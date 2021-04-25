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Рубин - Краснодар
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Ростов - Арсенал
Спартак - ЦСКА

Текстовая онлайн трансляция матча Рубин против Краснодар

Рубин Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) 0:1 Логотип футбольный клуб Краснодар Краснодар
Рубин
0 : 1
завершен
25 апреля 2021, 19:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 31.4 - 63.8
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.4
Средний возраст: 26.8 - 28.6
Средний рост: 181.8 - 181.9
Легионеров: 6 - 6
Схемы: 4-1-4-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 3 - 0
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Краснодар
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 27 тур
Стадион Ак Барс Арена, зрителей: 9108 +3 +7, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 18:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.863.482.56
Лига Ставок 2.50 3.50 2.80
Фонбет Live! 100.00 8.00 1.08
Мелбет 2.49 3.42 2.98
BetBoom 2.52 3.60 2.75
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    52' Уремович Филип (5)
     
    60' Зуев Александр (12) уходит с поля, Бакаев Солтмурад (87) вышел на поле
     
    73' Шатов Олег (20) уходит с поля, Игнатьев Иван (19) вышел на поле
     
    82' Хван Ин Бом (6) уходит с поля, Мусаев Леон (38) вышел на поле
     
    6' Смольников Игорь (28)
     
    17' (0:1) Ионов Алексей (11) (Классон Виктор (16))
     
    29' Газинский Юрий (8)
     
    78' Вандерсон (10) уходит с поля, Кабелла Реми (7) вышел на поле
     
    2
    84' Берг Маркус (33) уходит с поля, Ари (9) вышел на поле
    84' Газинский Юрий (8) уходит с поля, Стоцкий Дмитрий (89) вышел на поле
     
