|Метц
|1:3
|Пари Сен-Жермен
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1 : 3
завершен
24 апреля 2021, 18:00
суббота
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 2.1
Средний возраст: 26.1 - 27.7
Легионеров: 7 - 8
Схемы: 3-5-1-1 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 2
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Стадион Сен-Симфорьен
|4’
|0:1
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Мбаппе Килиан
ассистент Эррера Андер
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Сентонз Фабьен
ассистент Булайя Фарид
|1:1
|46’
|59’
|1:2
|Мбаппе Килиан
|89’
|1:3(П)
|Икарди Мауро
|Ангбан Викторьен
|15’
|37’
|Верратти Марко
|58’
|Мбаппе Килиан
|60’
|Курзава Лайвен
|79’
|Эррера Андер
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|64’
|Ди Мария Анхель
|Сарабия Пабло
|64’
|Баккер Митчел
|Курзава Лайвен
|Н'Дорам Кевин
|Ангбан Викторьен
|68’
|Ньяне Ибраима
|Лейя Аарон
|68’
|81’
|Икарди Мауро
|Неймар
|Яде Папа
|Булайя Фарид
|87’
|Удоль Матье
|Делен Тома
|87’
|Вагнер
|Хабиб Маига
|87’
|87’
|Дракслер Юлиан
|Мбаппе Килиан
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|8
|Удары по воротам
|19
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|3
|Удары в створ
|7
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|12
|Фолы
|12
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|1
|Угловые
|9
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|1
|Офсайды
|0
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|33%
|Владение мячом
|67%
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|4
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|4
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