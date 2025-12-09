Top.Mail.Ru
Дегтярев рассказал, каким будет лимит на легионеров и назвал его гуманным

09 декабря 2025, 10:53

Ужесточение лимита на легионеров в российском футболе предполагает снижение их количества на поле на одного человека каждый год. Об этом в интервью рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Я уже говорил не раз, что приказ о новом лимите на легионеров лежит на столе с лета, — сказал Дегтярев. — Он предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона-2028/29. Очень гуманный подход, хирургический. Самое мягкое решение, какое вообще может быть со стороны государства в этом отношении. Я бы на месте футбольных функционеров митинг провел в поддержку».

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.

Источник: itar-tass.com
RomM84
RomM84
10 декабря в 18:50
Ну да ну да как же без перехода на личности! Но вот беда вы назвали частные школы, а просил государственные! Или этим названным деньги пойдут?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RomM84 (раскрыть)
10 декабря в 17:09
Несостоявгшийся кубанский казак. Жаль, что ты не научился общению. У нас есть неплохие академии, например Локомотива, Краснодара, ЦСКА, Зенита, Коноплева. Но выпускникам не пробиться в состав из за купленных легионеров. Даже такой прекрасный человек как Галицкий и тот не стал дожидаться роста выпускников , сделал ставку на легов. Причина на поверхности. Амбиции. Они оказались выше здравого смысла. Ему очень захотелось чемпионства. Те же амбиции руководят и Миллером. Он тоже не захотел ждать и работать с молодежью. Правда в отличие от Галицкого за счет бюджетных денег. Поэтому если вложить деньги бюджетные не в легов а в юношей и молодежь ( таким путем пошли в Германии, Франции и Голландии). то футбол в стране поднимется не сразу. но лет через 7-8.У нас в РПЛ не менее 7-8 очень приличных академий. только места заняты в основном посредственными легами. Изредка приличными. Но это пора кончать. Большинству в РФ нужен и интересен российский футбол. А Импортный - на ТВ.
RomM84
RomM84 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 декабря в 16:51
Вы походу меня вообще не слышите, я зажал вроде бы простой вопрос но для вас он оказался сложным, еще раз где те школы которые выдают годный конкурентноспособный продукт? Вы начинаете втирать мне бананы в уши про европу, да ниже пряжкт та европа! У нас УЖЕ сложилась такая система! Уже!! И если лезешь то хоть на кончик носа вперед глянь!!! Чем ты бужешь заполнять освободившееся место от легионеров?? Хотя бы планы по постройке школ? А нету! Только балабольство! Короче ответа нет и смысл разговаривать вы походу детей в полях будете тренировать это же так по советски обргнать м перегнать а подумать это не туда
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RomM84 (раскрыть)
10 декабря в 11:25
Как жаль, что ты не понял суть моего ответа. Нигде в Европе кроме РПЛ нет госбюджетного финансирования профессионального футбола. Все клубы или частные или акционированнные. Именно поэтому бюджетные деньги можно направить на детский и массовый футбол. Жаль, что с неподготовленным человеком приходится вести дискуссию
На этом все. Больше не отвечаю. Бесполезно
RomM84
RomM84 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 декабря в 00:18
Вы говорите лозунгами вот и все! Забрать деньги у легов и отдать детям уря уря уря!! И минимум на 5-7 лет провалить весь футбол, то есть не сохранить ее поддержать а уничтожить а уж потом чо та там гже то строить.. может быть, только вот те самые дети захотят ли потом в то болоте что останется от рфл играть? Или может в более адекватные лиги поедут? Ах ну да это же уже неинтересно!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RomM84 (раскрыть)
09 декабря в 23:54
Странный вопрос . Ответ давно на поверхности. Бюджетные деньги идущие на легов, а это многие миллиарды направить на детский и массовый футбол. Причем в обязательном порядке. Дети наше будущее, а лнги это наше прошлое. Вот и все
RomM84
RomM84 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 декабря в 22:38
А что для этого сделано? Ответ про школы я так понимаю не дождусь?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
09 декабря в 21:26
Володя. ты прав совершенно. Но почему считается, что смотреть футбол РПЛ с легами интереснее. Мне лично наоборот. Меня радуют наши и молодые как Кисляк, Ьатраков, Пестряков,, Дмитриев и многие другие, да и зрелые как Баринов, Глушенков, Черников,, Обляков и другие. Освобождаемся постепенно от госарбайтеров. Обойдемся!Ё
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
09 декабря в 21:21
Вова, ч соглашусь. Может быть и Игнатов бы заиграл в Спартаке. если бы не засилье Ливаев
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RomM84 (раскрыть)
09 декабря в 21:19
Кормить легионеров за счет государства - это безобразие. Импортный футбол из Европы и Америки мы можем и по ТВ смотреть. А нам нужен наш российский футбол. И точка!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 декабря в 19:53, ред.
Толя привет.. !!! Полностью согласен с тобой. Ну для начала пять... , а потом до трех-четырех можно снизить
Я думаю , что таких , как Дмитриев у нас много в РПЛ набереться и если бы не случай пацан бы так по арендам и играл бы...Для молодых в первую очередь нужно конечно доверие тренера и игра в основе... может в начале не весь матч , а по 20-30 минут , а там как покажут себя...
Я уже не говорю о вашей молодежи Кисляк и др.....
lotsman
lotsman ответ cska1948 (раскрыть)
09 декабря в 18:26
Гимн и флаг, представленные на официальных спортивных мероприятиях, олицетворяют страну, к которой относятся спортсмены, выступающие под этим флагом и под этот гимн. А то, что творится в мире сейчас, не соответствует международной конвенции о спорте.
