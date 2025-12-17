Нигерия просит ФИФА исключить ДР Конго из стыковых матчей отбора ЧМ-2026

1765950939

17 декабря 2025, 08:55

Федерация футбола Нигерии направила жалобу в Международную федерацию футбола ( ФИФА ) по поводу использования в составе сборной Демократической Республики Конго (ДРК) от шести до девяти игроков, родившихся в Европе, но сменивших гражданство для выступления за национальную команду. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Нигерии Мохаммед Сануси, комментарий которого приводит телеканал ESPN.

16 ноября в финале плей-офф континентального отбора на чемпионат мира сборная Нигерии проиграла команде ДРК в серии пенальти. Победа в игре позволила конголезцам выйти в межконтинентальный плей-офф, в котором определятся последние участники финальной стадии мирового первенства.

В Федерации футбола Нигерии утверждают, что ряд игроков конголезской команды не имели права выступать за сборную, поскольку не получили надлежащего разрешения на смену гражданства. Ранее местные СМИ сообщали, что игроки могли не пройти процедуру отказа от европейских паспортов в соответствии с законодательством ДРК, прежде чем представлять страну.

«Есть игроки, которые получили свое гражданство всего за три месяца. Поэтому для нас это считается нарушением правил. Именно поэтому мы приняли такое решение, — сказал Сануси. — Многие из них имеют европейские паспорта, некоторые — французские, некоторые — голландские. Правила предельно ясны. Сейчас мы ничего не можем сказать, но мы направили свой протест в ФИФА ».