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Локомотив - Динамо
Уфа - Зенит
Арсенал - Рубин
ЦСКА - Краснодар

Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив против Динамо

Локомотив Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Локомотив
0 : 0
завершен
08 мая 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 45.5 - 43
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.7
Средний возраст: 27.6 - 23.1
Средний рост: 182.2 - 182.1
Легионеров: 5 - 4
Схемы: 4-3-1-2 - 4-3-3
Динамо
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 29 тур
Стадион Арена-Химки (Химки), зрителей: 5100 +9 +10, Дождь
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    18' Игнатьев Владислав (20) уходит с поля, Магкеев Станислав (37) вышел на поле
     
    27' Жемалетдинов Рифат (17)
     
    2
    46' Жемалетдинов Рифат (17) уходит с поля, Миранчук Антон (11) вышел на поле
    46' Камано Франсуа (25) уходит с поля, Смолов Федор (9) вышел на поле
     
    81' Зе Луиш (29) уходит с поля, Лисакович Виталий (88) вышел на поле
     
    83' Живоглядов Дмитрий (2)
     
    15' Тюкавин Константин (70)
     
    18' Захарян Арсен (47)
     
    31' Ордец Иван (18)
     
    46' Тюкавин Константин (70) уходит с поля, Грулев Вячеслав (20) вышел на поле
     
    74' Ордец Иван (18)
     
    76' Фомин Даниил (74) уходит с поля, Нойштедтер Роман (5) вышел на поле
     
    86' Лесовой Даниил (19) уходит с поля, Н'Жи Клинтон (9) вышел на поле
    Наказания
    15’ Тюкавин Константин
    18’ Захарян Арсен
    Жемалетдинов Рифат 27’
    31’ Ордец Иван
    74’ Ордец Иван
    Живоглядов Дмитрий 83’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Магкеев Станислав Игнатьев Владислав 18’
    Миранчук Антон Жемалетдинов Рифат 46’
    Смолов Федор Камано Франсуа 46’
    46’ Грулев Вячеслав Тюкавин Константин
    76’ Нойштедтер Роман Фомин Даниил
    Лисакович Виталий Зе Луиш 81’
    86’ Н'Жи Клинтон Лесовой Даниил
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 11
    		3 Удары в створ 0
    		16 Фолы 15
    		3 Угловые 7
    		2 Офсайды 4
    		53% Владение мячом 47%
    		0 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 4
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    09 мая в 01:56
    да жаль, по ходу ЛЧ начинает уплывать, и всё же Локо удачи
    gentlewolf
    gentlewolf ответ баск (раскрыть)
    08 мая в 23:44
    Спасибо!
    LAISMEN
    LAISMEN
    08 мая в 23:22
    Динамо откровенно кубки провалила. Золотая молодежь ушла в тень.
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    08 мая в 21:23
    Павел, ты меня пугаешь!!! Ты что, готов ждать еще год??? Ну, тогда, встретимся в ФНЛ. Будь здров, Дорогой!!! Всегда- с Огромным Уважением к Тебе!!!!!!! Пока!!!
    баск
    баск ответ Capral (раскрыть)
    08 мая в 21:14, ред.
    Ну, эт тоже необязательно говорит о профессиональной пустоте.
    Если человека всё устраивало, то следовало ли ему дергаться.. Да и отсутствие амбиций не тождественно ведь отсутствию знаний..
    И потом, есть же трусоватые люди, которым отвечать за что-то банально страшновато.
    Пока они просто советчики- они разумны, взвешенны и адекватны, а стоит им взять на себя ответственность- мозги тут же и плыть начинают. Но следует ли из этого, что эти мозги пусты..

    В общем, думаю так- если к исходу следующего сезона команда не продвинется в развитии и будет демонстрировать такой же неустойчивый футбол "на живую нитку", то неминуемо придётся признать твою правоту.

