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0 : 1
завершен
25 апреля 2021, 19:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 31.4 - 63.8
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.4
Средний возраст: 26.8 - 28.6
Средний рост: 181.8 - 181.9
Легионеров: 6 - 6
Схемы: 4-1-4-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 3 - 0
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Стадион Ак Барс Арена, зрителей: 9108 +3 +7, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 18:55
|17’
|0:1
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Ионов Алексей
ассистент Классон Виктор
|6’
|Смольников Игорь
|29’
|Газинский Юрий
|Уремович Филип
|52’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бакаев Солтмурад
|Зуев Александр
|60’
|Игнатьев Иван
|Шатов Олег
|73’
|78’
|Кабелла Реми
|Вандерсон
|Мусаев Леон
|Хван Ин Бом
|82’
|84’
|Ари
|Берг Маркус
|84’
|Стоцкий Дмитрий
|Газинский Юрий
|90+2’
|Сорокин Егор
|Ионов Алексей
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|5
|Удары по воротам
|15
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|2
|Удары в створ
|7
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|14
|Фолы
|8
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|3
|Угловые
|7
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|0
|Офсайды
|4
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|6
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|2
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С такой игрой нечего в Еврокубках делать и без вас есть кому там позориться...
Еще годик опыта дома понабирайтесь.
С такой игрой нечего в Еврокубках делать и без вас есть кому там позориться...
Еще годик опыта дома понабирайтесь.
ха ха
ха ха