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0 : 3
завершен
08 марта 2021, 14:00
понедельник
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Стадион Арсенал
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 13:55
|71’
|0:1
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Смолов Федор
ассистент Крыховяк Гжегож
|75’
|0:2
|Мурило Серкейра
|85’
|0:3
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Жемалетдинов Рифат
ассистент Баринов Дмитрий
|8’
|Рыбчинский Дмитрий
|40’
|Мухин Максим
|Ткачев Сергей
|49’
|52’
|Куликов Даниил
|Бауэр Роберт
|63’
|78’
|Рыбус Мацей
|Джорджевич Лука
|84’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|57’
|Живоглядов Дмитрий
|Рыбчинский Дмитрий
|Коновалов Игорь
|Ткачев Сергей
|66’
|69’
|Баринов Дмитрий
|Куликов Даниил
|69’
|Смолов Федор
|Лисакович Виталий
|Джорджевич Лука
|Кангва Эванс
|79’
|86’
|Титков Николай
|Камано Франсуа
|87’
|Магкеев Станислав
|Мухин Максим
|Горбатенко Игорь
|Рассказов Николай
|88’
|Хлусевич Даниил
|Ломовицкий Александр
|89’
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|10
|Удары по воротам
|15
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|2
|Удары в створ
|4
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|14
|Фолы
|25
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|4
|Угловые
|2
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|4
|Офсайды
|0
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|1
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|4
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Так это тактическая хитрость ?
Так это тактическая хитрость ?
Рад что забил Федя,и рад за Баринова!
Рад что забил Федя,и рад за Баринова!
Вроде как третий гол это не Смолов забил ?
Наглая ложь !
Вроде как третий гол это не Смолов забил ?
Наглая ложь !
Локо с победой. Федя шикарно положил и Баринов красавец
Локо с победой. Федя шикарно положил и Баринов красавец
Сразу видно как они соскучились по игре, красавцы!!!
Сразу видно как они соскучились по игре, красавцы!!!
https://youtu.be/gPyEKzXVzVg