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Спартак - ЦСКА
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Ростов - Арсенал
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак против ЦСКА

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 1:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
Спартак
1 : 0
завершен
25 апреля 2021, 16:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 92.6 - 76.2
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.7
Средний возраст: 25.3 - 26.5
Средний рост: 183.7 - 182.6
Легионеров: 5 - 3
Схемы: 3-4-1-2 - 4-2-3-1
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ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 27 тур
Стадион Открытие Арена, зрителей: 11974 +6 +7, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 16:00
Ставки на футбольные матчи
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    52' (1:0) Ларссон Джордан (11)
     
    62' Айртон (6)
     
    67' Айртон (6) уходит с поля, Умяров Наиль (54) вышел на поле
     
    77' Соболев Александр (7) уходит с поля, Понсе Эсекель (19) вышел на поле
     
    88' Максименко Александр (98)
     
    4
    90+1' Гапонов Илья (56) уходит с поля, Литвинов Руслан (68) вышел на поле
    90+1' Промес Квинси (24) уходит с поля, Хендрикс Йоррит (4) вышел на поле
    90+3' Мозес Виктор (8)
    90+4' Умяров Наиль (54)
     
    37' Ахметов Ильзат (7)
     
    53' Дзагоев Алан (10)
     
    61' Дзагоев Алан (10) уходит с поля, Тикнизян Наир (71) вышел на поле
     
    64' Марадишвили Константин (22)
     
    71' Рондон Хосе Саломон (32) уходит с поля, Чалов Фёдор (9) вышел на поле
     
    82' Эджуке Чидера (11) уходит с поля, Шкурин Илья (99) вышел на поле
    Голы
    Ларссон Джордан 1:0 52’
    Наказания
    37’ Ахметов Ильзат
    53’ Дзагоев Алан
    Айртон 62’
    64’ Марадишвили Константин
    Максименко Александр 88’
    Мозес Виктор 90+3’
    Умяров Наиль 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    61’ Тикнизян Наир Дзагоев Алан
    Умяров Наиль Айртон 67’
    71’ Чалов Фёдор Рондон Хосе Саломон
    Понсе Эсекель Соболев Александр 77’
    82’ Шкурин Илья Эджуке Чидера
    Литвинов Руслан Гапонов Илья 90+1’
    Хендрикс Йоррит Промес Квинси 90+1’
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 5
    		6 Удары в створ 0
    		12 Фолы 9
    		6 Угловые 2
    		2 Офсайды 1
    		57% Владение мячом 43%
    		0 Cэйвы 5
    		4 Предупреждения 2
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    EDMinsk
    EDMinsk
    28 апреля в 20:50
    сложно понять игру с уфой
    Еня Вселюбят
    Еня Вселюбят ответ ABir (раскрыть)
    26 апреля в 21:07
    Ты сам понял , что сказал?) ты сам подтвердил , что судья даже нарушение не увидел сначала. И как ты понял , что это умышленная грубость? Нея понимаю если бы он с криком «ща ногу оторву» прыгнул бы прямой ногой , не опуская голеностоп ему в ногу. А он сыграл в мяч. Голеностоп опущен , то есть игрок не старался играть в другого игрока специально. То есть даже если грубость и была, то явно не умышленная . Если так судить, то в каждом матче можно 1-3 удалять в легкую. А у нас тенденция судья в поле решает по своему , но если вар завет, то 100 очков будет красная , офсайд, рука , пенальти. Как будто боятся на своём мнении судьи стоять. Я не говорю уже про руку Аиртона за 30 сек до этого. И я не стараюсь оправдывать, а стараюсь судить объективно. Я околофутболом и ненавистью к другим клубам переболел ещё в середине 00-х . Вот если бы соболь сыграл бы первым , и Ахметов прямой ногой , голеностопом вверх врезал бы ему в ногу , то тогда да заслуженная красная .
    Ps Объясните мне Спартаковцы , вот почему когда вас засуживали в начале чемпа , вы в один голос кричали что это такое( и тут я с вами согласен) , а как благосклонность арбитров пошла в вашу сторону, для вас судейство сразу хорошим по разговору стало. Лицемерием попахивает
    blitz
    blitz ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    26 апреля в 12:11
    А победа Локо сократит отставание до 3 очков.
    blitz
    blitz
    26 апреля в 12:10
    Кукуян подарил победу кб.
    амурец
    амурец
    26 апреля в 07:08, ред.
    удаление конечно левое, но коням и пенять то не на что, 0 ударов в створ, это о многом говорит
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    26 апреля в 00:59
    Добрый вечер...
    Как часто бывает ..ожидание праздника бывает приятней самого праздника....
    На удивление... не очень смотрибельно...
    Еще пару-тройку туров назад Спартак был реально куражен и фееричен...куда всё девалось ??...не понятно...