cska1948
cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
09 декабря в 17:44
Если бы гимн и флаг государства на международных соревнованиях не расценивались как политика, то наших спортсменов не заставляли выступать в нейтральном статусе без гимна и флага.
cska1948
cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
09 декабря в 17:41
Я уверен, что гимн, флаг и политика вещи не разделимые.
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
09 декабря в 17:39
Да, чуть не забыл. А то, что профессиональные футбольные клубы в массе своей содержатся за счёт государственных структур, разве это не вмешательство государства в дела футбольные? Где бы сейчас был российский футбол без государственного вмешательства? И был бы он вообще?
lotsman
lotsman ответ cska1948 (раскрыть)
09 декабря в 17:39
Алиса права. Только вопрос стоял о гимне и флаге перед официальнымиматчами. А перед официальными матчами и флаг, и гимн являются символом страны, символом государства, а не его политики.
cska1948
cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
09 декабря в 17:29
А вот что говорит Алиса: "Да, гимн является политическим символом страны, он относится к государственным символам, которые олицетворяют национальный суверенитет и самобытность государства."
Если бы государственные символы не были связаны с политикой, мы бы сейчас пели «Боже, царя храни». Однако с изменением государственного устройства меняются и государственные символы — гимн и флаг. Поэтому и гимн, и флаг являются политическими символами государства.
lotsman
lotsman ответ cska1948 (раскрыть)
09 декабря в 17:21
Нет, это не политика, это национальные символы, символы страны. Политика, политические взгляды, в стране, могут быть многогранны, в зависимости от разногласий или единства, а символы страны должны быть едины.
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
09 декабря в 17:19
Разве у УЕФА и ФИФА есть официальные требования к футбольным федерациям относительно количества легионеров во внутреннем чемпионате?
А то, что российское государство, а не федерация футбола, построило стадионы к чемпионату мира, разве не является явным и грубым вмешательством государства в дела футбольные?
cska1948
cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
09 декабря в 17:04
Скажите, национальные гимны, которые звучат перед официальными матчами национальных сборных это не поитика? А государственные флаги тоже не политика?
cska1948
cska1948 ответ Rupertt (раскрыть)
09 декабря в 16:54
"...Футбол и так буксует, а теперь ещё и уровень собираются искусственно занижать..."
---------------------------
А вам нравится, когда уровень российского футбола искусственно завышают за счёт легионеров? Ну это уровень клубного футбола за счёт легионеров можно искусственно поднять. А что, прикажите, делать с уровнем футбола на уровне сборной России?
jRest
jRest
09 декабря в 15:58
Да здравствует наш лимит, самый гуманный лимит в мире.
ВалераКарпин
ВалераКарпин
09 декабря в 14:48
Ни че не понимаю, я же тоже Эстонец, меня че со сборной попрут?
альсато
альсато
09 декабря в 14:32
Вот у нас в хоккее с Мячом, лимит на легионеров--три игрока..и никто этим не пользуется, кроме Хабаровска-там два финна играют...и как играют!...Один -украшение чемпионата, второй-тоже ничего))))
RomM84
RomM84 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
09 декабря в 14:30
Легко назови 10 спортивных футбольных школ выпускающих хотя бы по 10 футболистов хотя бы уровня чемпионата? Шо нэма? Ну тогда звездеж про лимит пусть засунет себе куда не светит солнце! Когда будет на каждую позицию в каждом из клубов по добротных кандидата тогда и можно что то там про лимит! А кто у нас за дюш отвечает? Вот этот балабол!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
09 декабря в 14:07, ред.
Вова, привет. Ужесточение лимита плохо для тех, кто живёт на откатах от трансферов легов и кому наплевать на российский футбол. У нас первенство России, а не Бразилии, или Колумбии. Не более трёх иностранцев на поле и все.
Alex_67
Alex_67
09 декабря в 13:36
Вчера смотрел матч Серии А Торино - Милан. У меня возникло какое-то неприятное чувство. Почитал протокол и понял почему — в старте Милана вышли всего два итальянца. После посмотрел отдельные моменты финалов Лиги чемпионов сезонов 88/89, 89/90 (подопечные Арриго Сакки победили). В каждом матче в составе Милана играли три иностранца — Гуллит, Райкаард, ван Бастен. Тогда был лимит — три иностранца в заявке. Итальянские защитники играли отлично. В победном финале Лиги чемпионов 93//94 они тоже были, но команда сильно изменилась. В ней появились те, кто больше не считался иностранцами. Это были последствия объединения Европы. Милан взял ещё две Лиги чемпионов, а итальянский футбол начал угасать.
Rupertt
Rupertt
09 декабря в 13:27
Честно говоря, не понимаю, зачем опять крутить этот лимит. Каждый год по одному легионеру убирать — и что это даст? Футбол и так буксует, а теперь ещё и уровень собираются искусственно занижать. Да, молодым нужно давать шансы, никто не спорит, но шанс — это когда ты конкурируешь с сильными игроками, а не когда тебе просто освобождают место, убирая конкурентов.

Легионеры приезжают разные — и звёзды, и середняки, это понятно. Но многие реально поднимают уровень лиги, делают чемпионат интереснее. А теперь получается, что клубы вынуждены будут менять стратегии, экономить на качестве, закрывать дыры кем получится, лишь бы вписаться в лимит.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
09 декабря в 12:43
Я не пойму только , а в чем снижение лимита плохо...может кто обьяснит мне.. ???
lotsman
lotsman
09 декабря в 12:43
Министерство спорта, это уже государственная структура.
И лимит на легионеров, это не политика, это дело спортивное, направленное, по их мнению, на улучшение футбольного спорта страны.
