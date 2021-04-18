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Урал - Рубин
Арсенал - Тамбов
Сочи - ЦСКА
Спартак - Уфа

Текстовая онлайн трансляция матча Урал против Рубин

Урал Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) 0:1 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) Рубин
Урал
0 : 1
завершен
18 апреля 2021, 12:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 6.4 - 45.9
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 1.7
Средний возраст: 28.4 - 26.4
Средний рост: 184.9 - 182.7
Легионеров: 3 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 2
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Рубин
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 26 тур
Стадион Екатеринбург-Арена +10 +13, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 11:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
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Лига Ставок 4.70 3.65 1.80
Фонбет Live! 100.00 8.50 1.07
Мелбет 4.98 3.86 1.75
BetBoom 4.82 3.66 1.79
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    26' Егорычев Андрей (5)
     
    53' Гаджимурадов Рамазан (40)
     
    62' Ибрахимай Йллдрен (17) уходит с поля, Панюков Андрей (20) вышел на поле
     
    81' Адамов Арсен (22) уходит с поля, Кулаков Денис (15) вышел на поле
     
    83' (0:1) Нереализованный пенальти Панюков Андрей (20)
     
    87' Егорычев Андрей (5) уходит с поля, Максименко Артем (55) вышел на поле
     
    21' Зотов Георгий (31)
     
    32' Кварацхелия Хвича (21) уходит с поля, Бакаев Солтмурад (87) вышел на поле
     
    34' Макаров Денис (25)
     
    45' (0:1) Йевтич Дарко (8) (Бакаев Солтмурад (87))
     
    56' Бакаев Солтмурад (87)
     
    2
    64' Абильдгор Оливер (28)
    64' Бакаев Солтмурад (87) уходит с поля, Хван Ин Бом (6) вышел на поле
     
    68' Самошников Илья (77)
     
    82' Макаров Денис (25)
     
    86' Шатов Олег (20) уходит с поля, Зуев Александр (12) вышел на поле
     
    87' Йевтич Дарко (8) уходит с поля, Костюков Михаил (14) вышел на поле
     
    90+1' Дюпин Юрий (22)
    Голы
    45’ 0:1 Йевтич Дарко
    ассистент Бакаев Солтмурад
    Наказания
    21’ Зотов Георгий
    Егорычев Андрей 26’
    34’ Макаров Денис
    Гаджимурадов Рамазан 53’
    56’ Бакаев Солтмурад
    64’ Абильдгор Оливер
    68’ Самошников Илья
    82’ Макаров Денис
    90+1’ Дюпин Юрий
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    32’ Бакаев Солтмурад Кварацхелия Хвича
    Панюков Андрей Ибрахимай Йллдрен 62’
    64’ Хван Ин Бом Бакаев Солтмурад
    Кулаков Денис Адамов Арсен 81’
    86’ Зуев Александр Шатов Олег
    Максименко Артем Егорычев Андрей 87’
    87’ Костюков Михаил Йевтич Дарко
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 7
    		2 Удары в створ 4
    		19 Фолы 18
    		5 Угловые 1
    		2 Офсайды 0
    		57% Владение мячом 43%
    		3 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 7
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ Capral (раскрыть)
    18 апреля в 16:14
    Пока не говорят. Может выпасть до конца сезона если будет что то серьезное ...
    Capral
    Capral ответ ildar_3871 (раскрыть)
    18 апреля в 16:06
    Ильдар, а что там с Хвичей, что-то серьезное?
    Верг
    Верг
    18 апреля в 16:03
    Сначала задушили ростов, сейчас душат рубин, интересно в пользу какого клуба на 6-7 местах идет заказ
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ Эдмон (раскрыть)
    18 апреля в 15:29
    Это из за того что судил питерский судья !
    Эдмон
    Эдмон
    18 апреля в 15:22
    скучно тускло
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    18 апреля в 15:16
    Матч Лёни против Терека в 2009м мне запомнился гораздо больше ))
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ Ravshan878 (раскрыть)
    18 апреля в 15:01
    Рубин победил , так я еще и деньги выиграл опять !)
    Шуnя771
    Шуnя771
    18 апреля в 14:55
    Панюков... 11 метров...

