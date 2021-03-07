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Урал - Уфа
Динамо - Тамбов
Спартак - Краснодар

Текстовая онлайн трансляция матча Урал против Уфа

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Мелбет 2.62 2.82 3.39
Лига ставок 2.55 2.95 3.25
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    46' Ибрахимай Йллдрен (17) уходит с поля, Гаджимурадов Рамазан (40) вышел на поле
     
    57' Рыков Владимир (44)
     
    61' Егорычев Андрей (5) уходит с поля, Евсеев Алексей (30) вышел на поле
     
    73' Гаджимурадов Рамазан (40)
     
    79' Йовичич Бранко (18) уходит с поля, Панюков Андрей (20) вышел на поле
     
    90+2' Кулаков Денис (15)
     
    14' Бизоза Парфе (8)
     
    41' Урунов Остон (10) уходит с поля, Кротов Вячеслав (57) вышел на поле
     
    61' Сухов Александр (33)
     
    83' Мрзляк Филип (24)
     
    84' Милетич Неманья (11) уходит с поля, Аликин Павел (3) вышел на поле
     
    2
    90+2' Жамалетдинов Тимур (75) уходит с поля, Голубев Артем (22) вышел на поле
    90+3' Андрич Комнен (18) уходит с поля, Сысуев Дмитрий (7) вышел на поле
    Наказания
    14’ Бизоза Парфе
    Рыков Владимир 57’
    61’ Сухов Александр
    Гаджимурадов Рамазан 73’
    83’ Мрзляк Филип
    Кулаков Денис 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    41’ Кротов Вячеслав Урунов Остон
    Гаджимурадов Рамазан Ибрахимай Йллдрен 46’
    Евсеев Алексей Егорычев Андрей 61’
    Панюков Андрей Йовичич Бранко 79’
    84’ Аликин Павел Милетич Неманья
    90+2’ Голубев Артем Жамалетдинов Тимур
    90+3’ Сысуев Дмитрий Андрич Комнен
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 7
    		3 Удары в створ 2
    		17 Фолы 20
    		10 Угловые 2
    		7 Офсайды 0
    		68% Владение мячом 32%
    		2 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 2
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    galem72
    galem72
    08 марта в 09:31
    Очередное рпл'овское уныние.
    jobss
    jobss ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    07 марта в 17:47
    Разбираемся сейчас с этим
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ jobss (раскрыть)
    07 марта в 17:39, ред.
    Я особо не держусь за эти очки, но раньше списывалось 50 и пару раз 100. И это я понимал, но сразу 600 это как то странно.
    А так то вопрос кто их удаляет, если я в этих соц сетях не сижу, а только единственный раз я там бываю когда экспортирую новость туда, да и то не захожу.
    Может тогда совсем это убрать если так выходит.
    jobss
    jobss ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    07 марта в 17:30
    проверил Ваши страницы соц. сетей, которые прикреплены, видимо, у Вас они уже другие, будем разбираться, если это так, очки вернем

    P.S/ Очки списываются за каждый репост в течение месяца
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ jobss (раскрыть)
    07 марта в 17:23, ред.
    Сразу 600? Это сразу удалил 12 репостов? Вы сами то в это верите? Я зашёл репостнул и вышел, удалять точно в свои планы не строил. Может тогда сразу убрать эту функцию, так как вы всё равно без моего ведома решаете?
    Я бы ещё мог понять, если бы я "сидел" в том, о чём речь. Но я только захожу раз в сутки и это как раз только тогда когда идёт экспорт, даже удалять я не имею возможности так как меня там просто не может быть!
    Вы надо мной смеётесь?
    Союзник противников
    Союзник противников
    07 марта в 17:14
    "..размочить счёт на табло" они бы смогли,но краски собой не хватило.А вот на поле-полный штиль.
    jobss
    jobss ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    07 марта в 17:12
    здравствуйте, за удаление репостов из соц. сетей
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    07 марта в 17:01, ред.
    9389886 06.03.2021 22:40 Штраф Основной конкурс -600 3050


    Вопрос за что такие санкции? Я ещё как-то понимал, что когда шёл экспорт зачислялись три раза по 50 и как то удалялись ( хотя это полный) но сейчас отняли целых 600 очков!

    Может конечно 400 за посещение сайта начислили и потом их сразу отняли, за то, что вышел? Но и то арифметика как то не складывается.
    Посмотрю на ваш ответ а потом скажу своё мнение об этом, есть мнение....
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    07 марта в 16:45
    Уфа понравилась, играя в меньшинстве, в гостях они были ближе к победе.
    Есть у этой команды то, что заставит попортить нервы другим тренерам.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    07 марта в 16:11, ред.
    Опять нереальная результативность и реализация острых моментов. "Урал" и "Уфа" продолжили начатую вчера традицию на итоговый счет 0:0. Получив преимущество в одного игрока еще во время первого тайма "Урал" мог только преобразовать его только в преимущество во владении мячом. По-моему даже не одного стопроцентного голевого момента не было создано. Скорее беззубость нападения, чем триумф защиты. В конце казалось, что у "Уфы" больше шансов размочить счет.
    Ravshan878
    Ravshan878
    07 марта в 15:59
    УФА почти с ПОБЕДОЙ.🤭.)))
    Ravshan878
    Ravshan878
    07 марта в 15:53
    Ребята из УФЫ держимся. Ещё чуть-чуть ещё не много.(((
    Ravshan878
    Ravshan878
    07 марта в 15:35
    Очень жаль УФЫ кончается допинг.Лапочкин а где красный за накладок.?
    makkie
    makkie
    07 марта в 15:04
    Удаление у Уфы, отсутствие жёлтых карточек... до боли знакомый сценарий матчи.
    Странно, что Урал еще не ведёт в счёте.
    Брулин
    Брулин
    07 марта в 14:34
    теперь Паша Погребняк точно никогда на одно колено не встанет...
    Ravshan878
    Ravshan878
    07 марта в 14:32
    Лапочкин заработал норковую шубу. Можно было наказать жёлтыми.🏷.)
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
    07 марта в 13:53
    Если судьи не будет душить,Уфу как Отелло.Дездемон.Пардон Уфа будет биться нужного результата.)
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    07 марта в 13:50
    В такую погоду, чаще всего 0-0 бывает. Защищаться намного легче чем атаковать
    Ironigor
    Ironigor
    07 марта в 13:43
    Тот матч когда я лично точно незнаю кто выиграет !? Вроде бы и дома играет Урал, но он играет с Рашидом Рахимовым (хитрый лис) . Будем с удовольствием смотреть этот матч!!! Всем добра!!!
    1bear
    1bear
    07 марта в 12:32
    посмотрел прогноз погоды: -8,как можно играть??? хорошо,что снег не обещают.....
    1bear
    1bear
    07 марта в 12:28
    победа Урала,хотя зол я на них за слив кубка....
    shlomo
    shlomo
    07 марта в 07:55
    Это будет другой матч и Урал выиграет его
    КЭТиК
    КЭТиК
    07 марта в 06:55
    Уралу надо брать реванш за поражение в кубке.
    swed27
    swed27
    07 марта в 05:30
    победа шмелей
    alex krees
    alex krees
    07 марта в 01:43
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