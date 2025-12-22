Бывший тренер «Спартака» Станкович возглавил «Црвену Звезду»

1766414732

22 декабря 2025, 17:45

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» назначен на аналогичный пост в сербской «Црвене Звезде». Об этом сообщает пресс-служба белградского клуба.

О сроках контракта со специалистом не сообщается.

Станковичу 47 лет, он возглавлял «Спартак» с начала сезона-2024/25, о его уходе с поста главного тренера красно-белых было объявлено 11 ноября. В прошлом сезоне «Спартак» под руководством серба занял четвертое место в Мир — Российской премьер-лиге и дошел до финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны. Также специалист работал в венгерском «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории».

В качестве игрока Станкович выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА , и «Интер», где пять раз выиграл чемпионат Италии, по четыре раза — кубок и суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

«Црвена Звезда» занимает второе место в чемпионате Сербии, команда набрала 45 очков после 20 туров и на 1 очко отстает от лидирующего в турнирной таблице «Партизана».