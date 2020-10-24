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Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Сити
Фулхэм - Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед - Челси

Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против Шеффилд Юнайтед

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    Голы
    13’ 0:1(П) Берге Сандер
    Фирмино Роберто 1:1 41’
    Жота Диого
    ассистент Мане Садио     		2:1 64’
    Наказания
    3’ Лундстрем Джон
    66’ Стивенс Энда
    86’ Берге Сандер
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    54’ Берк Оливер Брюстер Риан
    76’ МакГолдрик Дэвид Лундстрем Джон
    Милнер Джеймс Жота Диого 83’
    Минамино Такуми Фирмино Роберто 83’
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 13
    		5 Удары в створ 2
    		7 Фолы 15
    		7 Угловые 3
    		2 Офсайды 0
    		62% Владение мячом 38%
    		1 Cэйвы 3
    		0 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ Бессмертный Император (раскрыть)
    сегодня в 00:15, ред.
    Ну если 1-3 и 1-4 это немного "не везет", то такими темпами 7-8 придут само собой))
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ Бессмертный Император (раскрыть)
    сегодня в 00:15
    Видимо про то что Ливерпуль поддерживает лгтб написали в сан, ну этому источнику точно стоит верить)))
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    сегодня в 00:11
    Всех Красных с тяжелой победой над Шефф Ютд. На классе вырвали победу, но Клинки играли не плохо.
    Бессмертный Император
    Бессмертный Император ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    сегодня в 00:10
    Спорить не буду, так как в этом непотребстве не разбираюсь.) В СМИ была информация, что именно ливерпуль это движение поддержал первым.
    Но в любом случае, хоть первым, хоть вторым, всё равно срамота(((
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 00:09
    важнейшая победа!
    очень, очень рад что Аллисон уже вернулся. Надеюсь дальше команда обойдется без травм, и игра постепенно будет улучшаться, в этот сложный для всех период.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ Бессмертный Император (раскрыть)
    сегодня в 00:07
    Первым в АПЛ поддержал ЛГТБ Ман Ютд, и даже флажки радужные хотел поставить еще до решения АПЛ и ФА сделать это во всех клубах АПЛ.)))
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 00:06
    морато сильнее Жоты говорили они
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 00:05, ред.
    Очень важно было побеждать в этом матче,после того как Оливер украл у нас победу против эвертона,все судьи против нас Фабиньо фолил до штрафной но поставили пенку,позор Вару!
    Hoyar
    Hoyar
    сегодня в 00:04
      Бессмертный Император
      Бессмертный Император ответ Тео Джонс (раскрыть)
      сегодня в 00:02
      Нормально она играет. Немного не везёт, но не проигрывает же 7:2 и 8:2? Аха-ха)
      ЮHBА
      ЮHBА
      вчера в 23:57
      Тяжелая игра, но хорошо что научились переламывать такие матчи. Жота красава- победный гол.
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответ Бессмертный Император (раскрыть)
      вчера в 23:57
      Если Аталанта будет играть как последние 2 матча в серии а, то не заметят ее.
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      вчера в 23:56
      Крайне тухлая игра Ливерпуля хоть и моментов сделать счет крупнее было достаточно.
      Martini_1987
      Martini_1987
      вчера в 23:56
        Бессмертный Император
        Бессмертный Император
        вчера в 23:55
        Игра была равна)

        Аталанта должна просто не заметить "чемпиона" АПЛ.
        Бессмертный Император
        Бессмертный Император ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        вчера в 23:54, ред.
        Ты что не в курсе? Ливерпуль первым из клубов АПЛ поддержал ЛГБТ-движение. И продолжает пропагандировать однополые связи(
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ Бессмертный Император (раскрыть)
        вчера в 23:50, ред.
        Хабиб задушил его! В треугольник взял его!
        Хабиб, после этого упал в центре октагона и плакал сильно.
        А как думаешь, что потом произошло?
        А произошло то, что проигравший Гейджи подошёл к нему и упал к нему, и поддержал его, зная, что Хабиб недавно потерял отца!!!
        Это оооочень достойно!!!
        Не то что Барсовские
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ Бессмертный Император (раскрыть)
        вчера в 23:48
        В смысле?
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ Бессмертный Император (раскрыть)
        вчера в 23:48
        С Джастином Гейджи
        Бессмертный Император
        Бессмертный Император ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        вчера в 23:41
        А с кем бой?
        Бессмертный Император
        Бессмертный Император ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        вчера в 23:40, ред.
        Почему ты за ливерпуль болеешь?
        Коран осуждает мужеложество, а ливерпуль его пропагандирует.
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        вчера в 23:40
        Если победит, Хабиб обязательно посвятит эту победу своему отцу!!!
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        вчера в 23:37
        Хабиб выходит на бой.
        Что-то выглядит он взволнованным
        Martini_1987
        Martini_1987 ответ Полыхает Мерсисайд (раскрыть)
        вчера в 23:34
        А это чтобы полыхало у кого-то))
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        вчера в 23:33
        Отлично!
        Давай, Ливерпуль, добей их!
        Полыхает Мерсисайд
        Полыхает Мерсисайд ответ Martini_1987 (раскрыть)
        вчера в 23:32
        Откуда столько радости?)
        Хотя, да, приятно одержать победу над соперником, который сильнее)
        волгодон 2
        волгодон 2
        вчера в 23:31
        то что надо! лишь бы не пропустили теперь
        lobsterdam
        lobsterdam
        вчера в 23:30
        ничейку надо зацепить
        Martini_1987
        Martini_1987
        вчера в 23:23
        2:1))
        Martini_1987
        Martini_1987
        вчера в 23:23
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