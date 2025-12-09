Top.Mail.Ru
Посол Ганы в РФ считает интересной идею провести матч футбольных сборных

09 декабря 2025, 09:30

Посол Ганы в России Кома Стеем Джеху-Аппьях считает интересной идею провести товарищеский матч сборных двух стран по футболу.

Посол Ганы в России посетил матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» (1:1).

«Я впервые побывал на футболе в России на матче „Спартак“ — „Динамо“. Это феноменально. Меня удивило, насколько это здорово, — сказал посол. — Вы знаете, что сборная Ганы квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. За „Спартак“ выступает ганский футболист Александер Джику. Это феноменальный игрок. Я расстроен, что сборная России не выступит на чемпионате мира. Но я впечатлен от посещения матча».

«Мне кажется, что идея с футбольным матчем сборных России и Ганы хорошая. Сборная Ганы имеет хорошую команду. У сборной России тоже хороший состав. „Спартак“ и „Динамо“ тоже хорошие команды, они мне понравились», — добавил он.

Источник: itar-tass.com
Alex_67
09 декабря в 10:18
Желаю сборной Ганы показать на Чемпионате Мира хороший футбол!!!
jqyq2hb4w85z
09 декабря в 09:55
Конечно это им интересно, особенно если за это еще и заплатят.
sv_1969
09 декабря в 09:42
Думаю интересно было бы на это посмотреть
