Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионы

В столице Ирана планируют построить три больших стадиона — мэр

09 декабря 2025, 09:00

Власти Ирана планируют в будущем построить в Тегеране три больших футбольных стадиона, уже ведутся подготовительные работы. Об этом сообщил мэр города Алиреза Закани.

«Мы планируем построить в Тегеране три стадиона вместимостью от 30 000 до 50 000 человек», — приводит его слова телеканал SNN.

Как отметил Закани, площадка под возведение стадионов уже выделена, на данный момент специалисты занимаются проектированием спортивных сооружений.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
УЕФА разрешил «Барселоне» провести на «Камп Ноу» матч против «Айнтрахта»
19 ноября
В Англии объяснили, почему легендарный «Энфилд» не примет матчи Евро-2028
17 ноября
Финал чемпионата Европы в 2028 году пройдет на «Уэмбли»
12 ноября
Строительство стадиона на 55 тыс. мест стартовало в Новом Ташкенте
11 ноября
«Камп Ноу» принял футбольное мероприятие впервые с мая 2023 года
07 ноября
ОфициальноКазахстан претендует на проведение финала Лиги конференций 2028 года
31 октября
Сортировать
Все комментарии
Джохар Ву
Джохар Ву ответ shur (раскрыть)
09 декабря в 18:12
Меньше РенТв смотреть надо)))
Rupertt
Rupertt
09 декабря в 13:30
Звучит очень амбициозно. Три новых стадиона в Тегеране — это прям заявка на развитие футбола в стране. Если реально построят арены на 30–50 тысяч, это даст огромный толчок и клубам, и сборной, и вообще всей инфраструктуре. Многие страны только мечтают о таких проектах, а тут сразу три объекта.

Интересно только, доведут ли до конца — у Ирана с масштабными стройками по-разному бывало. Но сам факт, что площадки уже выделены и идут проектные работы, внушает оптимизм. Да и болельщикам такое точно понравится: новые стадионы — это всегда эмоции, атмосфера и новый уровень организации матчей.
112910415
112910415
09 декабря в 12:27
странновато, что площадка у них одна ...
shur
shur ответ Джохар Ву (раскрыть)
09 декабря в 11:09
...заинтриговало колличество объектов! Напрашивается вопрос,а что
будет построено под ними? Восток дело тонкое,когда касается безопасности страны!!! Чур меня!!!
Джохар Ву
Джохар Ву ответ rgkd9cht4882 (раскрыть)
09 декабря в 10:58
Свою пирамиду хотят
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
09 декабря в 10:54
Спорное решение, с учётом что столицу могут вообще перенести.
CCCP1922
CCCP1922
09 декабря в 10:13
Популярность футбола растёт, средний возраст стремительно падает - население молодеет, ему нужны зрелища.
КЭТиК
КЭТиК
09 декабря в 09:57
А под стадионами в бункере будет оборудован ядерный центр. Что бы никто не догадался.
rgkd9cht4882
rgkd9cht4882
09 декабря в 09:56
Зачем три стадиона в одном месте?
wzgks7d4b43u
wzgks7d4b43u
09 декабря в 09:43
В Тегеране видно не хватает стадионов
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 