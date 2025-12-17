Преданность к московскому «Динамо» передалась нападающему Константину Тюкавину от его отца Александра.
Александр Тюкавин, отец Константина, в течение 10 лет выступал за московское «Динамо» в хоккее с мячом. Вместе с клубом он семь раз стал чемпионом России, шесть раз выиграл кубок страны, два — суперкубок. По три раза становился обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка мира.
«Для меня „Динамо“ — это все. Это мой родной клуб. Наверное, эта преданность от родителей передалась, в частности от папы, — сказал Тюкавин. — Желания, может быть, были, но они все очень быстро гасли. Я в „Динамо“, все хорошо».
4 декабря Тюкавин получил приз «За верность» имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова в категории «Лучший воспитанник».
«Я приехал, выиграл, очень рад получить награду. Все очень классно организованно, все понравилось», — отметил Тюкавин.
Тюкавину 23 года, он является воспитанником «Динамо», за основную команду выступает с 2021 года. В прошлом сезоне Мир — Российской премьер-лиги его признали лучшим игроком турнира. Всего за «Динамо» нападающий провел 166 матчей во всех турнирах, забив 52 гола и отдав 33 результативные передачи. За сборную России забил 1 мяч в 8 матчах.
Хотя после крестов он вряд ли куда то из РПЛ уедет, получается что преданность Динамо к нему пришла от крестов. Тут ещё кстати важно чтобы эта "преданность" взаимная была, а то ещё поедет куда нибудь в Крылья Советов из-за отсутствия предложений по продлению контракта и придётся свою "преданность" переделывать перенастраивать на новый клуб. Тут уж и на батю не свалишь.
И ладно, я согласен что преданность может быть не только клубу, но и преданность своему делу например, но она тоже требует проверки временем. У нас полно гораздо более явных претендентов на эту награду в РПЛ чем Тюкавин просто в силу своего возраста.
Возвращаясь к Косте, хочу сказать, что только пару дней назад прочел интервью агента Тюкавина, где он, недвусмысленно дал понять, что если бы он с Тюкавиным хотели бы перейти в Зенит, то сделали бы это незамедлительно. Если кому-то это не понятно, то, увы...
Для меня, Тюкавин не патриот. Захарян тоже выходец из Динамо, и что, много он вспоминает про Динамо?
И ещё. Сейчас в женском волейбольном Динамо играет Н.Гончарова, играет уже 18лет!!!!!!! Она приехала вместе с сестрой из Украины. В свое время, уже играя в Динамо, ей поступило предложение от известного итальянского клуба, но она, во имя Динамо отказалась, и уже на протяжении многих лет является Лидером команды!!!!!!! Вот это- ПАТРИОТИЗМ!!!!!!!
