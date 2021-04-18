ГлавнаяВсе матчи
Матчи Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-04-18
2020-08-21
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-28
2020-08-29
2020-08-30
2020-09-10
2020-09-11
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-17
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-25
2020-09-26
2020-09-27
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-16
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-25
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-16
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-23
2021-01-06
2021-01-09
2021-01-15
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-20
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-27
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-03
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-17
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-24
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-03
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-16
2021-04-17
2021-04-18
2021-04-23
2021-04-24
2021-04-25
2021-04-30
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-16
2021-05-23
Бордо - Монако
Пари Сен-Жермен - Сент-Этьен
Брест - Ланс
Дижон - Ницца
Ним - Страсбур
Реймс - Метц
Нант - Лион

Текстовая онлайн трансляция матча Бордо против Монако

Бордо Логотип футбольный клуб Бордо 0:3 Логотип футбольный клуб Монако Монако
Бордо
0 : 3
завершен
18 апреля 2021, 18:05
воскресенье
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.1
Средний возраст: 27.8 - 25.2
Легионеров: 4 - 5
Схемы: 5-3-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 4
Смотреть трансляцию
Монако
Франция. Лига 1 2020/2021, 33 тур
Стадион Стад Бордо-Атлантик
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    24' Косьельни Лоран (6) уходит с поля, Мешер (4) вышел на поле
     
    62' Уден Реми (28) уходит с поля, Зеркан Мехди (17) вышел на поле
     
    63' Бен Арфа Атем (8) уходит с поля, Де Превиль Николя (12) вышел на поле
     
    72' Лаку Том (27)
     
    75' Зеркан Мехди (17)
     
    78' Лаку Том (27)
     
    2
    82' Башич Тома (26) уходит с поля, Сери Жан Мишель (15) вышел на поле
    82' Хванг Эуй-Жо (18) уходит с поля, Траоре Амаду (31) вышел на поле
     
    84' Сери Жан Мишель (15)
     
    15' Фофана Юссуф (22)
     
    29' (0:1) Фолланд Кевин (31) (Бен-Йеддер Виссам (9))
     
    47' (0:2) Мартинш Желсон (11) (Тчуамени Орельен (8))
     
    2
    66' Бен-Йеддер Виссам (9) уходит с поля, Йоветич Стеван (10) вышел на поле
    66' Головин Александр (17) уходит с поля, Диоп Софьян (37) вышел на поле
     
    75' Мартинш Желсон (11) уходит с поля, Агилар Рубен (26) вышел на поле
     
    2
    83' Фолланд Кевин (31) уходит с поля, Балло-Туре Фоде (2) вышел на поле
    83' Фофана Юссуф (22) уходит с поля, Флорентино (35) вышел на поле
     
