Черчесов считает, что в РПЛ нет футболистов, «делающих разницу»

Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Станислав Черчесов считает, что за последние 10 лет из Российской премьер-лиги (РПЛ) ушли футболисты, делающие разницу на поле, но интенсивность матчей осталась на прежнем уровне. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
В 2025 году Черчесов возглавил «Ахмат», вернувшись в чемпионат России после отсутствия в нем в течение 10 лет. Предыдущим клубом наставника в РПЛ было московское «Динамо».
«Интенсивность плюс-минус та же. Борьбы осталось столько же. Другое дело, что нет Халка, Витселя, Аршавина, Широкова, Жиркова, Кураньи. Нет футболистов, которые делали большую разницу в каждой команде. Но конкурентная среда присутствует. Дай бог, если внешняя обстановка улучшится, появятся иностранцы топ-уровня. Недавно общался с футбольными коллегами, они сами говорят — мой „Терек“ того времени сейчас бы на что-то претендовал в РПЛ», — сказал Черчесов.
Черчесову 62 года, до «Ахмата» он тренировал сборную Казахстана, которую покинул в 2025 году. Ранее он также был главным тренером венгерского «Ференцвароша», с которым дважды выиграл чемпионат и один раз — кубок страны. Вместе с «Легией» он стал чемпионом Польши и обладателем кубка страны. С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России, вместе с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.
Также Черчесов работал в пермском «Амкаре», грозненском «Тереке» (нынешнее название — «Ахмат»), «Жемчужине» из Сочи, московском «Спартаке», австрийских «Ваккер-Тироль» и «Куфштайне».
Витсель делал разницу? Обычный игрок среднего уровня из Европы. Игрок хороший, стабильный ,да, но и всё...
Широков мог выстрелить, Жирков прекрасный фланговый технарь ... Но они забивали так себе.
,,Делать разницу" - это быть Роналду ,Месси, Зиданом- этого уровня и т.д.
В РПЛ ,правда ниже масштабом,конечно, это Кордоба из Краснодара, Батраков из Локо, без которого Локо превращается в не пойми что...
Ну и ещё можно добавить пару- тройку игроков из разных команд, без которых команды вообще теряют уровень.
Собственно ,спорить с Черчесовым не собираюсь: сказал и сказал, так он футбол видит, молодец.
Да, вдогонку можно сказать, что и вратари иной раз ,,делают разницу" !
А сам Черчесов ,,делал разницу" ? Уже и не помню...
Витсель делал разницу? Обычный игрок среднего уровня из Европы. Игрок хороший, стабильный ,да, но и всё...
Широков мог выстрелить, Жирков прекрасный фланговый технарь ... Но они забивали так себе.
,,Делать разницу" - это быть Роналду ,Месси, Зиданом- этого уровня и т.д.
В РПЛ ,правда ниже масштабом,конечно, это Кордоба из Краснодара, Батраков из Локо, без которого Локо превращается в не пойми что...
Ну и ещё можно добавить пару- тройку игроков из разных команд, без которых команды вообще теряют уровень.
Собственно ,спорить с Черчесовым не собираюсь: сказал и сказал, так он футбол видит, молодец.
Да, вдогонку можно сказать, что и вратари иной раз ,,делают разницу" !
А сам Черчесов ,,делал разницу" ? Уже и не помню...