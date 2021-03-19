В 12 Заболотный Николай Спасений: 3 Пасы: 18 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 93

П 27 Заика Кирилл Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 93

З 23 Мевля Миха Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 93

З 45 Миладинович Иван Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 93

З 25 Новосельцев Иван Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 78

П 13 Терехов Сергей Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 78

Н 22 Жоаозиньо Перехваты: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 13

П 16 Нобоа Кристиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 86 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 93

П 15 Цаллагов Ибрагим Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 84

П 6 Юсупов Артур Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 93

Н 9 Заболотный Антон Ударов всего: 8 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 84

Запасные игроки

В 1 Адамов Денис

В 35 Джанаев Сослан

З 24 Маммана Эмануэль

З 3 Набиуллин Эльмир Пасы: 10 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 15

З 87 Прохин Данила Фолов совершено: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 15

П 7 Пруцев Данила Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 9

Н 10 Барсов Максим Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 9

Н 98 Варданян Эрик

Н 17 Дуганджич Марко