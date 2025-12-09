В столице Ирана планируют построить три больших стадиона — мэр

1765260010

09 декабря 2025, 09:00

Власти Ирана планируют в будущем построить в Тегеране три больших футбольных стадиона, уже ведутся подготовительные работы. Об этом сообщил мэр города Алиреза Закани.

«Мы планируем построить в Тегеране три стадиона вместимостью от 30 000 до 50 000 человек», — приводит его слова телеканал SNN.

Как отметил Закани, площадка под возведение стадионов уже выделена, на данный момент специалисты занимаются проектированием спортивных сооружений.