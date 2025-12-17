Top.Mail.Ru
Тюкавин считает, что преданность к «Динамо» к нему пришла от отца

17 декабря 2025, 08:30

Преданность к московскому «Динамо» передалась нападающему Константину Тюкавину от его отца Александра.

Александр Тюкавин, отец Константина, в течение 10 лет выступал за московское «Динамо» в хоккее с мячом. Вместе с клубом он семь раз стал чемпионом России, шесть раз выиграл кубок страны, два — суперкубок. По три раза становился обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка мира.

«Для меня „Динамо“ — это все. Это мой родной клуб. Наверное, эта преданность от родителей передалась, в частности от папы, — сказал Тюкавин. — Желания, может быть, были, но они все очень быстро гасли. Я в „Динамо“, все хорошо».

4 декабря Тюкавин получил приз «За верность» имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова в категории «Лучший воспитанник».

«Я приехал, выиграл, очень рад получить награду. Все очень классно организованно, все понравилось», — отметил Тюкавин.

Тюкавину 23 года, он является воспитанником «Динамо», за основную команду выступает с 2021 года. В прошлом сезоне Мир — Российской премьер-лиги его признали лучшим игроком турнира. Всего за «Динамо» нападающий провел 166 матчей во всех турнирах, забив 52 гола и отдав 33 результативные передачи. За сборную России забил 1 мяч в 8 матчах.

Lobo77
Lobo77
18 декабря в 01:39
Нынче с преданностью все трудно. Времена иные.
Можно уже давать награды в этой связи например Однорукому что не свел татуху.
Шутка? Сарказм? А че, уже подвиг.
Ruslik1982
Ruslik1982
17 декабря в 18:42
через сезон в Зените будет что-то другое рассказывать про преданность, целуя на камеру синюю стрелку
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
17 декабря в 18:14
Вот именно, Володя, вот именно. А получится ли- вопрос риторический...
Скажи другое: Акинфеев получил этот приз за многолетнее Служение родному Клубу!!! И рядом с ним Тюкавин, будущее которого еще весьма туманное. Где же ценность этого приза, и в чем она?
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
17 декабря в 18:09
Согласен, что Костя ещё не дорос до такого приза. Скорее всего, это аванс, который ему надо будет отрабатывать в Динамо много лет.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
17 декабря в 17:57
Можно, Володя.))) Но если предельно объективно, то вопросы имеются по обоим... Но если папа, играл продолжительное время в Динамо, то сын, еще никак не заслужил этот приз- мало времени для верности...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
17 декабря в 17:51
Виктор, можно этот приз "За верность" расценивать как семейный приз отцу и сыну.
Брулин
Брулин
17 декабря в 16:50
Сейчас редкость такая преданность клубу, молодец Константин.
VeniaminS
VeniaminS
17 декабря в 14:02
Хорошая результативность,так и продолжать.
Vilar
Vilar
17 декабря в 13:53
Истинным патриотом быть очень трудно. Сейчас он должен одновременно любить Российскую империю, СССР, царя, Сталина, президента, бога и Динамо.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
17 декабря в 13:14, ред.
Очередное награждение непричастных...

И можно подумать, что кто-то прям этому удивился !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
17 декабря в 12:14
Тюкавин конечно футболист не плохой...гены видимо от папы...ну о преданности еще ему рано говорить...Вот Акинфеев может , а он еще цыпленок только что из шкорлупы вылез...рановато Костя об этом...)
sdw43kp64r2m
sdw43kp64r2m
17 декабря в 11:58
Теперь это редкость, когда играют за клуб всю карьеру
Capral
Capral
17 декабря в 11:34, ред.
Преданность была у Яшина, Маслова. У Тюкавина старшего? Ну, относительно, так скажем, потому что играл он в Динамо за большие деньги, не за спасибо, играл, в тот момент, когда в Динамо перешёл, практически весь Водник, и когда у Клуба появились спонсоры. Костя патриот Динамо?))) После того, как он со своим агентом грозился перебраться в Зенит, говорить о преданности клубу не имеет смысла. А если Костя хочет знать, что значит настоящая Преданность Великому Клубу, то пусть обратит свой взор на В.Я.Плавунова, который в 90-х, бросил Скандинавию и помчался спасать роДное Динамо!!!!!!!
Возвращаясь к Косте, хочу сказать, что только пару дней назад прочел интервью агента Тюкавина, где он, недвусмысленно дал понять, что если бы он с Тюкавиным хотели бы перейти в Зенит, то сделали бы это незамедлительно. Если кому-то это не понятно, то, увы...
Для меня, Тюкавин не патриот. Захарян тоже выходец из Динамо, и что, много он вспоминает про Динамо?
И ещё. Сейчас в женском волейбольном Динамо играет Н.Гончарова, играет уже 18лет!!!!!!! Она приехала вместе с сестрой из Украины. В свое время, уже играя в Динамо, ей поступило предложение от известного итальянского клуба, но она, во имя Динамо отказалась, и уже на протяжении многих лет является Лидером команды!!!!!!! Вот это- ПАТРИОТИЗМ!!!!!!!
Alex_67
Alex_67
17 декабря в 11:24
Преданность должна пройти проверку соблазном. Однако слова уже сказаны, их не вернуть.
sv_1969
sv_1969
17 декабря в 11:00
О преданности можно будет говорить, когда он откажется от каких то конкретных предложений. А пока это просто разговоры
Bad Listener
Bad Listener
17 декабря в 10:34, ред.
О, а я думал приз за верность дали только одному человеку, который его действительно заслужил - Игорю Акинфееву. А тут оказывается ещё какие то номинации. Прям Оскар. Хорошо сделать такую награду как приз за верность, плохо когда сразу же обесценивают её и превращают в пустую формальность раздавая всем подряд. В 23 года рановато признавать человека верным своему клубу, щас поступит предложение из Борнмута какого нибудь и поедет этот приз вместе с Тюкавой в Британию.

Хотя после крестов он вряд ли куда то из РПЛ уедет, получается что преданность Динамо к нему пришла от крестов. Тут ещё кстати важно чтобы эта "преданность" взаимная была, а то ещё поедет куда нибудь в Крылья Советов из-за отсутствия предложений по продлению контракта и придётся свою "преданность" переделывать перенастраивать на новый клуб. Тут уж и на батю не свалишь.

И ладно, я согласен что преданность может быть не только клубу, но и преданность своему делу например, но она тоже требует проверки временем. У нас полно гораздо более явных претендентов на эту награду в РПЛ чем Тюкавин просто в силу своего возраста.
shur
shur
17 декабря в 10:23
....«Я приехал, выиграл, очень рад получить награду. Все очень классно организованно, все понравилось», сказал Чемпион России
по футболу 20-- года !? Ребятушки дату ставьте на свою фантазию...!
Гость
