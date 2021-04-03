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Рубин - Сочи
Ротор - Локомотив
Краснодар - Ахмат
Динамо - Уфа

Текстовая онлайн трансляция матча Рубин против Сочи

Рубин Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) 1:0 Логотип футбольный клуб Сочи Сочи
Рубин
Сочи
1 : 0
завершен
сегодня, 16:30
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 24 тур
Стадион Центральный (Казань)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 16:25
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.543.123.20
Лига Ставок 2.50 3.20 3.05
Фонбет Live! 1.08 8.00 100.00
Мелбет 2.53 3.20 3.10
Pin-Up.ru 2.48 3.20 3.10
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    38' Зотов Георгий (31)
     
    45' Самошников Илья (77)
     
    46' Костюков Михаил (14) уходит с поля, Кварацхелия Хвича (21) вышел на поле
     
    62' Мусаев Леон (38) уходит с поля, Шатов Олег (20) вышел на поле
     
    71' (1:0) Кварацхелия Хвича (21) (Шатов Олег (20))
     
    80' Йевтич Дарко (8) уходит с поля, Зуев Александр (12) вышел на поле
     
    83' Зуев Александр (12)
     
    2
    90' Макаров Денис (25) уходит с поля, Бакаев Солтмурад (87) вышел на поле
    90+2' Кварацхелия Хвича (21)
     
    3' Нобоа Кристиан (16)
     
    33' Цаллагов Ибрагим (15)
     
    52' Новосельцев Иван (25) уходит с поля, Маммана Эмануэль (24) вышел на поле
     
    57' Заболотный Антон (9)
     
    72' Заика Кирилл (27) уходит с поля, Набиуллин Эльмир (3) вышел на поле
     
    73' Бурмистров Никита (18) уходит с поля, Руденко Александр (79) вышел на поле
     
    90+1' Миладинович Иван (45)
    Голы
    Кварацхелия Хвича
    ассистент Шатов Олег     		1:0 71’
    Наказания
    3’ Нобоа Кристиан
    33’ Цаллагов Ибрагим
    Зотов Георгий 38’
    Самошников Илья 45’
    57’ Заболотный Антон
    Зуев Александр 83’
    90+1’ Миладинович Иван
    Кварацхелия Хвича 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Кварацхелия Хвича Костюков Михаил 46’
    52’ Маммана Эмануэль Новосельцев Иван
    Шатов Олег Мусаев Леон 62’
    72’ Набиуллин Эльмир Заика Кирилл
    73’ Руденко Александр Бурмистров Никита
    Зуев Александр Йевтич Дарко 80’
    Бакаев Солтмурад Макаров Денис 90’
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 11
    		2 Удары в створ 3
    		12 Фолы 13
    		8 Угловые 7
    		4 Офсайды 2
    		43% Владение мячом 57%
    		3 Cэйвы 1
    		4 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Zak11
    Zak11
    сегодня в 22:07
    Лёня красавец, надо топить газпромовский проект
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 20:46
    А вооще - Слуцкий им че то показал перед голом, не пойму хм хм хм ????
    матос
    матос
    сегодня в 20:34
    Рубин с победой.
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 20:22
    У Хвичи действительно есть будущее. У него стиль игры похож на Модрича
    galem72
    galem72
    сегодня в 19:46
    ротенберг доволен. Почаще бы так. ))
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 19:40
    Такого игрочищу профукали железнодорожники ....теперь локти кусают.
    pomor45
    pomor45 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    сегодня в 19:39
    Отчего же? По горчичникам 4:4 - ничья.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    сегодня в 19:33
    клуб Татарстана с победой. Игрок сборной Сакартвело может переехать в европейский клуб
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 19:30
    Хвичи - по сути и достояние, и узкое место Рубина.
    Twisted
    Twisted
    сегодня в 19:01
    Повезло с ним Рубину благодаря тупости Кикнадзы
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Пепс (раскрыть)
    сегодня в 18:53
    Соглашусь, но отчасти. Хвичу упустили те кого позорно изгнали из Локо. Палыч (а вот это настоящий Локо) плакал когда узнал, что Хвича уходит.
    Рубину удачи! Слуцкий создал симпатичную команду!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    сегодня в 18:52
      Новый Рубин
      Новый Рубин
      сегодня в 18:48
      Игра с Хвичи и без него это разные вещи !
      Пепс
      Пепс
      сегодня в 18:43
      Рубиновые с победооооой!!!)))) Локо бездарно упустил конечно такой талант... Тем лучше Рубину!!! Хвича просто молодец!!!
      bacek15
      bacek15
      сегодня в 18:42
      Повезло Рубину с Хвичей.)
      волгодон 2
      волгодон 2
      сегодня в 18:38
      Рубин с победой. Леонид акцентировал вротенбержцам их желание еврокубков.
      112910415
      112910415
      сегодня в 18:38
      И пути их разошлись.
      в Европу собирался Сочи, а поедет Хвича !
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      сегодня в 18:38
      С победой Рубиновые!
      Будем считать,что за игру с Химками реабилитировались!
      Хвича бесподобен!
      Левониду жму руку!))
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      сегодня в 18:37
      Хвича настоящий джокер Рубина и сборной Грузии! Молодчик, конечно. Жаль, что такой яркий и интересный игрок надолго не задержится в РПЛ...Леонида Викторовича и его казанскую банду с важной победой!
      Новый Рубин
      Новый Рубин
      сегодня в 18:32
      Молодцы парни !
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 18:28
      1 Зенит
      2 Локо
      3 Рубин
      4 Спартак
      5 Динамо
      Прогноз....
      Михалыч 54
      Михалыч 54
      сегодня в 18:27
      Браво, рубиновые!!!!!!
      Futurista
      Futurista
      сегодня в 18:10
      Судье пора включаться в игру)
      Absinthe3
      Absinthe3
      сегодня в 18:08
      Здесь Хвича делает результат. Повезло бездарному бургеру, что в Рубине играет Кварацхелия
      Пепс
      Пепс
      сегодня в 18:06
      Хвича!!!!!! Гоооооолллл!!!! Рубиииииннн!!!!
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      сегодня в 18:06, ред.
      Кварцхелия и Дюпин тянут Рубин к 3 очкам.
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK-
      сегодня в 17:51
      Какая же Сочи грубая команда!
      stasil
      stasil
      сегодня в 17:43
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        сегодня в 16:52
          волгодон 2
          волгодон 2
          сегодня в 16:30
          Рубину удачи.
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