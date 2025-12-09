Черчесов оценил на удовлетворительно первую часть сезона для «Ахмата»

1765267023

09 декабря 2025, 10:57

Главный тренер грозненского «Ахмата» поставил команде оценку «удовлетворительно» по итогам первой части сезона, однако футболисты способны добиваться лучших результатов. Такое мнение он высказал «Спорт-Экспрессу».

«Ахмат» по итогам 18 туров замыкает топ-8 турнирной таблицы чемпионата России с 22 очками.

«Что-то получилось, что-то нет, но главное: мы делали то, что планировали, — сказал Черчесов. — В турнирном плане есть прогресс. Другое дело, что парочку-троечку очков мы недобрали. Команда перестроилась, игроки чувствуют себя комфортно, для некоторых нашли новые позиции. Это работа тренерского штаба. Оценки пока давать рано, но я бы сказал — „удовлетворительно“ для начала, хотя хотелось бы большего».

«Ни одна команда в мире не играет все время на стабильно высоком уровне, не всегда выглядит свежо, — добавил он. — С „Оренбургом“ получилась непростая встреча — последний матч перед паузой всегда скомканный, но при не самой лучшей игре мы добились результата. И этому нужно учиться. Были встречи с „Локомотивом“, „Ростовом“, „Краснодаром“, где мы показывали качественный футбол и заслуживали большего, но потеряли очки».

Черчесов объяснил, в чем «Ахмат» способен прибавить после завершения зимнего перерыва. «Ни одна команда не прошла первую часть чемпионата без спадов. Кто-то начал скомканно, кто-то просел по ходу турнира. И у нас был определенный спад, когда не могли выиграть. Нужно добавлять — добиваться результата там, где выиграть особенно сложно. Тем более когда действуешь хорошо, то нужен результат. Будем работать над этим», — заключил Черчесов.