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0 : 1
завершен
18 апреля 2021, 12:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 6.4 - 45.9
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 1.7
Средний возраст: 28.4 - 26.4
Средний рост: 184.9 - 182.7
Легионеров: 3 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 2
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Стадион Екатеринбург-Арена +10 +13, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 11:55
|45’
|0:1
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Йевтич Дарко
ассистент Бакаев Солтмурад
|21’
|Зотов Георгий
|Егорычев Андрей
|26’
|34’
|Макаров Денис
|Гаджимурадов Рамазан
|53’
|56’
|Бакаев Солтмурад
|64’
|Абильдгор Оливер
|68’
|Самошников Илья
|82’
|Макаров Денис
|90+1’
|Дюпин Юрий
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|32’
|Бакаев Солтмурад
|Кварацхелия Хвича
|Панюков Андрей
|Ибрахимай Йллдрен
|62’
|64’
|Хван Ин Бом
|Бакаев Солтмурад
|Кулаков Денис
|Адамов Арсен
|81’
|86’
|Зуев Александр
|Шатов Олег
|Максименко Артем
|Егорычев Андрей
|87’
|87’
|Костюков Михаил
|Йевтич Дарко
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|7
|Удары по воротам
|7
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|2
|Удары в створ
|4
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|19
|Фолы
|18
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|5
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|0
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|3
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|7
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|0
|Удаления
|1
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Даже без Хвичи смогли показать характер. Про судейство нынче говорят или очень плохо или плохо.
Так вот сегодняшнее судейство тоже не отличается.
Выдуманный из ничего пенальти, да ещё и удаление .
Это уже как должное , почти в каждом матче российского футбола ⚽. Такое ощущение, как будто судьи объявили войну футболистам и клубам . Когда же всё таки РФС и Минспорт начнут заниматься своими непосредственными делами ?!! Тем не менее Рубин выстоял и заслуживает уважения !!! Удачи Рубин !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
Даже без Хвичи смогли показать характер. Про судейство нынче говорят или очень плохо или плохо.
Так вот сегодняшнее судейство тоже не отличается.
Выдуманный из ничего пенальти, да ещё и удаление .
Это уже как должное , почти в каждом матче российского футбола ⚽. Такое ощущение, как будто судьи объявили войну футболистам и клубам . Когда же всё таки РФС и Минспорт начнут заниматься своими непосредственными делами ?!! Тем не менее Рубин выстоял и заслуживает уважения !!! Удачи Рубин !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!