Черчесов считает, что в РПЛ нет футболистов, «делающих разницу»

09 декабря 2025, 13:38

Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» считает, что за последние 10 лет из Российской премьер-лиги ( РПЛ ) ушли футболисты, делающие разницу на поле, но интенсивность матчей осталась на прежнем уровне. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

В 2025 году Черчесов возглавил «Ахмат», вернувшись в чемпионат России после отсутствия в нем в течение 10 лет. Предыдущим клубом наставника в РПЛ было московское «Динамо».

«Интенсивность плюс-минус та же. Борьбы осталось столько же. Другое дело, что нет Халка, Витселя, Аршавина, Широкова, Жиркова, Кураньи. Нет футболистов, которые делали большую разницу в каждой команде. Но конкурентная среда присутствует. Дай бог, если внешняя обстановка улучшится, появятся иностранцы топ-уровня. Недавно общался с футбольными коллегами, они сами говорят — мой „Терек“ того времени сейчас бы на что-то претендовал в РПЛ », — сказал Черчесов.

Черчесову 62 года, до «Ахмата» он тренировал сборную Казахстана, которую покинул в 2025 году. Ранее он также был главным тренером венгерского «Ференцвароша», с которым дважды выиграл чемпионат и один раз — кубок страны. Вместе с «Легией» он стал чемпионом Польши и обладателем кубка страны. С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России, вместе с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

Также Черчесов работал в пермском «Амкаре», грозненском «Тереке» (нынешнее название — «Ахмат»), «Жемчужине» из Сочи, московском «Спартаке», австрийских «Ваккер-Тироль» и «Куфштайне».