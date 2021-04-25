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1 : 0
завершен
25 апреля 2021, 16:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 92.6 - 76.2
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.7
Средний возраст: 25.3 - 26.5
Средний рост: 183.7 - 182.6
Легионеров: 5 - 3
Схемы: 3-4-1-2 - 4-2-3-1
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Стадион Открытие Арена, зрителей: 11974 +6 +7, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 16:00
|Ларссон Джордан
|1:0
|52’
|37’
|Ахметов Ильзат
|53’
|Дзагоев Алан
|Айртон
|62’
|64’
|Марадишвили Константин
|Максименко Александр
|88’
|Мозес Виктор
|90+3’
|Умяров Наиль
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|61’
|Тикнизян Наир
|Дзагоев Алан
|Умяров Наиль
|Айртон
|67’
|71’
|Чалов Фёдор
|Рондон Хосе Саломон
|Понсе Эсекель
|Соболев Александр
|77’
|82’
|Шкурин Илья
|Эджуке Чидера
|Литвинов Руслан
|Гапонов Илья
|90+1’
|Хендрикс Йоррит
|Промес Квинси
|90+1’
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|22
|Удары по воротам
|5
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|6
|Удары в створ
|0
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|12
|Фолы
|9
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|6
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|1
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|0
|Cэйвы
|5
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|4
|Предупреждения
|2
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|0
|Удаления
|1
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Красно-белых с победой! По игре вполне заслужили, забили и создавли еще массу моментов,но вот реализация подкачала ну и мастерство Акинфеева
Армейцы, наберитесь терпения...хорошим результатом можно будет считать попадание команды в ЕК. Летом предстоит скурпулезная работа как по укомплектованию состава, так и работа над улучшением игры...может быть Обляков и Ахмедов играют только из-за того, что их особо и заменить неким...?!
Красно-белых с победой! По игре вполне заслужили, забили и создавли еще массу моментов,но вот реализация подкачала ну и мастерство Акинфеева
Армейцы, наберитесь терпения...хорошим результатом можно будет считать попадание команды в ЕК. Летом предстоит скурпулезная работа как по укомплектованию состава, так и работа над улучшением игры...может быть Обляков и Ахмедов играют только из-за того, что их особо и заменить неким...?!