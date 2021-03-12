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Текстовая онлайн трансляция матча Химки против Ростов

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    32' Камышев Илья (21)
     
    46' Камышев Илья (21) уходит с поля, Трошечкин Александр (5) вышел на поле
     
    49' (1:0) Мирзов Резиуан (11)
     
    77' Трошечкин Александр (5)
     
    2
    90' Трошечкин Александр (5)
    90+4' Мирзов Резиуан (11) уходит с поля, Кухарчук Илья (44) вышел на поле
     
    2
    61' Махатадзе Георгий (21) уходит с поля, Гигович Армин (8) вышел на поле
    61' Тугарев Роман (23) уходит с поля, Байрамян Хорен (19) вышел на поле
     
    67' Алмквист Понтус (11)
     
    71' Алмквист Понтус (11) уходит с поля, Полоз Дмитрий (99) вышел на поле
     
    88' Поярков Николай (71) уходит с поля, Фольмер Кирилл (25) вышел на поле
    Голы
    Мирзов Резиуан 1:0(П) 49’
    Наказания
    Камышев Илья 32’
    67’ Алмквист Понтус
    Трошечкин Александр 77’
    Трошечкин Александр 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Трошечкин Александр Камышев Илья 46’
    61’ Гигович Армин Махатадзе Георгий
    61’ Байрамян Хорен Тугарев Роман
    71’ Полоз Дмитрий Алмквист Понтус
    88’ Фольмер Кирилл Поярков Николай
    Кухарчук Илья Мирзов Резиуан 90+4’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 10
    		3 Удары в створ 0
    		14 Фолы 10
    		4 Угловые 7
    		3 Офсайды 2
    		48% Владение мячом 52%
    		0 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 1
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Vladimir Grechko
    Vladimir Grechko ответ drive45 (раскрыть)
    сегодня в 03:54
    вот только и проблемма что один Соу и пытается тащить остальные только номер отбывают))
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    сегодня в 02:27
    Украли внаглую гол у Ростова.Стыдно,прискорбно...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 01:33
    Охота выразить сочувствие Лапочкину и большинству судей РПЛ...
    Из года в год.....из тура в тур....изображать "ошибки"... и с умным лицом принимать глупые решения - что может быть хуже ??

    Все видят что Ростов лучше играет, чем Лапочкин судит....
    Судьи РПЛ единственные судьи в футболе в обязанности которых входит не судить матч ,а делать определённый результат...впрочем как и "рисовать" таблицу в целом....
    Надоела вся эта чебатуха с судейским корпусом.....смотреть неохота...
    Фамилии арбитров становятся чуть ли не решающим фактором в определении исхода того или иного матча...
    Если нет смысла их полиграфить и штрафовать...ибо они всё равно оставляют за собой право кому то дарить 3 очка у кого то забирать - то зачем они вообще нужны...??
    Давно пора приглашать забугорных неангажированных,непредвзятых,дорожащих репутацией рефери.....
    На то что сейчас происходит нет желания смотреть вообще ни разу....
    Хорошо что изобрели пульт от телевизора...когда условные Лапочкин,Вилков или Карасёв принимают свои "взвешенные и правильные решения" - взял и переключил канал телевизора...и жизнь заиграла новыми красками...)))
    stanichnik
    stanichnik ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    вчера в 23:54
    Доброго Здоровья, Сергей!
    Ничего, как говорится, "мы отыграемся на Красной Шапке и её бабке". Впереди ещё две игры с московскими командами, возьмём своё по полной. А сегодня поздравим болельщиков Химок с победой от Лапочкина и готовимся к гостевой встрече с ещё одним новичком этого розыгрыша.
    stanichnik
    stanichnik ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 23:33
    Доброго Здоровья, Максим!
    Побольше бы таких, как Ты и нам болелам с берегов Дона было бы спокойнее за будущее нашей команды.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 23:04
    Сегодня ВАР отобрал чистый гол у Ростова и, соответственно, скорее всего, минимум, одно очко! Как можно было не засчитать такой гол? Это уже беспредел! Я достаточно лояльно отношусь к судейским ошибкам в РПЛ, так как они носят достаточно сумбурный характер и, как правило происходят во все возможные стороны (команды), то есть не целеноправленно, а достаточно хаотично. Поэтому обвинять в предвзятости судей в ту или иную сторону было бы неправильно. Судьи стабильно и последовательно косячат примерно одинаково для всех команд. Но здесь, 4 или сколько их там, здоровых мужика в трезвом уме додумались углядеть миллиметры мягкого места Соу за линией плеча или то что выше рукава или подмышки, как сейчас принято трактовать, игрока Химок!!! Это бред и маразм, ребята!
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 22:21
    А никто просто так не ноет,с Зенитом и Сочи нормальное было судейство.Сегодня просто беспредел.В матчах фк Ростов очень часто так,но у нас нет таких возможностей поднять общественность как это сделал Спартак.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 22:21
    Червяк хочеи в Зенми !
    161регион
    161регион ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 22:17
    Мяч летел от защитника химок... Офсайда быть в принцыпе не может!!!! Еще обьяснить?
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 22:16
    А в чём прикол то? Причём тут Соу? Зениту Соу можно забивать, а фарм клубу Спартаку нельзя получается? Сильно!!!
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
    вчера в 22:13, ред.
    Когда одних открыто топят, а другим ради спасения дорогостоящей шкурки на 98 минуте дают пробивать пенальти, то почему бы последним и не пофилософствовать на отвлечённые темы
    batman555
    batman555
    вчера в 22:12
    А потом сучка по имени Дюкова,будет петь на матч тв, о том что все нориально...клоуниха позорная
    makkie
    makkie
    вчера в 22:11
    Карпин стабильно заваливает весну.
    Вылет из КР от Ахмата, вымученная ничья с Зенитом и Сочи, теперь вот поражение от Химок.

