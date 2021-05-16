В 71 Одоевский Даниил Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

З 15 Караваев Вячеслав Офсайды: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 94 Хотулев Данила Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 2 Чистяков Дмитрий Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 59

П 21 Ерохин Александр Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 45

З 18 Жирков Юрий Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 60

П 14 Кузяев Далер Ударов всего: 3 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 78

П 17 Мостовой Андрей Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 27 Оздоев Магомед Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 76

П 19 Сутормин Алексей Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Отборы: 5 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Пасы: 62 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

Н 22 Дзюба Артём Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 4 Офсайды: 1 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 41 Кержаков Михаил

З 4 Круговой Данил Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 31

З 54 Сазонов Саба Пасы: 6 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 14

З 75 Чибисов Сергей Фолов совершено: 2 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 12

П 64 Кравцов Кирилл Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 45

Н 36 Крапухин Станислав