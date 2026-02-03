Top.Mail.Ru
Хаджи может возглавить Румынию вместо Луческу

вчера, 17:30

Легендарный Георге Хаджи станет новым главным тренером сборной Румынии вместо Мирчи Луческу, сообщают источники DigiSport.

«Информация проверена на 100%. Хаджи — следующий тренер. Всё решено на 99%», — заявил журналист Дечебал Рэдулеску. По его словам, Румынская федерация футбола практически уладила все формальности. Хаджи предстоит готовить команду к полуфиналу квалификации ЧМ-2026 против Турции в Стамбуле 26 марта.

80-летний Луческу экстренно госпитализирован из-за осложнений от простуды и проблем с сердцем, сообщала ProSport. Федерация также рассматривала Эдварда Йордэнеску («Легия») и Желько Копича («Динамо» Бухарест).

60-летний Хаджи сейчас тренирует «Фарул» из Констанцы. Легенда «Стяуа», забившая единственный гол в Суперкубке Европы-1986 против киевского «Динамо», играл за «Реал», «Барсу» и «Галатасарай». В 2001-м уже возглавлял сборную Румынии, но ушёл из-за слабых результатов.

