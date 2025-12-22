Top.Mail.Ru
Бывший тренер «Спартака» Станкович возглавил «Црвену Звезду»

22 декабря 2025, 17:45

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович назначен на аналогичный пост в сербской «Црвене Звезде». Об этом сообщает пресс-служба белградского клуба.

О сроках контракта со специалистом не сообщается.

Станковичу 47 лет, он возглавлял «Спартак» с начала сезона-2024/25, о его уходе с поста главного тренера красно-белых было объявлено 11 ноября. В прошлом сезоне «Спартак» под руководством серба занял четвертое место в Мир — Российской премьер-лиге и дошел до финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны. Также специалист работал в венгерском «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории».

В качестве игрока Станкович выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где пять раз выиграл чемпионат Италии, по четыре раза — кубок и суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

«Црвена Звезда» занимает второе место в чемпионате Сербии, команда набрала 45 очков после 20 туров и на 1 очко отстает от лидирующего в турнирной таблице «Партизана».

альсато
альсато
вчера в 14:21
ну возглавил и И?))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:00
Без наших судей ему там будет скука скучная.....
112910415
112910415
вчера в 06:46
долгая дорога к дому ...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 00:51
В гостях хорошо, но дома лучше. Где родился, там сгодился..
derrik2000
derrik2000
вчера в 00:42
"«Со мной произошли многие вещи. Надеюсь, я изменился к лучшему.

Я стал более опытным, более подготовленным и спокойным. Вы, наверное, скажете, что это из-за работы в России, но тогда я нервничал из-за судей. Я не люблю несправедливость», – сказал Деян Станкович."

Ага-ага.
Спартак - ПЕРВЫЙ КЛУБ, где боров начал свою тренерскую карьеру! )))
В очередной раз убеждаюсь в его беспринципности, наглости, тотальной лжи и непрофессионализме.
БОРОВ - НИКТО, ЗВАТЬ ЕГО - НИКАК!
25процентный клоун
25процентный клоун
22 декабря в 23:35
У Цервены появился тренер, а у Спартака его нет, как я вижу эту ситуацию. Конечно же удачи Деяну
Шуня771
Шуня771
22 декабря в 23:05
Спартак многим "тренеришкам" выписывал путевку на...Олимп!
shlomo
shlomo
22 декабря в 20:56
Раньше конечно не следил за его карьерой тренера, но сейчас будет интересно посмотреть на его поведение.. если там он будет спокойно и адекватно сидеть на скамейке, то значит он специально здесь устраивал эти концерты чтоб свалить побыстрее....
shur
shur
22 декабря в 19:05
...С Новым Назначением! ...Деян(ия) и поступки Станковича будут
пристально оценины болельщиками Клуба,не забалуешь!
Rupertt
Rupertt
22 декабря в 18:15
Новость о назначении Станковича в «Црвену Звезду» вообще не удивляет. Было понятно, что долго без работы он не останется — слишком уж громкое имя и слишком большой опыт, особенно для Балкан. Для сербского клуба это, по сути, возвращение своего человека, и в этом плане ход абсолютно логичный. Для «Црвены Звезды» это сильное усиление. Он знает клуб, чемпионат, умеет работать с молодежью и давлением трибун. Если дадут время и не будут дергать после пары неудачных матчей — вполне может снова сделать команду доминирующей в Сербии.
Bad Listener
Bad Listener
22 декабря в 18:09, ред.
Ну что, хорошие времена наступают для Партизана во внутреннем чемпионате
Сп62
Сп62
22 декабря в 18:07
Где родился, там и пригодился. Удачи на старом, новом месте.
Варвар7
Варвар7
22 декабря в 18:03
"О сроках контракта со специалистом не сообщается." - Ну и правильно - этот вопрос требует прароботки и перестраховки...)))