    Ответ всем тем, кто хочет видеть Валеру в Спартаке.
    Лично я не хочу, и считаю это плохой затеей.
    я из Химок
    я из Химок
    вчера в 22:02
    Всех Химчан с победой! Игра была так себе! Этому способствовали сильный ветер, пурга с крыши стадиона, и довольно снежное, вязкое поле! Ну и мороз!(интересно чем думают люди которые составляют календарь?)Пару раз простили нас, пару раз мы. Про отменёный гол не чего сказать не могу(был на другой требуне и толком ничего не видел). А так, много потерь и ошибок с обеих сторон! Тем не менее счёт на табло и это приятно как болельщику Химок!!! Красно-чёрная машина!!! Вперёд Химки!!!
    Сп62
    Сп62 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
    вчера в 21:59
    Не обижайся. Зенит здесь ни при чём. Всё идёт от отчаяния. Люди видят несправедливость, а поделать ничего не могут. Вот и всё.
    ermak6848
    ermak6848 ответ drive45 (раскрыть)
    вчера в 21:51
    Вообще никакая ...
    Сп62
    Сп62 ответ ivspartak (раскрыть)
    вчера в 21:49
    Хочешь сказать, что это безысходность? Тогда туши свет.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    вчера в 21:48
    Опять Зенит с газпромом приплели. Может всё таки играть начать?
    ivspartak
    ivspartak ответ batman555 (раскрыть)
    вчера в 21:47
    К сожалению это не ошибки, да и продажность тут не причем, все хуже гораздо
    Сп62
    Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 21:47
    Я ещё раз повторю. Не представляю, как Лапочкин, подойдя к монитору будет менять местами жёлтую и синию линии местами. Объясни мне пожалуйста.
    АлексАлекс
    АлексАлекс
    вчера в 21:46
    Химки так и до Лиги Европы доиграется, а до Черевченко главный претендент на вылет были...
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 21:44
    Лапочкин из Расчленинграда, до этого Шампиньону (который за 50 тыс. руб игрока покупает, и в УЕФА и ФИФА пох, но судить надо Ман.Сити ) забил Соу 2, вот и нарисовали вне игры, а как иначе ПАПА не поймёт))
    ivspartak
    ivspartak ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 21:44
    Да никто не может спорить, потому то не с кем) неужели не понятно, что это не ошибки, а указания. У нас вполне квалифицированные судьи, вот только судить так им не дают.
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    вчера в 21:44
    Объясните мне ещё один маленький незначительный момент. А почему линии рисовали уже в момент отрыва ноги пасующего от мяча? Разве не в момент контакта должны смотреть? Ведь в сам момент передачи Соу был совсем далёк от офсайда!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 21:42
    Вот в КДК и скажут, что победила молодость).
    Сп62
    Сп62 ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
    вчера в 21:42
    Я давно ратую за решение спорных моментов по офсайду в пользу нападающего, как и было раньше. Но сейчас в студии можно обсуждать моменты сколько угодно, а решения во время матча принимает ВАР.
    stanichnik
    stanichnik ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 21:42
    Сама суть VARa заключается в помощи арбитру принять правильное решение в спорной ситуации и носит рекомендательный характер, а вся ответственность и исключительное право за принятие окончательного решения предоставлена главному судье матча.
    batman555
    batman555
    вчера в 21:39
    +3 поражения зенита в еврокубках! Теперь , после ошибок продажных шкур,будет бразильская система! за каждую очевидную ошибку, 3 нуля в еврокубках у Питерских..всем спасибо! Также за продажность чемпионата, в ответе сборная..основная и молодежная
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 21:39
    Причины, почему Лапочкин отменил гол "Ростова" обнаружены:
    sowa1975
    sowa1975
    вчера в 21:36
    Пока существуют ставки на спорт , судейство не будет честным...
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