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1 : 1
завершен
06 января 2021, 23:00
среда
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Стадион Жеффруа-Гишар
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Амума Ромен
ассистент Буанга Денис
|1:0
|19’
|22’
|1:1
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Кин Моизе
ассистент Верратти Марко
|Рецос Панайотис
|77’
|83’
|Дракслер Юлиан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Будебуз Рияд
|Монне-Паке Кевин
|63’
|63’
|Дракслер Юлиан
|Гейе Идрисса
|63’
|Пембеле Тимоти
|Дагба Колин
|Аушиш Адиль
|Норден Арно
|83’
|Аби Шарлес
|Юссуф Зайду
|83’
|Муэффек Аймен
|Амума Ромен
|83’
|84’
|Сарабия Пабло
|Ди Мария Анхель
|Сиссоко Нельсон
|Буанга Денис
|88’
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|11
|Удары по воротам
|10
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|5
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|12
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|9
|Угловые
|10
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|1
|Офсайды
|1
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|31%
|Владение мячом
|69%
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|3
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|1
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