот так и было. И бывает.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    08 марта в 16:27
    до 70й минуты игры не понятно было за счёт чего локомотив хотет увезти из Тулы 3 очка...вышел Смолов и исполнил далеко не из голевой позиции. много мы слишком критикуем наших звёзд ( на уровне рпл конечно) Федя сегодня сделал разницу, рад видеть Баринова здоровым, надеюсь в следующем туре железнодорожники хлопнут сочи у которых не будет Нобоа и Забалотного
    Брулин
    Брулин
    08 марта в 16:26
    Качество игры не очень пока что. Результат есть. Уж лучше так, а не наоборот)
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    08 марта в 16:10
    А почему гол Смолова , а не Жемалетдинова помог Локомлтиву ?
    Вроде как третий гол это не Смолов забил ?
    Наглая ложь !
    Паровозов
    Паровозов
    08 марта в 16:04
    Впереди игра с Сочи, можно сказать битва за еврокубки.
    Паровозов
    Паровозов
    08 марта в 16:01
    Замены сработали на все 💯, третья сухая победа Локо что не может не радовать.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    08 марта в 15:59
    Локо очень симпатично смотрится. А Баринов вообще красавец, как будто и не было крестов. С победой!
    112910415
    112910415
    08 марта в 15:59
    включились-таки в концовке !
    entrepreneour
    entrepreneour
    08 марта в 15:59
    Все таки когда почти вся полузащита состоит из пацанов - игры в атаке как таковой нет, и центр просядает. Вышли более умелые и игра перевернулась
    Локо с победой. Федя шикарно положил и Баринов красавец
    cska1948
    cska1948
    08 марта в 15:56
    Ничто не предвещало грозы для Арсенала. Но вышли Смолов с Бариновым и всё опошлили...
    Futurista
    Futurista
    08 марта в 15:53
    Экспресс разгромчик...неожиданно...
    доктоР7
    доктоР7
    08 марта в 15:49
    Не будет удачи Туле, пока у них Рассказовы и Ломовицкие играют.
    Байкал-38
    Байкал-38
    08 марта в 15:46
    Дима с Федей вернулись и сделали результат!!!
    Сразу видно как они соскучились по игре, красавцы!!!
    волгодон 2
    волгодон 2
    08 марта в 15:41
    И Мурло отличилось.Арсенал пал.
    Байкал-38
    Байкал-38
    08 марта в 15:36
    Ура дядя Фёдор вернулся, гол + пас!!!

    волгодон 2
    волгодон 2
    08 марта в 15:34
    Федул таки вдул
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