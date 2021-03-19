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Сочи - Тамбов
Рубин - Химки

Текстовая онлайн трансляция матча Сочи против Тамбов

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.08 12.00 30.00
Фонбет Live! 1.03 22.00 40.00
Мелбет 1.08 13.80 32.00
Pin-Up.ru 1.05 9.10 29.00
 
12' Жоаозиньо (22) уходит с поля, Руденко Александр (79) вышел на поле
 
25' Новосельцев Иван (25)
 
31' Заболотный Антон (9)
 
45+2' (1:0) Заболотный Антон (9) (Новосельцев Иван (25))
 
55' (2:0) Терехов Сергей (13) (Нобоа Кристиан (16))
 
62' Мевля Миха (23)
 
74' (3:0) Руденко Александр (79) (Терехов Сергей (13))
 
2
78' Новосельцев Иван (25) уходит с поля, Прохин Данила (87) вышел на поле
78' Терехов Сергей (13) уходит с поля, Набиуллин Эльмир (3) вышел на поле
 
80' (4:0) Заболотный Антон (9) (Юсупов Артур (6))
 
2
84' Заболотный Антон (9) уходит с поля, Барсов Максим (10) вышел на поле
84' Цаллагов Ибрагим (15) уходит с поля, Пруцев Данила (7) вышел на поле
 
90' (5:0) Барсов Максим (10) (Нобоа Кристиан (16))
 
2' Шахов Виталий (13)
 
12' Климов Кирилл (18)
 
46' Васиев Фарход (26) уходит с поля, Терехов Антон (19) вышел на поле
 
65' Шахов Виталий (13) уходит с поля, Нусуев Морис (2) вышел на поле
 
2
69' Климов Кирилл (18) уходит с поля, Архипов Артем (9) вышел на поле
69' Карапузов Владислав (23) уходит с поля, Чабанов Евгений (10) вышел на поле
 
