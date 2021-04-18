В 22 Дюпин Юрий Фолов заработано: 1 Спасений: 2 Желтые карточки: 1 Пенальти отражено: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 93

З 31 Зотов Георгий Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 93

З 77 Самошников Илья Ударов всего: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 93

З 2 Старфельт Карл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 7 Пасы: 41 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 93

З 5 Уремович Филип Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 93

П 28 Абильдгор Оливер Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 93

П 8 Йевтич Дарко Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 87

Н 21 Кварацхелия Хвича Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 32

Н 25 Макаров Денис Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 83

П 20 Шатов Олег Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 87

Н 9 Деспотович Джордже Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 1 Медведев Никита

В 66 Янович Никита

З 4 Бегич Сильвие

З 27 Грицаенко Алексей

З 3 Меркулов Михаил

П 87 Бакаев Солтмурад Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 32

П 12 Зуев Александр Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 6

П 38 Мусаев Леон

П 84 Суриков Степан

П 6 Хван Ин Бом Отборы: 2 Пасы: 6 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 29

Н 19 Игнатьев Иван