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1 : 0
завершен
вчера, 19:00
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Стадион Арена-Химки (Химки)
|Мирзов Резиуан
|1:0(П)
|49’
|Камышев Илья
|32’
|67’
|Алмквист Понтус
|Трошечкин Александр
|77’
|Трошечкин Александр
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Трошечкин Александр
|Камышев Илья
|46’
|61’
|Гигович Армин
|Махатадзе Георгий
|61’
|Байрамян Хорен
|Тугарев Роман
|71’
|Полоз Дмитрий
|Алмквист Понтус
|88’
|Фольмер Кирилл
|Поярков Николай
|Кухарчук Илья
|Мирзов Резиуан
|90+4’
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|12
|Удары по воротам
|10
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|3
|Удары в створ
|0
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|14
|Фолы
|10
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|4
|Угловые
|7
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|3
|Офсайды
|2
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|0
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|1
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|1
|Удаления
|0
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