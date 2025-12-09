Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Черчесов считает, что в РПЛ нет футболистов, «делающих разницу»

09 декабря 2025, 13:38

Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Станислав Черчесов считает, что за последние 10 лет из Российской премьер-лиги (РПЛ) ушли футболисты, делающие разницу на поле, но интенсивность матчей осталась на прежнем уровне. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

В 2025 году Черчесов возглавил «Ахмат», вернувшись в чемпионат России после отсутствия в нем в течение 10 лет. Предыдущим клубом наставника в РПЛ было московское «Динамо».

«Интенсивность плюс-минус та же. Борьбы осталось столько же. Другое дело, что нет Халка, Витселя, Аршавина, Широкова, Жиркова, Кураньи. Нет футболистов, которые делали большую разницу в каждой команде. Но конкурентная среда присутствует. Дай бог, если внешняя обстановка улучшится, появятся иностранцы топ-уровня. Недавно общался с футбольными коллегами, они сами говорят — мой „Терек“ того времени сейчас бы на что-то претендовал в РПЛ», — сказал Черчесов.

Черчесову 62 года, до «Ахмата» он тренировал сборную Казахстана, которую покинул в 2025 году. Ранее он также был главным тренером венгерского «Ференцвароша», с которым дважды выиграл чемпионат и один раз — кубок страны. Вместе с «Легией» он стал чемпионом Польши и обладателем кубка страны. С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России, вместе с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

Также Черчесов работал в пермском «Амкаре», грозненском «Тереке» (нынешнее название — «Ахмат»), «Жемчужине» из Сочи, московском «Спартаке», австрийских «Ваккер-Тироль» и «Куфштайне».

Подписывайся в ВК
Все новости
Игорь Акинфеев рассказал, что у него есть футбольная мечта
08 декабря
Футболист «Зенита» Андрей Мостовой назвал правила джентльмена
08 декабря
Борис Игнатьев считает, что чемпионату России не хватает динамики
08 декабря
Колосков считает Кордобу лучшим футболистом первой части сезона РПЛ
08 декабря
Акинфеев считает правильным создание приза имени Черенкова
08 декабря
Семин объяснил, почему «Краснодар» остается лидером РПЛ
08 декабря
Сортировать
Все комментарии
Sergo81
Sergo81
09 декабря в 22:34
Топ 5 лучших, на мой взгляд по убыванию: Халк, самуэль Этоо, Лоськов, Аршавин, 5 батраков/Кордоба. И пятеро, которые рядом совсем: Жирков, Павлюченко, Вагнер, Думбия, Муса.
всё продинамил
всё продинамил ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
09 декабря в 21:49
И это в нынешних условиях неудивительно...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
09 декабря в 19:41
Вот ведь как бывает...Спасибо.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
09 декабря в 18:33
Сам Черчес делал разницу.... в матче с Валенсией .... дцать лет назад. Романцев тогда сигарету чуть не сглотнул.
Bad Listener
Bad Listener
09 декабря в 17:41, ред.
Есть, я могу много назвать футболистов которые делают разницу в РПЛ, просто не в пользу своей команды.
Ruslik1982
Ruslik1982
09 декабря в 16:57
Жирков нормально тащил, весь фланг закрывал
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
09 декабря в 15:47
Из названных Черчесовым игроков лишь Халка и Аршавина можно назвать игроками ,делающими, как глворит Черчесов ,,делающими разницу"...Не по - русски, но мы понимаем.
Витсель делал разницу? Обычный игрок среднего уровня из Европы. Игрок хороший, стабильный ,да, но и всё...
Широков мог выстрелить, Жирков прекрасный фланговый технарь ... Но они забивали так себе.
,,Делать разницу" - это быть Роналду ,Месси, Зиданом- этого уровня и т.д.
В РПЛ ,правда ниже масштабом,конечно, это Кордоба из Краснодара, Батраков из Локо, без которого Локо превращается в не пойми что...
Ну и ещё можно добавить пару- тройку игроков из разных команд, без которых команды вообще теряют уровень.
Собственно ,спорить с Черчесовым не собираюсь: сказал и сказал, так он футбол видит, молодец.
Да, вдогонку можно сказать, что и вратари иной раз ,,делают разницу" !
А сам Черчесов ,,делал разницу" ? Уже и не помню...
adekvat
adekvat
09 декабря в 15:39
В РПЛ нет тренеров Черчесовых делающих разницу.
Sergo81
Sergo81
09 декабря в 15:05
Батраков в Локо делает разницу и Кордоба в Краснодаре. Ну уж точно не хуже Широкова и Витселя из списка Стаса. Витсель вообще её не делал. У него другие задачи были.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
09 декабря в 14:47
Действительно, среднее качество футболистов упало, плюс стало меньше футболистов высокого, по мировым меркам, уровня, как среди россиян, так и среди легионеров.
альсато
альсато ответ Варвар7 (раскрыть)
09 декабря в 14:38
нууу..так то...Стас прав, что игроков высокого уровня-стало явно меньше...
Варвар7
Варвар7
09 декабря в 14:31
"Мой Терек" - довольно смелое заявление Стас, не находишь?)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 