    Оно понятно, что это можно сделать и сейчас, но хочется же верить в лучшее..)
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    08 мая в 20:45
    Работая 20 лет у Клоппа, и не работая индевидуально, самостоятельно, наверно, это о чём-то говорит....
    баск
    баск ответ Capral (раскрыть)
    08 мая в 20:43
    Да вроде сам Клопп что-то про мозг говорил..
    Мог, конечно, и просто дружеский комплимент мастырить, тут уж фиг разберёшься, мы ж свечки им не держим..)
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    08 мая в 20:43
    Павел, сила Бердыева- в его системности и базе футбольных познаний!!! Не знаю, кто учил Бувача футбольным азам, но по игре команды, у меня очень много вопросов, и вопросов серьёзных.
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    08 мая в 20:39
    Его мозгом? Откуда такие познания? И еще. Где он работал, кроме как у Клоппа? Что выигрывал, с кем? Он вечно второй, на подхвате, "старший куда пошлют"....
    баск
    баск ответ Capral (раскрыть)
    08 мая в 20:36
    Да это понятно, но нельзя же 20 лет быть рядом с великим, считаться "его мозгом" и ничему не научиться..
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    08 мая в 20:34
    Павел, мне всегда смешно, когда говорят, типа- ну как же, ведь он столько лет работал с таким известным тренером. Паша, работать с великими- не значит быть великим. Это АКСИОМА. Великим тренером нельзя стать, им- можно только родиться!!!
    баск
    баск ответ Capral (раскрыть)
    08 мая в 20:30
    Вить..
    Ну, Бувач тогда выходит- такой же?
    Всё-таки 20 лет с Клоппом это же не кот начихал, или я чего-то не понимаю?
    баск
    баск ответ gentlewolf (раскрыть)
    08 мая в 20:27, ред.
    Ага, "опасные атаки" это что-то вроде подходов, но методология их определения у многих разная.
    Подсчитывается, якобы, при помощи моделей типа xG, но иногда кажется, что это просто нигга там сидит, отсматривает матч и считает вручную количество адресных передач в штрафную соперника)))

    Эту цифру (38:7) я брал с ресурса f l a s h s c o r e . c o m . u a (если точнее писать, то тут банят вроде).
    Иногда смотрю это же на b e t f a i r . c o m (там точно модели, но как работают- хз)

    В оба адреса надо ходить через впн
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    08 мая в 19:53
    Паша, надо признать одно, самое главное- Шварц не тактик и уж точно не стратег. Он играет в пацанский, беспризорный футбол, в футбол- без фундамента. Вспомни, как Бесков строил Спартак, как бережно взращивал молодых- Черенкова, Шавло, Позднякова. Шварц не способен создать монолитную команду, он прикрывается молодыми. Дело не в том, есть дядки или их нет. Тренер- должен создавать колектив. Разве в Барселоне нет дядек или там состав слабый? А посмотри, Павел, что с командой творится. Потому что Куман, никогда не был мыслящим тренером. Шварцу, хоть Рона с Месси подавай- результат будет тот же.....
    баск
    баск ответ Capral (раскрыть)
    08 мая в 19:45
    Ну, Вить, я пока не готов думать о Шварце как о безусловном тренерском тупике..

    И потом, есть как минимум один момент, который от Шварца наверное не зависит, но очень сильно влияет на всё- в команде очевиден ярковыраженный недостаток опытных игроков.
    Дядьки обязательно нужны, хотя бы один (но лучше двое-трое), иначе команда разбалансирована, ибо слишком молода..
    Что может пионер-отряд? С шашками наголо побегать под настроение- может, а дальше ведь непредсказуемо..
    Тогда как ни Шунин, ни Ордец, ни Каборе по разным причинам на роль дядек не годятся.
    Их надо бы откуда-то взять, только вот откуда, да и Шварц ли -причина их отсутствия?
    Capral
    Capral
    08 мая в 19:39
      gentlewolf
      gentlewolf ответ баск (раскрыть)
      08 мая в 19:38
      "в первом тайме было также соотношение опасных атак- 38:7 (!) в пользу Динамо."
      А это что за статистика такая? атаки это подходы? Можно поподробнее?
      Паровозов
      Паровозов
      08 мая в 19:31
      О победе Динамо с ноль ударами в створ речи не идет, а вот мы могли и три очка зацепить. Притормозил Локо на финише, видать все мысли о кубке .
      gentlewolf
      gentlewolf ответ баск (раскрыть)
      08 мая в 19:20
      Я все мечтаю что купят хоть какого то нормального дефа нам. Чтоб исключить эти форсмажоры, Ноевские и Ордецовские. Может и Рома Женин рядом с ним чего умного подсмотрит, заиграет.
      баск
      баск
      08 мая в 19:19
      gentlewolf,

