В 1 Алиссон Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 4 Спасений: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 94

З 66 Александер-Арнольд Трент Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Пасы: 96 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 94

З 12 Гомес Джо Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 8 Пасы: 90 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 94

З 26 Робертсон Эндрю Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Выносы: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 94

П 5 Вейналдум Джорджиньо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 61 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 94

З 3 Фабиньо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 6 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 94

П 14 Хендерсон Джордан Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 92 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 94

П 20 Жота Диого Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 83

П 10 Мане Садио Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 94

Н 11 Салах Мохамед Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 94

П 9 Фирмино Роберто Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 83

Запасные игроки

В 13 Адриан

З 76 Уильямс Неко

З 47 Филлипс Натаниэль

П 17 Джонс Кертис

П 7 Милнер Джеймс Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 11

П 23 Шакири Джердан