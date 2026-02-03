Игрок азербайджанского «Кяпаза» получил ножевое ранение в драке

1770130510

вчера, 17:55

Полузащитник азербайджанского «Кяпаза» получил тяжёлое ножевое ранение грудной клетки после нападения в Гяндже, сообщили Matc.az и пресс-служба клуба.

Инцидент произошёл рано утром 3 февраля: 23-летний игрок вместе с другом провожал двух женщин после вечеринки в ресторане «Krazima Lounge». На улице Мусейба Багирова к ним подошёл бывший парень одной из них, возник конфликт, переросший в драку. Рзаев, пытаясь разнять стороны, получил удар ножом.​

Футболиста экстренно госпитализировали в Гянджинскую городскую больницу, где провели операцию. Директор по медиа «Кяпаза» Герай Гиясов подтвердил: состояние оценивается как умеренно тяжёлое, угрозы жизни нет, руководство клуба в больнице. Свидетелем стал экс-игрок «Кяпаза» Нихат Фараджи.​ Полиция разыскивает нападавшего.