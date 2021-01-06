В 30 Мулен Жесси Голов пропущено: 1 Отборы: 1 Спасений: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 26 Дебюши Матье Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 5 Колоджейчак Тимоти Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 37 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 2 Мукуди Гарольд Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 7 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 4 Рецос Панайотис Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 33 Гурна-Дуа Лукас Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 28 Юссуф Зайду Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 83

Н 21 Амума Ромен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 12 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 83

Н 20 Буанга Денис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 88

П 22 Монне-Паке Кевин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 63

П 18 Норден Арно Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 83

Запасные игроки

В 1 Баич Стефан

З 31 Сиссоко Нельсон Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 2

З 13 Трауко Мигель

П 17 Аушиш Адиль Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 3 Минут сыграно: 11

П 7 Будебуз Рияд Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 27

П 36 Габар Баптист

П 34 Муэффек Аймен Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 11

Н 9 Аби Шарлес Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 11