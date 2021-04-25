В 98 Максименко Александр Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 96

П 6 Айртон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 67

З 56 Гапонов Илья Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 5 Выносы: 3 Пасы: 72 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 91

З 14 Джикия Георгий Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 55 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 96

З 29 Кутепов Илья Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Блоки: 2 Перехваты: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 96

П 47 Зобнин Роман Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 6 Пасы: 72 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 96

П 33 Крал Алекс Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 7 Выносы: 3 Пасы: 51 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 96

П 8 Мозес Виктор Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 96

Н 11 Ларссон Джордан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 96

П 24 Промес Квинси Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 91

Н 7 Соболев Александр Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 77

Запасные игроки

В 32 Ребров Артем

В 57 Селихов Александр

З 38 Ещенко Андрей

З 68 Литвинов Руслан Минут сыграно: 5

П 10 Бакаев Зелимхан

П 74 Маркитесов Дмитрий

П 54 Умяров Наиль Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 29

П 4 Хендрикс Йоррит Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 2 Минут сыграно: 5