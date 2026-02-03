Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалАзербайджан. Премьер-лига 2025/2026

Игрок азербайджанского «Кяпаза» получил ножевое ранение в драке

вчера, 17:55

Полузащитник азербайджанского «Кяпаза» Вейсал Рзаев получил тяжёлое ножевое ранение грудной клетки после нападения в Гяндже, сообщили Matc.az и пресс-служба клуба.

Инцидент произошёл рано утром 3 февраля: 23-летний игрок вместе с другом провожал двух женщин после вечеринки в ресторане «Krazima Lounge». На улице Мусейба Багирова к ним подошёл бывший парень одной из них, возник конфликт, переросший в драку. Рзаев, пытаясь разнять стороны, получил удар ножом.​

Футболиста экстренно госпитализировали в Гянджинскую городскую больницу, где провели операцию. Директор по медиа «Кяпаза» Герай Гиясов подтвердил: состояние оценивается как умеренно тяжёлое, угрозы жизни нет, руководство клуба в больнице. Свидетелем стал экс-игрок «Кяпаза» Нихат Фараджи.​ Полиция разыскивает нападавшего.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дом центрбека «Сити» Диаша был ограблен во время матча Лиги чемпионов
30 января
В Мексике бандиты застрелили 11 человек на футбольном матче
27 января
Экс-агент Бэйла обвиняется в угрозах убийством, насилии и пытках
27 января
Бывший игрок «Эвертона» Хит подвергся похищению в Марокко
24 января
Бывший босс «Локомотива» Липатов искал исполнителей убийства за $200 тыс.
22 января
Бывшему футболисту сборной Англии Кэрроллу грозит тюремное заключение
29 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:17
Как говорят в народе вино и бабы до добра не доведут)))
lazzioll
lazzioll
вчера в 19:03
при рождении ножи выдают видимо.. традиции
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:19
Ах, вот как... Спасибо, и еще раз- прошу простить. Спасибо, теперь понятно.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:17
Комментарий убрал VIP-пользователь.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:16
Исправлено.
shur
shur
вчера в 18:07
...Добрый вечер! Измените Заголовок в заметке "Хаджи может возглавить Румынию вместо Хаджи" .....! Повтор имени специалиста ,
надобно Мирчи Луческу...!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 17:59
Горячие финские парни!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 