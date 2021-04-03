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1 : 0
завершен
сегодня, 16:30
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Стадион Центральный (Казань)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 16:25
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Кварацхелия Хвича
ассистент Шатов Олег
|1:0
|71’
|3’
|Нобоа Кристиан
|33’
|Цаллагов Ибрагим
|Зотов Георгий
|38’
|Самошников Илья
|45’
|57’
|Заболотный Антон
|Зуев Александр
|83’
|90+1’
|Миладинович Иван
|Кварацхелия Хвича
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кварацхелия Хвича
|Костюков Михаил
|46’
|52’
|Маммана Эмануэль
|Новосельцев Иван
|Шатов Олег
|Мусаев Леон
|62’
|72’
|Набиуллин Эльмир
|Заика Кирилл
|73’
|Руденко Александр
|Бурмистров Никита
|Зуев Александр
|Йевтич Дарко
|80’
|Бакаев Солтмурад
|Макаров Денис
|90’
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|6
|Удары по воротам
|11
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|2
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|13
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|8
|Угловые
|7
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|4
|Офсайды
|2
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|3
|Cэйвы
|1
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|4
|Предупреждения
|4
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Рубину удачи! Слуцкий создал симпатичную команду!
Рубину удачи! Слуцкий создал симпатичную команду!