      Конечно Смолова Кукуян безобразно и безосновательно отпустил, тут никаких сомнений не может быть. И вообще, нам Кукуян совершенно точно не подмахивал
      баск
      баск ответ gentlewolf (раскрыть)
      08 мая в 19:14
      Ну да, я примерно это и имел ввиду, просто выразился кривовато. Хотел сказать, что это нарушение могли и не зафиксировать, и отмена гола могла и не состояться..
      Тем более, согласен с тем, что помимо этого накосорезить в этом эпизоде Ордец всё равно успел..)
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      08 мая в 19:10
      Мда, малорезультативный выходит этот тур РПЛ...Может в матче ЦСКА - Краснодар будет повеселее? Локомотиву нужно бороться за серебро, безусловно.
      Capral
      Capral ответ gentlewolf (раскрыть)
      08 мая в 19:09
      Ты прав, а я и не подумал....
      gentlewolf
      gentlewolf ответ баск (раскрыть)
      08 мая в 19:08
        Capral
        Capral ответ баск (раскрыть)
        08 мая в 19:07, ред.
        Привет, Павел!!!
        Смотрю, ты также свято веришь в этого тренера, такназываемого. Ищешь причины неудач. А не проще, просто, признаться самому себе, что нам нужен другой, грамотный тренер. Ведь сегодняшний Локо, точно не показатель. Команда, недавно получила 1:6 без шансов. Николич, ничем не лучше Шварца, а ты, Паша, приводишь какие-то цыфры. При всём моём, однозначном уважении к тебе, но, я тебя не понимаю....
        gentlewolf
        gentlewolf ответ баск (раскрыть)
        08 мая в 19:05
        По нарушения Комано. Сам так играю, это конечно нарушение. Другое дело что могут не заметить. И Ордец должен был раньше расстаться с мячем, не тупить и не давать шанса нападающему.
        gentlewolf
        gentlewolf ответ Capral (раскрыть)
        08 мая в 19:02
          баск
          баск
          08 мая в 18:53
          Памятуя грустные результаты последних двух туров, динамовцы в первом тайме рвали и метали, но были иногда похожи на ту самую безголовую курицу..

          Так,
          -Обе юные кровиночки наши ещё в дебюте заслуженно сели на карточки;
          -Шима в районе 20 мин. предпринял головокружительный мотоциклетный рывок за мячом после свистка, который он прекрасно слышал;
          -Варела бороздил бровку как угорелый, но толку от этого было не больше, чем от дриблинга Скопы на противоположном фланге;
          -А закончилось всё это тем, что Ванька Ордец на 43 мин. немножко поиграл в Нойштедтера..
          Слава богу, что гол отменили, хотя не сказал бы, что нарушение Камано было прям таким уж существенным.

          Впрочем, наше давление было всё же довольно сильным, и особенно это было заметно по огромному количеству перехватов мяча динамовцами в центре поля, из-за чего Локомотив никак не мог наладить осмысленные действия впереди.
          Показателем игрового перевеса в первом тайме было также соотношение опасных атак- 38:7 (!) в пользу Динамо.

          После перерыва Локомотив попытался переломить игру, вышли Миранчук и Смолов.
          И это удалось, игра как минимум выровнялась. А в середине тайма второй горчичник получил Ордец, Локо деловито взял дело в свои руки и едва не продавил себе победу.
          Но обошлось..

          В общем-то, ничья неплохая, и матч смотрелся.
          Но мы опять без голов, уже более 4-х часов игрового времени..
          Константин Белых
          Константин Белых
          08 мая в 18:51
          Динамо было быстрее и острее но 3 матча подряд гола забить не могут. Но спасибо что отобрали у дрезины очки. Зе Луиш это просто корова на льду-не может вообще ничего-медленный неуклюжий. С ним Локо как в десятером играл. Теперь понятно почему он из Порту вылетел как пробка после первого же сезона)). Динамо забирайте Бакая пока даем купить-может что и склеится у вас.
          Locomotive Breath
          Locomotive Breath ответ gentlewolf (раскрыть)
          08 мая в 18:49
          Моро Баринова чуть не раздел. Кукуяша отложил , типа, карточку, но обошёлся беседой. В общем ничья.
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