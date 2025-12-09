Top.Mail.Ru
Черчесов оценил на удовлетворительно первую часть сезона для «Ахмата»

09 декабря 2025, 10:57

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов поставил команде оценку «удовлетворительно» по итогам первой части сезона, однако футболисты способны добиваться лучших результатов. Такое мнение он высказал «Спорт-Экспрессу».

«Ахмат» по итогам 18 туров замыкает топ-8 турнирной таблицы чемпионата России с 22 очками.

«Что-то получилось, что-то нет, но главное: мы делали то, что планировали, — сказал Черчесов. — В турнирном плане есть прогресс. Другое дело, что парочку-троечку очков мы недобрали. Команда перестроилась, игроки чувствуют себя комфортно, для некоторых нашли новые позиции. Это работа тренерского штаба. Оценки пока давать рано, но я бы сказал — „удовлетворительно“ для начала, хотя хотелось бы большего».

«Ни одна команда в мире не играет все время на стабильно высоком уровне, не всегда выглядит свежо, — добавил он. — С „Оренбургом“ получилась непростая встреча — последний матч перед паузой всегда скомканный, но при не самой лучшей игре мы добились результата. И этому нужно учиться. Были встречи с „Локомотивом“, „Ростовом“, „Краснодаром“, где мы показывали качественный футбол и заслуживали большего, но потеряли очки».

Черчесов объяснил, в чем «Ахмат» способен прибавить после завершения зимнего перерыва. «Ни одна команда не прошла первую часть чемпионата без спадов. Кто-то начал скомканно, кто-то просел по ходу турнира. И у нас был определенный спад, когда не могли выиграть. Нужно добавлять — добиваться результата там, где выиграть особенно сложно. Тем более когда действуешь хорошо, то нужен результат. Будем работать над этим», — заключил Черчесов.

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе, подписав контракт на три года. На тот момент грозненцы не набрали ни одного очка в Мир — Российской премьер-лиге, потерпев поражения в матчах с казанским «Рубином» (0:2), московским ЦСКА (1:2) и махачкалинским «Динамо» (0:1).

альсато
альсато
09 декабря в 14:41
если команда в середине таблицы-значит так и есть-удовлетворительно!))))
shur
shur
09 декабря в 14:02
...значит с Кадыровым ещё не было разговора...!!!
sv_1969
sv_1969
09 декабря в 13:56, ред.
В принципе то что Стас улучшить смог игру Ахмата и главное в таблице они поднялись, тут не поспоришь.
k3bat9a37xtg
k3bat9a37xtg
09 декабря в 13:56
От зоны вылета далеко, уже хорошо
Rupertt
Rupertt
09 декабря в 13:27
Сезон у «Ахмата» вышел таким же нестабильным, как и ожидали после полной перестройки. Черчесов правильно сказал — «удовлетворительно», потому что команда вроде бы стала играть увереннее, но очков всё равно не хватает. В некоторых матчах реально смотрелись хорошо, особенно против сильных соперников, но опять эта старая проблема — нет стабильности, и очки уплывают буквально из-за мелочей.
112910415
112910415
09 декабря в 12:33
Стас успешен с Ахматом, сие отрицать невозможно !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
09 декабря в 12:12
Если вспомнить, какими были последние сезоны в борьбе за выживания, то прогресс есть. Но оценку дадим после окончания сезона. Пока все неплохо
shlomo2
shlomo2
09 декабря в 12:03
ну что... пока действительно только на троечку работа.... есть время чтобы улучшить игру.
adekvat
adekvat
09 декабря в 11:41
Удовлетворительно, но мы работаем, все будет хорошо или не хорошо.
