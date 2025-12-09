Дегтярев рассказал, каким будет лимит на легионеров и назвал его гуманным

1765266790

09 декабря 2025, 10:53

Ужесточение лимита на легионеров в российском футболе предполагает снижение их количества на поле на одного человека каждый год. Об этом в интервью рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Я уже говорил не раз, что приказ о новом лимите на легионеров лежит на столе с лета, — сказал Дегтярев. — Он предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона-2028/29. Очень гуманный подход, хирургический. Самое мягкое решение, какое вообще может быть со стороны государства в этом отношении. Я бы на месте футбольных функционеров митинг провел в поддержку».

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».