Посол Ганы в РФ считает интересной идею провести матч футбольных сборных

1765261805

09 декабря 2025, 09:30

Посол Ганы в России Кома Стеем Джеху-Аппьях считает интересной идею провести товарищеский матч сборных двух стран по футболу.

Посол Ганы в России посетил матч 18-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» (1:1).

«Я впервые побывал на футболе в России на матче „Спартак“ — „Динамо“. Это феноменально. Меня удивило, насколько это здорово, — сказал посол. — Вы знаете, что сборная Ганы квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. За „Спартак“ выступает ганский футболист Александер Джику. Это феноменальный игрок. Я расстроен, что сборная России не выступит на чемпионате мира. Но я впечатлен от посещения матча».

«Мне кажется, что идея с футбольным матчем сборных России и Ганы хорошая. Сборная Ганы имеет хорошую команду. У сборной России тоже хороший состав. „Спартак“ и „Динамо“ тоже хорошие команды, они мне понравились», — добавил он.