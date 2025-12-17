Top.Mail.Ru
Нигерия просит ФИФА исключить ДР Конго из стыковых матчей отбора ЧМ-2026

17 декабря 2025, 08:55
НигерияЛоготип футбольный клуб Нигерия1 : 1Логотип футбольный клуб ДР КонгоДР КонгоЗакончился после серии пенальти

Федерация футбола Нигерии направила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу использования в составе сборной Демократической Республики Конго (ДРК) от шести до девяти игроков, родившихся в Европе, но сменивших гражданство для выступления за национальную команду. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Нигерии Мохаммед Сануси, комментарий которого приводит телеканал ESPN.

16 ноября в финале плей-офф континентального отбора на чемпионат мира сборная Нигерии проиграла команде ДРК в серии пенальти. Победа в игре позволила конголезцам выйти в межконтинентальный плей-офф, в котором определятся последние участники финальной стадии мирового первенства.

В Федерации футбола Нигерии утверждают, что ряд игроков конголезской команды не имели права выступать за сборную, поскольку не получили надлежащего разрешения на смену гражданства. Ранее местные СМИ сообщали, что игроки могли не пройти процедуру отказа от европейских паспортов в соответствии с законодательством ДРК, прежде чем представлять страну.

«Есть игроки, которые получили свое гражданство всего за три месяца. Поэтому для нас это считается нарушением правил. Именно поэтому мы приняли такое решение, — сказал Сануси. — Многие из них имеют европейские паспорта, некоторые — французские, некоторые — голландские. Правила предельно ясны. Сейчас мы ничего не можем сказать, но мы направили свой протест в ФИФА».

Ранее сообщалось, что на чемпионат мира могут не допустить действующих победителей турнира команду Аргентины из-за коррупционного скандала с участием главы Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа. Мировое первенство 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Источник: itar-tass.com
Все комментарии
Vilar
Vilar
17 декабря в 17:13
А Россия просит вместо ДР Конго в стыковые матчи отбора на ЧМ-2026 включить Россию!
Брулин
Брулин
17 декабря в 16:55
А что разве по правилам ФИФА только граждане страны имеют играть за сборную. ? Вроде как имеют права все у кого есть корни или являются гражданами страны при отсутствии корней ....
Rupertt
Rupertt
17 декабря в 14:10
Cитуация мутная, но разбираться должна ФИФА, а не эмоции после поражения. Проиграли по пенальти — обидно, понятно, но сейчас это больше похоже на попытку оспорить результат задним числом. Если игроки реально нарушили правила смены сборной — тогда наказывать надо жёстко, тут без вопросов. Но если документы у ДРК в порядке, то какие претензии? В современном футболе половина сборных играет с натурализованными футболистами, и все это давно принимают. Нигерии лучше сосредоточиться на игре и реализации моментов, а не на паспортах соперников.
adekvat
adekvat
17 декабря в 13:50
Проигрывать надо уметь, после драки кулаками не машут.
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
17 декабря в 13:02
Я сначала подумал с чего бы это, ну а потом вспомнил что они Конго слили, пропустив вроде в самой концовке. Ну а потом по пенальти. Все просто!
CCCP1922
CCCP1922
17 декабря в 11:19
Понаблюдаем за ними со стороны. Это не наше дело.
112910415
112910415
17 декабря в 10:48
это будет посильнее куклы Вуду, однако !
shur
shur
17 декабря в 10:34
...когда то играя за Сборную предприятия на первенство района,
помню как после игры наш Тренер специально проверял карточки
заявленных игроков соперника! И часто были случаи подставы, тоесть купленные "казачки"! Вопрос решался сразу,если мы проиграли,нам возвращались очки...!!!
Bad Listener
Bad Listener
17 декабря в 10:31
А я подумал опять из-за колдовства и вуду
Шуня771
Шуня771
17 декабря в 10:29
Как бы после вердикта ФИФА африканцы не взяли бы калаши...)
jRest
jRest
17 декабря в 10:18
Если не исключите, мы их съедим, - лаконично закончена просьба.
2ed65495jdvu
2ed65495jdvu
17 декабря в 09:47
Это похоже на отчаянный жест, здесь все меры принимаются против конкурентов
пират Елизаветы
пират Елизаветы
17 декабря в 09:45
Нигерия проиграла в группе, затем в стыках. Вокруг все виноваты, но только не они. Кому интересны внутренние проблемы Нигерии?
Удачи сб. Конго.
Варвар7
Варвар7
17 декабря в 09:41
Вот где то и в Африке раздается "стук дровосека" ...)))