82' Карп Кэтэлин (4) уходит с поля, Кабахидзе Владимир (81) вышел на поле
Голы
Заболотный Антон
ассистент Новосельцев Иван 		1:0 45+2’
Терехов Сергей
ассистент Нобоа Кристиан 		2:0 55’
Руденко Александр
ассистент Терехов Сергей 		3:0 74’
Заболотный Антон
ассистент Юсупов Артур 		4:0 80’
Барсов Максим
ассистент Нобоа Кристиан 		5:0 90’
Наказания
2’ Шахов Виталий
12’ Климов Кирилл
Новосельцев Иван 25’
Заболотный Антон 31’
Мевля Миха 62’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Руденко Александр Жоаозиньо 12’
46’ Терехов Антон Васиев Фарход
65’ Нусуев Морис Шахов Виталий
69’ Архипов Артем Климов Кирилл
69’ Чабанов Евгений Карапузов Владислав
Прохин Данила Новосельцев Иван 78’
Набиуллин Эльмир Терехов Сергей 78’
82’ Кабахидзе Владимир Карп Кэтэлин
Барсов Максим Заболотный Антон 84’
Пруцев Данила Цаллагов Ибрагим 84’
Статистика
 24 Удары по воротам 9
10 Удары в створ 3
11 Фолы 9
4 Угловые 3
2 Офсайды 0
61% Владение мячом 39%
3 Cэйвы 5
3 Предупреждения 2
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Все комментарии
galem72
galem72
20 марта в 10:57
Для чего эти тамбовские потуги?
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2 ответ За адекватность (раскрыть)
20 марта в 06:55
Деньги выделенные РФС уже благополучно осели в карманах чиновников.
RA158
RA158
20 марта в 01:34
Великий ZE !!!
mortid
mortid ответ Крикун (раскрыть)
20 марта в 00:46, ред.
    mortid
    mortid
    20 марта в 00:44
    Бедный Тамбов бьют все, кому не лень.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    19 марта в 23:52
    "Сочи" дома проигрывает реже Барселоны,Реала,Ливерпуля и ПСЖ....
    Точнее...вообще не проигрывает...
    makkie
    makkie
    19 марта в 22:38
    Только ради дубля самому Тамбову Зе Болотного нужно взывать в сборную и сделать капитаном :)))
    MikeSevas
    MikeSevas ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    19 марта в 22:27
    Извините, вы действительно правы.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ MikeSevas (раскрыть)
    19 марта в 22:12
    Он же в Сборной. По первому призыву в Сборной. С ПЕРВОЙ ВОЛНОЙ.
    Botazubr
    Botazubr
    19 марта в 22:10
    Остановите, остановите,
    Убийцу Химок
    Зе чемпион,
    а ты любитель
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ bacek15 (раскрыть)
    19 марта в 22:09
    Ауу....Заболотный в Сборной.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    19 марта в 21:53
    Сочи с победой! Проблемы шерифа не волнуют.
    Beekeeper
    Beekeeper
    19 марта в 21:46
    Кому еще очки нужны? ЦСКА поможет... ))
    Caniggia
    Caniggia
    19 марта в 21:45
    Остановите кто-нибудь эту Ze-машину!
    kts99
    kts99
    19 марта в 21:32
      112910415
      112910415
      19 марта в 21:27
      ну, тут понятно
      MikeSevas
      MikeSevas
      19 марта в 21:23
      Понимаю негативную реакцию насчёт Сочи,да и Химок также но они действительно встряхнули болото РПЛ. В этом кстати преуспел и Рубин. В любом случае чемпионат стал интереснее и результативность радует. Я лично болею за Сочи и желаю ей пробиться в Еврокубки.
      За адекватность
      За адекватность
      19 марта в 21:14
      Ну "Тамбов" с главной задачей доиграть сезон, а потом кануть в Лету справляется целиком и полностью. Единственное к чему был весь этот кипиш с выделением денег РФС, сбором состава из арендованных, свободных агентов и.т.д. С таким же успехом могли доиграть сезон молодежной командой. Ребята бы пороху РПЛ понюхали, как по мне все пользы больше было бы. Как всегда личное мнение.
      Крикун
      Крикун
      19 марта в 21:11
      Гениальный Зе и не менее Гениальный Барсов!
      Что может быть лучше!?
      Эта команда завоевала сердца всех болельщиков России!
      Браво, Сочи!!!
      sv_1969
      sv_1969
      19 марта в 21:10
      Что то это мне напоминает... Ростов 10-0....Тамбов 5-0(((
      MikeSevas
      MikeSevas ответ Сп62 (раскрыть)
      19 марта в 21:09
      Понты у него остались, но уже даже пенальти забить не может. Сильно увлёкся тренировкой рук , а не ног. Нет у него уже лидерства в команде.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ bacek15 (раскрыть)
      19 марта в 21:03
      А все , кто сегодня играл пока не в сборной. Из Рубина Макаров, Дюпин и Самошников только вылетают завтра утром.
      bacek15
      bacek15 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      19 марта в 21:01
      Конечно не сборной. Вот он с Тамбовом бегает. Хотя, может сейчас сядет на автобус и поедет в расположение сборной.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      19 марта в 20:59
      Это был «Тамбов», всего лишь
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      19 марта в 20:59
      Прогнозируемый разгром. Тамбов совсем поплыл
      Сп62
      Сп62
      19 марта в 20:58
      Проще было Тамбову на техническое поражение согласиться.
      протон1
      протон1
      19 марта в 20:57
      не удивлен счетом
      Futurista
      Futurista
      19 марта в 20:55
      Сочи не Аргентина конечно...но там тоже тепло)...
      bacek15
      bacek15 ответ MikeSevas (раскрыть)
      19 марта в 20:53
      Я думаю ССЧ поддался давлению со стороны критиканов ))
      Сп62
      Сп62 ответ MikeSevas (раскрыть)
      19 марта в 20:51
      А куда же Дзюбу? Остаться без боевого капитана?
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