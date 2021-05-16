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1 : 5
завершен
16 мая 2021, 14:00
воскресенье
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Стадион Мордовия Арена (Саранск) +21 +22, Облачно с прояснениями
|11’
|0:1
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Дзюба Артём
ассистент Чистяков Дмитрий
|Климов Кирилл
|1:1
|45+1’
|55’
|1:2
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Дзюба Артём
ассистент Кузяев Далер
|72’
|1:3
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Дзюба Артём
ассистент Шамкин Даниил
|74’
|1:4
|Дзюба Артём
|90+4’
|1:5(А)
|Васиев Фарход
|45+2’
|Оздоев Магомед
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Кравцов Кирилл
|Ерохин Александр
|Гигашвили Зураб
|Мартынов Илья
|59’
|Дроздов Никита
|Карп Кэтэлин
|59’
|59’
|Круговой Данил
|Чистяков Дмитрий
|60’
|Шамкин Даниил
|Жирков Юрий
|Терехов Антон
|Климов Кирилл
|64’
|74’
|Сазонов Саба
|Оздоев Магомед
|78’
|Чибисов Сергей
|Кузяев Далер
|Нусуев Морис
|Кайков Денис
|81’
|Ахмаев Саид-Али
|Архипов Артем
|82’
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|8
|Удары по воротам
|26
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|5
|Удары в створ
|12
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|6
|Фолы
|11
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|1
|Угловые
|12
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|2
|Офсайды
|3
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|30%
|Владение мячом
|70%
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|8
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|1
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