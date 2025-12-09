В столице Ирана планируют построить три больших стадиона — мэр

Власти Ирана планируют в будущем построить в Тегеране три больших футбольных стадиона, уже ведутся подготовительные работы. Об этом сообщил мэр города Алиреза Закани.
«Мы планируем построить в Тегеране три стадиона вместимостью от 30 000 до 50 000 человек», — приводит его слова телеканал SNN.
Как отметил Закани, площадка под возведение стадионов уже выделена, на данный момент специалисты занимаются проектированием спортивных сооружений.
Интересно только, доведут ли до конца — у Ирана с масштабными стройками по-разному бывало. Но сам факт, что площадки уже выделены и идут проектные работы, внушает оптимизм. Да и болельщикам такое точно понравится: новые стадионы — это всегда эмоции, атмосфера и новый уровень организации матчей.
Интересно только, доведут ли до конца — у Ирана с масштабными стройками по-разному бывало. Но сам факт, что площадки уже выделены и идут проектные работы, внушает оптимизм. Да и болельщикам такое точно понравится: новые стадионы — это всегда эмоции, атмосфера и новый уровень организации матчей.
будет построено под ними? Восток дело тонкое,когда касается безопасности страны!!! Чур меня!!!
будет построено под ними? Восток дело тонкое,когда касается безопасности страны!!! Чур меня!!!