    90+2' Ионов Алексей (11) уходит с поля, Сорокин Егор (2) вышел на поле
    Голы
    17’ 0:1 Ионов Алексей
    ассистент Классон Виктор
    Наказания
    6’ Смольников Игорь
    29’ Газинский Юрий
    Уремович Филип 52’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Бакаев Солтмурад Зуев Александр 60’
    Игнатьев Иван Шатов Олег 73’
    78’ Кабелла Реми Вандерсон
    Мусаев Леон Хван Ин Бом 82’
    84’ Ари Берг Маркус
    84’ Стоцкий Дмитрий Газинский Юрий
    90+2’ Сорокин Егор Ионов Алексей
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 15
    		2 Удары в створ 7
    		14 Фолы 8
    		3 Угловые 7
    		0 Офсайды 4
    		38% Владение мячом 62%
    		6 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Пепс
    Пепс ответ Честный Зритель (раскрыть)
    26 апреля в 12:28
    Ну Рубин ж не Урал, и Вандерсона Самошников не бил так по ногам, как Урал Хвичу под молчание судьи и в итоге сломали. Дали играть и вольготно порезвиться...
    Анатолий Шевченко
    Анатолий Шевченко ответ Serdar Pashakow 1 (раскрыть)
    26 апреля в 12:07
      Serdar Pashakow 1
      Serdar Pashakow 1
      26 апреля в 10:35
      Наверное будет лучше для РПЛ Рубину не попасть в еврокубки, не готова команда. Одним, двумя игроками не построишь команду. С тактикой Слуцкого ловить нечего, крупные поражения ожидают. Хотя какая разница кому позориться.
      112910415
      112910415
      26 апреля в 05:56
      загадочная игра ... что с Рубином ?
      -Хостинский-
      -Хостинский- ответ Шуnя771 (раскрыть)
      25 апреля в 23:58
      Он в сборной
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      25 апреля в 23:28
      Ну вот и определились, кто из физруков Гинера лучше.
      kaktus903
      kaktus903
      25 апреля в 23:01
      Лёня сдулся
      andrefino13
      andrefino13
      25 апреля в 22:24, ред.
      Краснодар с победой,
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      25 апреля в 22:13
      Слуцкер слился ....
      Владимир Дыкин
      Владимир Дыкин
      25 апреля в 21:40
      Ионов разбушевался...
      Честный Зритель
      Честный Зритель ответ ATG (раскрыть)
      25 апреля в 21:19, ред.
      Та я бы не сказал что валидол Крас сам отдал инициативу...нет сейчас никаких стимулов, а играть от обороны тоже уметь нужно...в атаке мог бы прибавить...а так ну была бы ничья и что...очень неудобный Рубин всего раз ударил в створ
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      25 апреля в 21:16
      Рановато Рубин во главе с Левонидом короны стали примерять...((
      С такой игрой нечего в Еврокубках делать и без вас есть кому там позориться...
      Еще годик опыта дома понабирайтесь.
      ATG
      ATG
      25 апреля в 21:14
      Ну наконец-то победа!!! Но опять второй тайм валидол
      valt134
      valt134
      25 апреля в 21:09
      Быков с Победой!!! Этой Победой Краснодар фактически выключил Рубин из борьбы за 2-е Лигочемпионское место.
      Брулин
      Брулин
      25 апреля в 21:02
      Очень интересно посмотреть на Краснодар в следующем году, после того как Гончаренко перестроит игру,скинет балласт и может выпросит хороших игроков. Вариантов в Краснодаре по составу побольше будет)
      Loko best
      Loko best ответ ildar_3871 (раскрыть)
      25 апреля в 20:58
      Поздравляю,на таких как вы и держатся буки
      За адекватность
      За адекватность
      25 апреля в 20:57, ред.
      Два разных тайма было в игре. В первом тайме полное преимущество "Краснодара", которое и отразилось в счете на табло. Ну а во втором тайме "Рубин" перевоплотился, стал действовать гораздо лучше и вполне мог как минимум отыграться, будь удачливей Деспотович, хотя и "Краснодар" шансы забить второй имел. Осталось непонятным лично для меня одно. Почему ВМГ так долго тянул с заменами, видя, что команда проседает? Ладно бы результат был важен, ну да ладно, ему видней. Как обычно личное мнение.
      mag57
      mag57 ответ ildar_3871 (раскрыть)
      25 апреля в 20:55
      много поднял денжищ......
      ха ха
      Футбозритель
      Футбозритель
      25 апреля в 20:55
      С победой Краснодар! Дальше так же и лучше.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      25 апреля в 20:54
      Поздравляю болельщиков Краснодара с победой
      Пепс
      Пепс
      25 апреля в 20:54
      Жаль. Ну глядя на первый тайм - вышли бамбук курить а не футбол играть... Поделом. Дома биться надо а не балет Вандерсона смотреть ((((
      juvenale
      juvenale
      25 апреля в 20:53
      Гончаренко физрук
      Честный Зритель
      Честный Зритель
      25 апреля в 20:53
      С победой !!! Сокойнинько на классе ничем не мотивированный Краснодар победил. С первой победой нового тренера!
      Oplot
      Oplot
      25 апреля в 20:52, ред.
      Деспота нужно срочно в Зенит!Это игрок мирового класса,он точно поможет в лиге чемпионов для того чтобы уверенно выйти из группы!!!
      Пепс
      Пепс
      25 апреля в 20:41
      Уффф Деспот.... ((((((
      Пепс
      Пепс
      25 апреля в 20:39
      О... Игнатьев мимо мяча из убойной.... Первая козья морда пошла..
      Пепс
      Пепс ответ Evilhuman (раскрыть)
      25 апреля в 20:32
      Рубин плох... Очень плох...
      Футбозритель
      Футбозритель ответ valt134 (раскрыть)
      25 апреля в 20:31
      Зря не я с вами спорил.
      волгодон 2
      волгодон 2
      25 апреля в 20:29
      неожиданно,как сказал бы Геннадий Сергеевич - в Краснодаре провели революцию
      Evilhuman
      Evilhuman
      25 апреля в 20:29
      Или Рубин сегодня совсем плох или Краснодар малость преображается...
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