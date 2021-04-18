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0 : 3
завершен
18 апреля 2021, 18:05
воскресенье
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.1
Средний возраст: 27.8 - 25.2
Легионеров: 4 - 5
Схемы: 5-3-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 4
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Стадион Стад Бордо-Атлантик
|29’
|0:1
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Фолланд Кевин
ассистент Бен-Йеддер Виссам
|47’
|0:2
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Мартинш Желсон
ассистент Тчуамени Орельен
|90’
|0:3
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Йоветич Стеван
ассистент Диоп Софьян
|15’
|Фофана Юссуф
|Лаку Том
|72’
|Зеркан Мехди
|75’
|Лаку Том
|78’
|Сери Жан Мишель
|84’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мешер
|Косьельни Лоран
|24’
|Зеркан Мехди
|Уден Реми
|62’
|Де Превиль Николя
|Бен Арфа Атем
|63’
|66’
|Йоветич Стеван
|Бен-Йеддер Виссам
|66’
|Диоп Софьян
|Головин Александр
|75’
|Агилар Рубен
|Мартинш Желсон
|Сери Жан Мишель
|Башич Тома
|82’
|Траоре Амаду
|Хванг Эуй-Жо
|82’
|83’
|Балло-Туре Фоде
|Фолланд Кевин
|83’
|Флорентино
|Фофана Юссуф
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|7
|Удары по воротам
|13
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|2
|Удары в створ
|6
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|13
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|2
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|3
|Cэйвы
|2
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|4
|Предупреждения
|1
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|1
|Удаления
|0
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Я думал Головин забыл победный гол
Я думал Головин забыл победный гол
Ужасный матч Головина, куча брака в передачах, подал 3 угловых, два вратарь забрал, один угол в молоко, потом у него стандарты и во все забрали. Удар с 6-7 метров не в угол а просто во вратаря или удар с 12 метров тихо низом где защитники, вместо того чтобы верхом ударить это что-то. С ударом у него беда. В обороне не помогал, а делал вид, прессинговал не охотно, хотя от тренера Голо слышались больше всего. Тем самым был заменён на 66-ой минуте.
Надо признать, что Монако это потолок Головина, а если и дальше так пойдёт и вовсе на лавку присядет
Ни о каком топ клубе и речи не может и быть. Считаю Головин был сегодня самым худшим игроком Монако.
Ужасный матч Головина, куча брака в передачах, подал 3 угловых, два вратарь забрал, один угол в молоко, потом у него стандарты и во все забрали. Удар с 6-7 метров не в угол а просто во вратаря или удар с 12 метров тихо низом где защитники, вместо того чтобы верхом ударить это что-то. С ударом у него беда. В обороне не помогал, а делал вид, прессинговал не охотно, хотя от тренера Голо слышались больше всего. Тем самым был заменён на 66-ой минуте.
Надо признать, что Монако это потолок Головина, а если и дальше так пойдёт и вовсе на лавку присядет
Ни о каком топ клубе и речи не может и быть. Считаю Головин был сегодня самым худшим игроком Монако.