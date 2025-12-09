62% болельщиков поддерживают ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

1765276304

09 декабря 2025, 13:31

Ужесточение лимита на иностранных игроков в Российской премьер-лиге ( РПЛ ) поддерживают 62% болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ .

Против ужесточения лимита на легионеров высказались 33% из опрошенных болельщиков, еще 5% затруднились ответить на этот вопрос. Всего в опросе приняли участие 1 900 человек. Среди широкого круга участников, которые не являются болельщиками, но знакомы с понятием «легионер», 56% поддерживают ужесточение данного правила в РПЛ , 19% — против, 25% — не дали однозначного ответа.

Среди основных аргументов ужесточения лимита выделяются стимулирование развития национального футбола (37%), принцип «в российском футболе должны быть российские игроки» (22%) и снижение финансовой нагрузки на клубы (13%). Несмотря на поддержку ужесточения лимита, доля тех, кто отмечает более высокий класс игры иностранных футболистов, также высока. Около половины информированных о понятии «легионер» (47%) отмечают, что такие спортсмены обычно демонстрируют более высокий уровень игры в сравнении с отечественными футболистами, среди болельщиков данный тезис встречается в 70% случаев.

Большинство опрошенных в обеих категориях также критически относится к использованию государственных средств, включая региональные и муниципальные бюджеты для финансирования профессионального футбола. Не одобряет эту практику более половины респондентов (55%). Среди футбольных болельщиков отношение к этому вопросу неоднозначное: 41% опрошенных — за подобное финансирование, тогда как 45% относятся к нему отрицательно.

«Клубы Российской премьер-лиги на 78-80% зависят от государственного финансирования — прямо или косвенно, — сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. — При этом 70% их зарплатного фонда уходит на легионеров, которые составляют более трети футболистов РПЛ . Один из недавних рейтингов, который широко обсуждался в СМИ , показал, что 9 из 10 самых дорогих игроков РПЛ — иностранцы. Переводя на простой язык: государственные средства расходуются на оплату иностранных игроков для национального чемпионата. При этом, по крайней мере, сейчас, наши клубы за рубежом практически не играют. Так какой смысл содержать за счет налогоплательщиков такое количество африканских и латиноамериканских легионеров? Сейчас у нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии».

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешним правилам, клубы чемпионата России могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.