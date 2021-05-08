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0 : 0
завершен
08 мая 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 45.5 - 43
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.7
Средний возраст: 27.6 - 23.1
Средний рост: 182.2 - 182.1
Легионеров: 5 - 4
Схемы: 4-3-1-2 - 4-3-3
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Стадион Арена-Химки (Химки), зрителей: 5100 +9 +10, Дождь
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
|15’
|Тюкавин Константин
|18’
|Захарян Арсен
|Жемалетдинов Рифат
|27’
|31’
|Ордец Иван
|74’
|Ордец Иван
|Живоглядов Дмитрий
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Магкеев Станислав
|Игнатьев Владислав
|18’
|Миранчук Антон
|Жемалетдинов Рифат
|46’
|Смолов Федор
|Камано Франсуа
|46’
|46’
|Грулев Вячеслав
|Тюкавин Константин
|76’
|Нойштедтер Роман
|Фомин Даниил
|Лисакович Виталий
|Зе Луиш
|81’
|86’
|Н'Жи Клинтон
|Лесовой Даниил
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|10
|Удары по воротам
|11
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|3
|Удары в створ
|0
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|16
|Фолы
|15
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|3
|Угловые
|7
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|2
|Офсайды
|4
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|0
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|4
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|0
|Удаления
|1
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Так,
-Обе юные кровиночки наши ещё в дебюте заслуженно сели на карточки;
-Шима в районе 20 мин. предпринял головокружительный мотоциклетный рывок за мячом после свистка, который он прекрасно слышал;
-Варела бороздил бровку как угорелый, но толку от этого было не больше, чем от дриблинга Скопы на противоположном фланге;
-А закончилось всё это тем, что Ванька Ордец на 43 мин. немножко поиграл в Нойштедтера..
Слава богу, что гол отменили, хотя не сказал бы, что нарушение Камано было прям таким уж существенным.
Впрочем, наше давление было всё же довольно сильным, и особенно это было заметно по огромному количеству перехватов мяча динамовцами в центре поля, из-за чего Локомотив никак не мог наладить осмысленные действия впереди.
Показателем игрового перевеса в первом тайме было также соотношение опасных атак- 38:7 (!) в пользу Динамо.
После перерыва Локомотив попытался переломить игру, вышли Миранчук и Смолов.
И это удалось, игра как минимум выровнялась. А в середине тайма второй горчичник получил Ордец, Локо деловито взял дело в свои руки и едва не продавил себе победу.
Но обошлось..
В общем-то, ничья неплохая, и матч смотрелся.
Но мы опять без голов, уже более 4-х часов игрового времени..
Так,
-Обе юные кровиночки наши ещё в дебюте заслуженно сели на карточки;
-Шима в районе 20 мин. предпринял головокружительный мотоциклетный рывок за мячом после свистка, который он прекрасно слышал;
-Варела бороздил бровку как угорелый, но толку от этого было не больше, чем от дриблинга Скопы на противоположном фланге;
-А закончилось всё это тем, что Ванька Ордец на 43 мин. немножко поиграл в Нойштедтера..
Слава богу, что гол отменили, хотя не сказал бы, что нарушение Камано было прям таким уж существенным.
Впрочем, наше давление было всё же довольно сильным, и особенно это было заметно по огромному количеству перехватов мяча динамовцами в центре поля, из-за чего Локомотив никак не мог наладить осмысленные действия впереди.
Показателем игрового перевеса в первом тайме было также соотношение опасных атак- 38:7 (!) в пользу Динамо.
После перерыва Локомотив попытался переломить игру, вышли Миранчук и Смолов.
И это удалось, игра как минимум выровнялась. А в середине тайма второй горчичник получил Ордец, Локо деловито взял дело в свои руки и едва не продавил себе победу.
Но обошлось..
В общем-то, ничья неплохая, и матч смотрелся.
Но мы опять без голов, уже более 4-х часов игрового времени..