Тюкавин считает, что преданность к «Динамо» к нему пришла от отца

1765949410

17 декабря 2025, 08:30

Преданность к московскому «Динамо» передалась нападающему от его отца Александра.

Александр Тюкавин, отец Константина, в течение 10 лет выступал за московское «Динамо» в хоккее с мячом. Вместе с клубом он семь раз стал чемпионом России, шесть раз выиграл кубок страны, два — суперкубок. По три раза становился обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка мира.

«Для меня „Динамо“ — это все. Это мой родной клуб. Наверное, эта преданность от родителей передалась, в частности от папы, — сказал Тюкавин. — Желания, может быть, были, но они все очень быстро гасли. Я в „Динамо“, все хорошо».

4 декабря Тюкавин получил приз «За верность» имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова в категории «Лучший воспитанник».

«Я приехал, выиграл, очень рад получить награду. Все очень классно организованно, все понравилось», — отметил Тюкавин.

Тюкавину 23 года, он является воспитанником «Динамо», за основную команду выступает с 2021 года. В прошлом сезоне Мир — Российской премьер-лиги его признали лучшим игроком турнира. Всего за «Динамо» нападающий провел 166 матчей во всех турнирах, забив 52 гола и отдав 33 результативные передачи. За сборную России забил 1 мяч в 8 матчах.