В 16 Менди Эдуар Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 94

З 28 Аспиликуэта Сезар Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 89 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 94

З 15 Зума Курт Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 102 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 94

З 6 Силва Тиаго Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 111 Точность пасов: 107 Минут сыграно: 94

З 21 Чилуэлл Бенжамин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 11 Точные навесы: 5 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 94

П 5 Жоржиньо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пенальти забито: 2 Пасы: 74 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 94

П 7 Канте Нголо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 83

П 29 Хаверц Кай Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 94

Н 9 Абрахам Тэмми Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 94

П 11 Вернер Тимо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 94

П 20 Хадсон-Одои Каллум Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 83

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

З 24 Джеймс Рис

З 14 Томори Фикайо

П 17 Ковачич Матео Фолов совершено: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 11

П 19 Маунт Мэйсон

П 10 Пулишич Кристиан Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 11