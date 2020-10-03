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Челси - Кристал Пэлас
Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион
Лидс - Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед - Бернли

Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Кристал Пэлас

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    Голы
    Чилуэлл Бенжамин 1:0 50’
    Зума Курт
    ассистент Чилуэлл Бенжамин     		2:0 66’
    Жоржиньо 3:0(П) 78’
    Жоржиньо 4:0(П) 82’
    Наказания
    Аспиликуэта Сезар 64’
    Канте Нголо 70’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    67’ Миливоевич Лука МакКарти Джеймс
    72’ Ридевальд Хайро МакАртур Джеймс
    Ковачич Матео Канте Нголо 83’
    Пулишич Кристиан Хадсон-Одои Каллум 83’
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 4
    		6 Удары в створ 0
    		17 Фолы 13
    		8 Угловые 5
    		1 Офсайды 0
    		71% Владение мячом 29%
    		0 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    04 октября в 07:17
    о Менди ещё рано говорить,игра с КП далеко не показатель... вот посмотрим на него в матчах с МС, Арсеналом, Ливерпулем, ТОТ, МЮ, Лестером.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Санчо Панса (раскрыть)
    04 октября в 07:15
    ваш КУЗНЕЧИК забивает всяким ноунеймам, как только в воротах 70 лямов,ножки его дрожат,подкашиваются и голова кругом идёт, интересно он бы Кепке забил?
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ dimagas2 (раскрыть)
    04 октября в 07:08
    скорее всего к пенальти
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    04 октября в 07:07
      Romeo 777
      Romeo 777 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      03 октября в 23:58
      Ну почему же...Менди уже второй матч к ряду после перехода хорош, играет на выходах, делает сейвы (а то мы болелы Челси уже и подзабыли что это такое), Силва отыграл уверенно, Хаверц вкатывается по тихой, Чилвелл крутой матч отыграл, Вернер на флангах пока играет у Лэмпарда...Хаким Зиеш на больничном пока. Как-то так.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      03 октября в 22:44
      С победой Челси и норм болелов!!!
      iBragim2102
      iBragim2102
      03 октября в 22:25
      Очень нравится работа Анчилотти в Эвертоне.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      03 октября в 22:06
      А чё новички не в ударе?
      протон1
      протон1
      03 октября в 20:45
      поздравляю челси. вижу новый вратарь у них. и на сухую.
      feris1
      feris1
      03 октября в 19:39
      Синих с победой!
      Faustello
      Faustello
      03 октября в 17:32, ред.
      Пусть тренируются с поласами всякими))))
      VAN ARM
      VAN ARM
      03 октября в 17:20
      тут и говорить не стоит))))) проходная игра))
      sergsudak
      sergsudak
      03 октября в 17:07
      Молодчики! Видно что руки не опускают, а ищут свою игру!
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      03 октября в 17:06
      Без шансов и без вариантов! И вот этому Кристал Пэлэсу в первом туре АПЛ проиграл Манчестер Юнайтед....Без комментариев. С разгромной и заслуженной победой, синие! Жоржиньо - первоклассный пенальтист)
      David Young
      David Young
      03 октября в 16:53
      Поздравляю всех болельщиков синих с разгромной победой над весьма крепким соперником.
      shlifen
      shlifen
      03 октября в 16:42
      Хороший матч, но лично мне показалось что 4-0 это немного перебор (всё таки первый пенальти на Абрахаме "так себе", второй - уже железный). Стекольщики мало атаковали, но и Челси вовремя прерывал выпады в контратаки фолами - чем почти полностью себя обезопасил. С Менди в воротах Челси конечно наголову спокойнее себя чувствует в обороне. Чиллуэл очень хорош, а вот Хаверц мне пока вообще не нравится - по личным ощущениям Маунт пока сильно лучше (и это ещё при том что Маунт свой, а за Хаверца отвалили 80 лимонов). Ну а Пэлас толком так и не убежали в контры, но команда у них крепко сбитая, и думаю ещё попьют крови многим в сезоне =))
      LOpp
      LOpp
      03 октября в 16:37
      Челси в порядке, быкам тяжело придется м ними в ЛЧ
      Таганский
      Таганский
      03 октября в 16:27, ред.
      Как-то буднично, практически пешком взяли 3 очка.. но победа, да еще и 4:0..))
      Всех с победой!!
      Выделил бы Бэнчика..ИМХО!!
      azkan
      azkan
      03 октября в 16:26
      С победой Челси! Перебили, переиграли и перезащищались)))
      Защита порадовала особенно.
      Меня немного разочаровал Кристалл Пэлас. Как то очень пассивными были.
      Еще раз с хорошей победой!
      dimagas2
      dimagas2
      03 октября в 16:26, ред.
      До игры,да даже после первого тайма наерно никто и не мечтал о 4:0 сегодня против стелоктары,но вон оно как оказалось.Вернер сегодня просто дно,Хавертц и Чилвелл наверно ТОП игру показали,да и Зума+Силва сегодня как стена в защите.
      Таганский
      Таганский
      03 октября в 16:23
      Эх, Тимоха, так оригинально принял и ..
      azkan
      azkan
      03 октября в 16:17
      Да прикольно что Абрахам захотел пробить пенальти.
      В приципе при счете 3:0 можно было отдать ему. Почувствовать вкус так сказать.
      Оливер за нас? Не увидел нарушение? Дважды уже простил...
      Таганский
      Таганский
      03 октября в 16:16
      Заряжай, Пуля!!
      azkan
      azkan
      03 октября в 16:15
      Эххеее.. Второй пенальти уже)
      Жорж и 4:0!!!
      dimagas2
      dimagas2
      03 октября в 16:14
      Жорик 3 гола=3 пенки))
      Пенальтиньо!
      МЮ уже завидовать начнут,все пенки их))
      Таганский
      Таганский
      03 октября в 16:14
      Да ладно, 2 пенки и оба гола..))
      Таганский
      Таганский
      03 октября в 16:10
      Подпрыгуньо, 3:0.. нормуль..
      dimagas2
      dimagas2
      03 октября в 16:08
      Вернеру нужно бить,а то совсем потухнет.
      dimagas2
      dimagas2
      03 октября в 16:05
      Лэмпс не тупи давай уже Пулю на поле.
      azkan
      azkan
      03 октября в 15:59
      Мы вообще без Вернера играем(((
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