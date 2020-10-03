|Челси
|4:0
|Кристал Пэлас
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4 : 0
завершен
03 октября 2020, 14:30
суббота
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Стадион Стэмфорд Бридж
|Чилуэлл Бенжамин
|1:0
|50’
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Зума Курт
ассистент Чилуэлл Бенжамин
|2:0
|66’
|Жоржиньо
|3:0(П)
|78’
|Жоржиньо
|4:0(П)
|82’
|Аспиликуэта Сезар
|64’
|Канте Нголо
|70’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|67’
|Миливоевич Лука
|МакКарти Джеймс
|72’
|Ридевальд Хайро
|МакАртур Джеймс
|Ковачич Матео
|Канте Нголо
|83’
|Пулишич Кристиан
|Хадсон-Одои Каллум
|83’
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|17
|Удары по воротам
|4
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|6
|Удары в створ
|0
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|17
|Фолы
|13
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|8
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|0
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|71%
|Владение мячом
|29%
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|0
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|0
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Защита порадовала особенно.
Меня немного разочаровал Кристалл Пэлас. Как то очень пассивными были.
Еще раз с хорошей победой!
Защита порадовала особенно.
Меня немного разочаровал Кристалл Пэлас. Как то очень пассивными были.
Еще раз с хорошей победой!