В 1 Навас Кейлор Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 25 Баккер Митчел Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 102 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 90

П 31 Дагба Колин Отборы: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

З 4 Керер Тило Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 85 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

З 5 Маркиньос Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 66 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

П 32 Пембеле Тимоти Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

П 6 Верратти Марко Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Блоки: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 123 Точность пасов: 116 Минут сыграно: 90

Н 11 Ди Мария Анхель Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 93 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 89

П 12 Рафинья Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 83

П 21 Эррера Андер Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 92 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 78

Н 7 Мбаппе Килиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 84

Запасные игроки

В 30 Летелье Александр

В 16 Рико Серхио

П 27 Гейе Идрисса Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 12

П 23 Дракслер Юлиан Голевые передачи: 1 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 10

П 36 Руис-Атиль Кайс

П 37 Фадига Бандиугу Минут сыграно: 1