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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов против Зенит

Тамбов Логотип футбольный клуб Тамбов 1:5 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) Зенит
Тамбов
1 : 5
завершен
16 мая 2021, 14:00
воскресенье
Зенит
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 30 тур
Стадион Мордовия Арена (Саранск) +21 +22, Облачно с прояснениями
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 25.00 12.00 1.09
Мелбет 28.00 19.80 1.05
BetBoom 17.88 10.83 1.12
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    45+1' (1:1) Климов Кирилл (18)
     
    2
    59' Мартынов Илья (55) уходит с поля, Гигашвили Зураб (17) вышел на поле
    59' Карп Кэтэлин (4) уходит с поля, Дроздов Никита (31) вышел на поле
     
    64' Климов Кирилл (18) уходит с поля, Терехов Антон (19) вышел на поле
     
    81' Кайков Денис (24) уходит с поля, Нусуев Морис (2) вышел на поле
     
    82' Архипов Артем (9) уходит с поля, Ахмаев Саид-Али (77) вышел на поле
     
    90+4' (1:5) Автогол Васиев Фарход (26)
     
    11' (0:1) Дзюба Артём (22) (Чистяков Дмитрий (2))
     
    45+2' Оздоев Магомед (27)
     
    46' Ерохин Александр (21) уходит с поля, Кравцов Кирилл (64) вышел на поле
     
    55' (1:2) Дзюба Артём (22) (Кузяев Далер (14))
     
    59' Чистяков Дмитрий (2) уходит с поля, Круговой Данил (4) вышел на поле
     
    60' Жирков Юрий (18) уходит с поля, Шамкин Даниил (92) вышел на поле
     
    72' (1:3) Дзюба Артём (22) (Шамкин Даниил (92))
     
    2
    74' (1:4) Дзюба Артём (22)
    74' Оздоев Магомед (27) уходит с поля, Сазонов Саба (54) вышел на поле
     
    78' Кузяев Далер (14) уходит с поля, Чибисов Сергей (75) вышел на поле
    Голы
    11’ 0:1 Дзюба Артём
    ассистент Чистяков Дмитрий
    Климов Кирилл 1:1 45+1’
    55’ 1:2 Дзюба Артём
    ассистент Кузяев Далер
    72’ 1:3 Дзюба Артём
    ассистент Шамкин Даниил
    74’ 1:4 Дзюба Артём
    90+4’ 1:5(А) Васиев Фарход
    Наказания
    45+2’ Оздоев Магомед
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Кравцов Кирилл Ерохин Александр
    Гигашвили Зураб Мартынов Илья 59’
    Дроздов Никита Карп Кэтэлин 59’
    59’ Круговой Данил Чистяков Дмитрий
    60’ Шамкин Даниил Жирков Юрий
    Терехов Антон Климов Кирилл 64’
    74’ Сазонов Саба Оздоев Магомед
    78’ Чибисов Сергей Кузяев Далер
    Нусуев Морис Кайков Денис 81’
    Ахмаев Саид-Али Архипов Артем 82’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 26
    		5 Удары в створ 12
    		6 Фолы 11
    		1 Угловые 12
    		2 Офсайды 3
    		30% Владение мячом 70%
    		8 Cэйвы 4
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    pomor45
    pomor45
    16 мая в 21:11
    Дзюбу в этом матче Фортуна поцеловала в темечко.
    Boricku
    Boricku
    16 мая в 19:35
    пора возрождать Зенит , уходить от газпрома, создавать команду, строить стадион ещё лучше, чем у газовика.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Oplot (раскрыть)
    16 мая в 18:07
    И 4 место в группе)
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    16 мая в 17:52
    А Дзюба был хорош в этом матче! Лучший игрок этого сезона, кто бы что ни говорил) С заслуженной разгромной победой, сине-бело-голубые львы и уже чемпионы!
    311
    311
    16 мая в 17:48
    Такого Дзюбу и по Европам можно возить! Авось кому и приглянется!)
    BDA8181
    BDA8181 ответ karnager (раскрыть)
    16 мая в 17:14
      karnager
      karnager
      16 мая в 17:02
      Матч купили, чтобы Дзюба стал лучшим...
      Аксинья
      Аксинья ответ Evilhuman (раскрыть)
      16 мая в 16:55
      Он и в сборной против Лихтенштейна и Сан-Марино был молодцом))
      Project Pandora
      Project Pandora ответ Oplot (раскрыть)
      16 мая в 16:41
      Естессна ...
      MIvan
      MIvan ответ Oplot (раскрыть)
      16 мая в 16:18
      Пока Семак главный тренер, Зенит на европейском уровне не добьётся успеха, как это не печально.
      nikot
      nikot
      16 мая в 16:10
      Зюбу похоже один Генич любит,один средний палец только от своих болел!Зря трибуну голубую, матч.тв после голов зюбы показывали!
      KoLyaNN
      KoLyaNN ответ Oplot (раскрыть)
      16 мая в 16:04
      В конце прошлого сезона так же говорили... Красивая сказка...
      Рейс 821
      Рейс 821
      16 мая в 16:04, ред.
        Evilhuman
        Evilhuman
        16 мая в 15:58
        Ну понятно,что это Тамбов, но 5 мячей, Дзюба молодец сегодня конечно
        Oplot
        Oplot
        16 мая в 15:52
        В следующем сезоне Дзюба обязательно станет одним из главных героев Лиги Чемпионов забив 12-13 мячей!Нападающий мирового уровня,как и вся команда питерского Зенита.Команда просто в восхитительном кураже,камень об камень бьет всех соперников.То же самое будет и в главном европейском турнире.
        Александр Апалько
        Александр Апалько
        16 мая в 15:49
        Дзюба разошелся
        я из Химок
        я из Химок
        16 мая в 15:39
        В Зените играет только один Дзюба?
        bsww
        bsww
        16 мая в 15:38
        И зачем Зениту иностранцы? Уж ли не слив для Дзюбы?
        Evilhuman
        Evilhuman
        16 мая в 15:36
        Покер Дзюбы, забавно
        Little Caprice
        Little Caprice
        16 мая в 15:35
        Молодцы болельщики Зенита на трибунах, хорошо Дзюбе отвечают :)
        Evilhuman
        Evilhuman
        16 мая в 14:36
        Ну тут всё ясно, просто тренировка для Зенита
        Лакшери
        Лакшери
        16 мая в 13:15
        У Зенита все леги уехали уже отдыхать
        Лакшери
        Лакшери
        16 мая в 13:13
        Обе забьют. 1-3 счет.
        Ironigor
        Ironigor
        16 мая в 13:05
        Победа Тамбова 100% !!!☝😜✊
        Союзник противников
        Союзник противников
        16 мая в 11:05
        3-0.
        Valeron112
        Valeron112
        16 мая в 09:41
        Поздравляю Зенит с хорошим сезоном в России , который завершиться сегодня победой . Тамбову не унывать , всё впереди.
        rubin kazzzan
        rubin kazzzan
        16 мая в 09:32
        Зенит всех в России победит!!!!!!
        David Young
        David Young
        13 мая в 08:21
        Победа Зенита.
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