    90' (0:3) Йоветич Стеван (10) (Диоп Софьян (37))
    Голы
    29’ 0:1 Фолланд Кевин
    ассистент Бен-Йеддер Виссам
    47’ 0:2 Мартинш Желсон
    ассистент Тчуамени Орельен
    90’ 0:3 Йоветич Стеван
    ассистент Диоп Софьян
    Наказания
    15’ Фофана Юссуф
    Лаку Том 72’
    Зеркан Мехди 75’
    Лаку Том 78’
    Сери Жан Мишель 84’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Мешер Косьельни Лоран 24’
    Зеркан Мехди Уден Реми 62’
    Де Превиль Николя Бен Арфа Атем 63’
    66’ Йоветич Стеван Бен-Йеддер Виссам
    66’ Диоп Софьян Головин Александр
    75’ Агилар Рубен Мартинш Желсон
    Сери Жан Мишель Башич Тома 82’
    Траоре Амаду Хванг Эуй-Жо 82’
    83’ Балло-Туре Фоде Фолланд Кевин
    83’ Флорентино Фофана Юссуф
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 13
    		2 Удары в створ 6
    		13 Фолы 11
    		4 Угловые 5
    		1 Офсайды 2
    		41% Владение мячом 59%
    		3 Cэйвы 2
    		4 Предупреждения 1
    		1 Удаления 0
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Karkaz
    Karkaz
    19 апреля в 17:08
    Согласен с неодобрительными комментариями в адрес Головина. Что он есть, что его нет, без разницы. Монако и без него выигрывает.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    19 апреля в 14:19, ред.
    Монако в этом году хорош! Мало что уже 100% будут в еврокубках, так даже и не только за медали, но и за первое место есть шансы побороться - всего 2 очка от лидера за 5 туров до финиша. А что касается вклада лично Головина, так для этого не обязательно всегда голы забивать и голевые раздавать. Если он играет на команду и выполняет установки тренера, значит и его вклад в победу тоже есть
    galem72
    galem72
    19 апреля в 10:46
    голова помог Монако только тем, что вовремя заменился, и вышедший Диоп оформил ассист. ))
    протон1
    протон1 ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
    18 апреля в 23:33
    а вы пересмотрите . стоимость игроков. где и в каких сборных играют.
    Алексей Ступников 1
    Алексей Ступников 1 ответ Иван Пойлов (раскрыть)
    18 апреля в 23:12
    Главное заголовок интересный написать. 😂😂😂😂😂
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    18 апреля в 22:55
    А между тем Монако уже в зоне ЛЧ, да и до 1 места всего 2 очка. Кстати Монако единственные в этом сезоне, кто два раза выиграл у ПСЖ.
    Мысыктар
    Мысыктар
    18 апреля в 22:27
    вообще топ,1-2 очка до первой позиции )
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ протон1 (раскрыть)
    18 апреля в 22:10
    А ты не поленись, зайти в Лигу 1 Франции и посмотри протоколы всех матчей после того как Головин вылечил травму. Он 4 месяца не играл, а после излечения сыграл уже 22 игры, из них в 16 выходил в старте и только в первых играх выходил на замену. При этом, выйдя на замену сделал хет-трик. Дважды признавался лучшим игроком месяца клуба и один раз всей лиги. По мнению прессы входит в топ-5 игроков Монако в этом сезоне. Так что , не надо своих предположений.
    minai
    minai
    18 апреля в 22:09
    Да он там не помогал, а только под ногами мешался, да моменты запарывал, как было сказано выше.
    протон1
    протон1 ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
    18 апреля в 22:02
    ну я бы сказал что да. только вот головин в нее не попадает. учитывая расходы клуба. ну как если не иначе топовых игроков ?
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
    18 апреля в 21:53
    а как помог?
    протон1
    протон1 ответ Иван Пойлов (раскрыть)
    18 апреля в 21:15
    головин с российского чемпионата брат) а монако это франция. там другой уровень футбола .да и монако собрал элиту. а вот головин не выдерживает конкуренцию.
    протон1
    протон1
    18 апреля в 21:14
    головин на замены только выходит,
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    18 апреля в 21:07
    Головин красава!
    kinderpingui
    kinderpingui ответ Dima salev (раскрыть)
    18 апреля в 21:03
    Потому что русских игроков играют единицы, остальные держутся за русский паспорт и огромные зарплаты в евро.
    Dima salev
    Dima salev
    18 апреля в 20:48
    Почему наши журналисты из Головина делают Месси.
    Я думал Головин забыл победный гол
    Иван Пойлов
    Иван Пойлов
    18 апреля в 20:47
    Вы хоть матч смотрели?!
    Ужасный матч Головина, куча брака в передачах, подал 3 угловых, два вратарь забрал, один угол в молоко, потом у него стандарты и во все забрали. Удар с 6-7 метров не в угол а просто во вратаря или удар с 12 метров тихо низом где защитники, вместо того чтобы верхом ударить это что-то. С ударом у него беда. В обороне не помогал, а делал вид, прессинговал не охотно, хотя от тренера Голо слышались больше всего. Тем самым был заменён на 66-ой минуте.
    Надо признать, что Монако это потолок Головина, а если и дальше так пойдёт и вовсе на лавку присядет
    Ни о каком топ клубе и речи не может и быть. Считаю Головин был сегодня самым худшим игроком Монако.
    Elliada
    Elliada
    18 апреля в 20:44
    Присутствие теперь считается помощью?
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ ТТ (раскрыть)
    18 апреля в 20:41
    Головин разве на диване лежал?
    волгодон 2
    волгодон 2
    18 апреля в 20:09
    " Я Монакопомогалочка,я Монако помогаю")
    ТТ
    ТТ
    18 апреля в 20:07
    Прошу учесть и мой вклад (лежал на диване и смотрел матч) в успех Монако, ровно такой же как у Головина!
    oFANATo
    oFANATo
    18 апреля в 20:06
    Красавчик Александр!
    Djebrael
    Djebrael
    18 апреля в 18:04
    Монако выиграет
    Вoлхв
    Вoлхв
    18 апреля в 18:03
    П2 + Тб 2,5
    Mekail
    Mekail
    18 апреля в 18:01
    Гости не проиграют
    VeniaminS
    VeniaminS
    18 апреля в 17:50
    Гости
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100