    Олич жжот...
    Проиграть за неделю 3 официальных матча....это надо уметь...

    Почему то так и думал, что обладателя второй путёвки в ЛЧ будет определять Зенит...
    Спартак был и остаётся главным претендентом в ЛЧ...даже не смотря на великолепную серию Локо из 11-ти побед подряд....

    Если без форс-мажоров....то....Победа над Локо расчемпионит Зенит за 2 тура до финиша...в последнем домашнем матче чемпионата....и откроет путь Спартаку в 3-й квалификационный раунд ЛЧ...

    Всем удачи...сбычи мечт...и...спокойной ночи !!!!!!!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    25 апреля в 22:28
    Зачем Гинер пригласил Олича ?
    Если опозорить его , то это удалось ...
    Ноль ударов по воротам - это как играть надо ?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    25 апреля в 22:22
    Опять судьи Спартак вытащили !
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Галя Каблукова (раскрыть)
    25 апреля в 22:20
    Misses Gala у вас женская логика выше.Размышляете мгновенно точь в точь.👍.)
    Знатог
    Знатог
    25 апреля в 21:57
    игрок пробил несильно а Старый Конь упал не туда от усталости.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
    25 апреля в 21:46
    Дружище, я это не видел, а по сему комментировать не могу.
    Здоровья и всех благ.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    25 апреля в 21:25
    Здоровья Дед!

    Да бог с ними руками, ногами, удалениями...
    Вы вот объясните как Ваши могли представить на обозрение граффити перед дерби, с могильными камнями Ильи Цымбаларя, братьев Старостиных, Феди Черенкова и подписью "Победа или смерть"?,
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    25 апреля в 21:17
    Удаление чистейшее, какие уж тут разговоры.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    25 апреля в 21:15
    Ужасное дерби, очередное низкокачественное дерби
    Sergo_ural
    Sergo_ural ответ Stiv28 (раскрыть)
    25 апреля в 21:05
    Горько смотреть на команду которая хочет победить не нанося ни одного удара в створ ворот.
    hurricaneole
    hurricaneole
    25 апреля в 21:03
    Всех Спартачей с победой!
    hurricaneole
    hurricaneole
    25 апреля в 21:02
    Спартак победил заслуженно!
    mag57
    mag57
    25 апреля в 21:01
    судья от слова - судно (не подумайте что я про корабль) из тубдеспансера....
    makkie
    makkie ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    25 апреля в 20:50
    Слышал, но не видел?
    Даже интересно, что за эпизод такой чудный... что его никто не обсуждает.
    Может поделитесь?
    Галя Каблукова
    Галя Каблукова
    25 апреля в 20:37
    Можно найти тысячу оправданий, судья, ВАР, погода, шнурки развязались.. 0 ударов в створ, все перевесят.. Не забить мертвой обороне Спартака ,это надо еще постараться...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ makkie (раскрыть)
    25 апреля в 20:28
    Имеющий глаза видел, имеющий уши слышал комментарии комментаторов.
    Antikony
    Antikony
    25 апреля в 20:24
    Такие победы ждут Брага и АЕК.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Stiv28 (раскрыть)
    25 апреля в 20:17
    Лишь бы пукн-ть((
    ABir
    ABir ответ Еня Вселюбят (раскрыть)
    25 апреля в 20:10
    Умышленная грубость наказывается даже при остановленной игре, а здесь даже свистка не было. Не стоит искать оправдания умышленной грубости и глупости
    Stiv28
    Stiv28
    25 апреля в 20:08
    Горько смотреть, как спартак разваливает наш футбол и развращает судей.
    морозз
    морозз
    25 апреля в 20:04
    Спартак в вашей ситуации не виноват, сами довели команду до ручки! Непонятные трансферы и смена тренера на конец чемпионата, пипец!
    Stiv28
    Stiv28
    25 апреля в 20:04
    цска не наиграл даже на ничью, а спартак на победу.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    25 апреля в 20:02
    Да Васин считай принёс вам гол,но вы молодцы хорошо играли, вам успехов в дальнейшем
    makkie
    makkie ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    25 апреля в 20:01
    Какая еще рука в штрафной?
    Почему-то кроме вас никто об этом не говорит - может ничего и не было вовсе?
    Уж Карасёв бы заметил руку в штрафной.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Рыжая Борода (раскрыть)
    25 апреля в 20:00
    Крал тоже понравился,железобетонно сыграл
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