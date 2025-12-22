Top.Mail.Ru
«Црвена Звезда» может помочь Станковичу восстановить карьеру — Гладилин

22 декабря 2025, 18:24

Возвращение бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» — шанс заново возобновить карьеру после неудачного периода в России. Такое мнение высказал бывший полузащитник красно-белых Валерий Гладилин.

В понедельник «Црвена Звезда» объявила о назначении Станковича на пост главного тренера.

«Црвена Звезда» — хорошая команда, он знает сербский футбол и сам был отличным футболистом. Я считаю, что для него это возможность возобновить карьеру после не очень удачного выступления в России, — сказал Гладилин. — Опыт работы в российских клубах будет ему полезен. Он учтет допущенные ошибки, так что поездка пошла ему на пользу. Я желаю ему удачи!"

Станковичу 47 лет, он возглавлял «Спартак» с начала сезона-2024/25, о его уходе с поста главного тренера красно-белых было объявлено 11 ноября. В прошлом сезоне «Спартак» под руководством серба занял четвертое место в Мир — Российской премьер-лиге и дошел до финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны. Также специалист работал в венгерском «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории».

В качестве игрока Станкович выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где пять раз выиграл чемпионат Италии, по четыре раза — кубок и суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

«Црвена Звезда» занимает второе место в чемпионате Сербии, команда набрала 45 очков после 20 туров и на 1 очко отстает от лидирующего в турнирной таблице «Партизана».

Црвена Звезда  Станкович Деян  Гладилин Валерий
Источник: itar-tass.com Фото: Соцсети Црвены Звезды
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
22 декабря в 19:58
Как говорил знаменитый юморист Владимир Винокур " Ему уже ничего не поможет"
Bad Listener
Bad Listener
22 декабря в 18:46, ред.
Заголовок звучит как реабилитация для наркомана. В принципе как наркоман в отрицалове Станок себя и вёл, что на бровке, что на пресс-конференциях. Вероятно даже карьера Станковича в Црвене Звезде будет длить 28 дней как в одноимённом фильме. Правда без желания наркомана изменить свою жизнь ничего восстановить не получится увы. А такое желание без дна не приходит. Ну а новое назначение трудно назвать дном, это скорее наоборот новый виток зависимости в новом притоне.
