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5 : 0
завершен
19 марта 2021, 19:00
пятница
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Стадион Фишт
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Заболотный Антон
ассистент Новосельцев Иван
|1:0
|45+2’
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Терехов Сергей
ассистент Нобоа Кристиан
|2:0
|55’
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Руденко Александр
ассистент Терехов Сергей
|3:0
|74’
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Заболотный Антон
ассистент Юсупов Артур
|4:0
|80’
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Барсов Максим
ассистент Нобоа Кристиан
|5:0
|90’
|2’
|Шахов Виталий
|12’
|Климов Кирилл
|Новосельцев Иван
|25’
|Заболотный Антон
|31’
|Мевля Миха
|62’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Руденко Александр
|Жоаозиньо
|12’
|46’
|Терехов Антон
|Васиев Фарход
|65’
|Нусуев Морис
|Шахов Виталий
|69’
|Архипов Артем
|Климов Кирилл
|69’
|Чабанов Евгений
|Карапузов Владислав
|Прохин Данила
|Новосельцев Иван
|78’
|Набиуллин Эльмир
|Терехов Сергей
|78’
|82’
|Кабахидзе Владимир
|Карп Кэтэлин
|Барсов Максим
|Заболотный Антон
|84’
|Пруцев Данила
|Цаллагов Ибрагим
|84’
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|24
|Удары по воротам
|9
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|10
|Удары в створ
|3
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|11
|Фолы
|9
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|4
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|0
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|3
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|2
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