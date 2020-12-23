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4 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Парк де Пренс
|Пембеле Тимоти
|1:0
|18’
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Мбаппе Килиан
ассистент Ди Мария Анхель
|2:0
|80’
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Гейе Идрисса
ассистент Дракслер Юлиан
|3:0
|88’
|Кин Моизе
|4:0
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|64’
|Томассон Адриен
|Сиссоко Ибрахима
|64’
|Прчич Саньин
|Льенар Димитри
|77’
|Диалло Хабибу
|Беллегар Жанриснер
|Гейе Идрисса
|Эррера Андер
|78’
|Дракслер Юлиан
|Рафинья
|83’
|Кин Моизе
|Мбаппе Килиан
|84’
|Фадига Бандиугу
|Ди Мария Анхель
|90’
|90’
|Чахири Мехди
|Симакан Мохамед
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|17
|Удары по воротам
|8
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|8
|Удары в створ
|2
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|7
|Фолы
|9
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|5
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|1
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|68%
|Владение мячом
|32%
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|2
|Cэйвы
|3
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