В 1 Гильерме Пасы: 32 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 2 Живоглядов Дмитрий Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 3 Кастро Пабло Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 56 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 27 Мурило Серкейра Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 13 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 31 Рыбус Мацей Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 50 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 6 Баринов Дмитрий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 38 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 20 Игнатьев Владислав Фолов заработано: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 17

П 69 Куликов Даниил Отборы: 5 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 38 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

П 17 Жемалетдинов Рифат Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 45

Н 29 Зе Луиш Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 81

Н 25 Камано Франсуа Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 77 Коченков Антон

В 60 Савин Андрей

З 4 Лысцов Виталий

З 37 Магкеев Станислав Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 73

З 45 Сильянов Александр

З 74 Черный Артур

П 11 Миранчук Антон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 45

П 76 Мухин Максим

П 94 Рыбчинский Дмитрий

Н 88 Лисакович Виталий Фолов совершено: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 9

Н 9 Смолов Федор Ударов всего: 2 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 45