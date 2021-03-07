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0 : 0
завершен
07 марта 2021, 14:00
воскресенье
|14’
|Бизоза Парфе
|Рыков Владимир
|57’
|61’
|Сухов Александр
|Гаджимурадов Рамазан
|73’
|83’
|Мрзляк Филип
|Кулаков Денис
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|41’
|Кротов Вячеслав
|Урунов Остон
|Гаджимурадов Рамазан
|Ибрахимай Йллдрен
|46’
|Евсеев Алексей
|Егорычев Андрей
|61’
|Панюков Андрей
|Йовичич Бранко
|79’
|84’
|Аликин Павел
|Милетич Неманья
|90+2’
|Голубев Артем
|Жамалетдинов Тимур
|90+3’
|Сысуев Дмитрий
|Андрич Комнен
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|17
|Удары по воротам
|7
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|3
|Удары в створ
|2
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|17
|Фолы
|20
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|10
|Угловые
|2
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|7
|Офсайды
|0
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|68%
|Владение мячом
|32%
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|2
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|2
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|0
|Удаления
|1
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А так то вопрос кто их удаляет, если я в этих соц сетях не сижу, а только единственный раз я там бываю когда экспортирую новость туда, да и то не захожу.
Может тогда совсем это убрать если так выходит.
А так то вопрос кто их удаляет, если я в этих соц сетях не сижу, а только единственный раз я там бываю когда экспортирую новость туда, да и то не захожу.
Может тогда совсем это убрать если так выходит.
P.S/ Очки списываются за каждый репост в течение месяца
P.S/ Очки списываются за каждый репост в течение месяца
Я бы ещё мог понять, если бы я "сидел" в том, о чём речь. Но я только захожу раз в сутки и это как раз только тогда когда идёт экспорт, даже удалять я не имею возможности так как меня там просто не может быть!
Вы надо мной смеётесь?
Я бы ещё мог понять, если бы я "сидел" в том, о чём речь. Но я только захожу раз в сутки и это как раз только тогда когда идёт экспорт, даже удалять я не имею возможности так как меня там просто не может быть!
Вы надо мной смеётесь?
Вопрос за что такие санкции? Я ещё как-то понимал, что когда шёл экспорт зачислялись три раза по 50 и как то удалялись ( хотя это полный) но сейчас отняли целых 600 очков!
Может конечно 400 за посещение сайта начислили и потом их сразу отняли, за то, что вышел? Но и то арифметика как то не складывается.
Посмотрю на ваш ответ а потом скажу своё мнение об этом, есть мнение....
Вопрос за что такие санкции? Я ещё как-то понимал, что когда шёл экспорт зачислялись три раза по 50 и как то удалялись ( хотя это полный) но сейчас отняли целых 600 очков!
Может конечно 400 за посещение сайта начислили и потом их сразу отняли, за то, что вышел? Но и то арифметика как то не складывается.
Посмотрю на ваш ответ а потом скажу своё мнение об этом, есть мнение....
Есть у этой команды то, что заставит попортить нервы другим тренерам.
Есть у этой команды то, что заставит попортить нервы другим тренерам.
Странно, что Урал еще не ведёт в счёте.
Странно, что Урал еще не ведёт в счёте.