    Леонид не зря вначале игры дал раскачку...))
    злой болельщик
    злой болельщик
    18 апреля в 14:40, ред.
    Рубин молодцы, победили вопреки всему: травме ведущего форварда, удалению, некорректному судейству и даже солнцу в первом тайме.
    злой болельщик
    злой болельщик ответ makkie (раскрыть)
    18 апреля в 14:29
    Я думал, что только я это заметил...
    ermak6848
    ermak6848
    18 апреля в 14:26
    Ура!
    фк Рубин возрождается...
    ermak6848
    ermak6848
    18 апреля в 14:24
    С Победой Рубин!!!
    ermak6848
    ermak6848
    18 апреля в 14:24
    медленно, но верно фк РУБИН готов побороться за место в Евро Лиге...
    Чего я и желаю!!!
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    18 апреля в 14:22
    Да все кто из цска уходит - идут на повышение.
    Слуцкий с Рубином, Ганчаренко вчера у Зенита очки отобрал, а не проиграл как цска. Овчинников на повышение в РПЛ ушёл.
    Ironigor
    Ironigor
    18 апреля в 14:21
    Во первых хочу поздравить Рубин с Победой !!!
    Даже без Хвичи смогли показать характер. Про судейство нынче говорят или очень плохо или плохо.
    Так вот сегодняшнее судейство тоже не отличается.
    Выдуманный из ничего пенальти, да ещё и удаление .
    Это уже как должное , почти в каждом матче российского футбола ⚽. Такое ощущение, как будто судьи объявили войну футболистам и клубам . Когда же всё таки РФС и Минспорт начнут заниматься своими непосредственными делами ?!! Тем не менее Рубин выстоял и заслуживает уважения !!! Удачи Рубин !!!
    ВСЕМ ДОБРА !!!
    Ravshan878
    Ravshan878
    18 апреля в 14:19
    Болельщики Рубина с ПОБЕДОЙ.
    Илюша 📯🎶🥁.Барабаны не молчите и фан фары не молчите. Немышаете заведением за душевным словам.....🎶🎶.Все танцует Ча-ча-ча🎶🎶.)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    18 апреля в 14:16, ред.
    Слуцкий жжот !!!
    Разбил таки плотную группу московских команд в таблице....распределяющих места со 2-го по 5-е.....

    Браво !!!!!!!!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    18 апреля в 14:15
    Очередной успешный матч ЛВС.
    ildar_3871
    ildar_3871
    18 апреля в 14:06
    За такое судейство надо отстранить пожизненно !
    Serdar Pashakow 1
    Serdar Pashakow 1
    18 апреля в 14:05
      ildar_3871
      ildar_3871
      18 апреля в 14:04
      Если так пойдет и Спартак обгоним !)
      Брулин
      Брулин
      18 апреля в 14:04
      Такого судейства давно не видел.
      ildar_3871
      ildar_3871
      18 апреля в 14:04
      Отлично ! Молодцы наши !
      Roger Young
      Roger Young
      18 апреля в 14:03
      С победой, рубиновые.
      chromage
      chromage
      18 апреля в 14:01
      Рубин в гостях в 10ром обыграл Урал. Правильный заголовок. Судья - чудо. Пусть горит потом в аду - мне не жалко уже.
      rubinovyi2
      rubinovyi2 ответ Tommy Lee (раскрыть)
      18 апреля в 13:57
      Так сами же себе и насоздавали таких ситуаций...((
      Хорошо хоть так обошлось.
      Пепс
      Пепс
      18 апреля в 13:57
      Да уж... Наши судьи это нечто... Рубин с победой!!!!))) второй тайм - нельзя так играть, хорошо Дюпин выручил)))) на 1 мяч всегда судья че нить придумает...
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      18 апреля в 13:56
      Домучали...(
      Второй тайм-ни о чем,Хвичу потеряли(хорошо если ненадолго),карточек нахватали..(
      Победа победой,но Левониду есть над чем подумать.
      Tommy Lee
      Tommy Lee ответ rubinovyi2 (раскрыть)
      18 апреля в 13:54
      А как же, что Макаров не сыграет с Краснодаром, нету тут справедливости.
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      18 апреля в 13:46, ред.
      Доигрались?((
      Ладно Дюпин выручил...,не дал несправедливости случиться)
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