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2 : 1
завершен
вчера, 22:00
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Стадион Энфилд Роуд
|13’
|0:1(П)
|Берге Сандер
|Фирмино Роберто
|1:1
|41’
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Жота Диого
ассистент Мане Садио
|2:1
|64’
|3’
|Лундстрем Джон
|66’
|Стивенс Энда
|86’
|Берге Сандер
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|54’
|Берк Оливер
|Брюстер Риан
|76’
|МакГолдрик Дэвид
|Лундстрем Джон
|Милнер Джеймс
|Жота Диого
|83’
|Минамино Такуми
|Фирмино Роберто
|83’
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|17
|Удары по воротам
|13
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|5
|Удары в створ
|2
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|7
|Фолы
|15
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|7
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|0
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|1
|Cэйвы
|3
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|0
|Предупреждения
|3
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Но в любом случае, хоть первым, хоть вторым, всё равно срамота(((
Но в любом случае, хоть первым, хоть вторым, всё равно срамота(((
очень, очень рад что Аллисон уже вернулся. Надеюсь дальше команда обойдется без травм, и игра постепенно будет улучшаться, в этот сложный для всех период.
очень, очень рад что Аллисон уже вернулся. Надеюсь дальше команда обойдется без травм, и игра постепенно будет улучшаться, в этот сложный для всех период.
Аталанта должна просто не заметить "чемпиона" АПЛ.
Аталанта должна просто не заметить "чемпиона" АПЛ.
Хабиб, после этого упал в центре октагона и плакал сильно.
А как думаешь, что потом произошло?
А произошло то, что проигравший Гейджи подошёл к нему и упал к нему, и поддержал его, зная, что Хабиб недавно потерял отца!!!
Это оооочень достойно!!!
Не то что Барсовские
Хабиб, после этого упал в центре октагона и плакал сильно.
А как думаешь, что потом произошло?
А произошло то, что проигравший Гейджи подошёл к нему и упал к нему, и поддержал его, зная, что Хабиб недавно потерял отца!!!
Это оооочень достойно!!!
Не то что Барсовские
Коран осуждает мужеложество, а ливерпуль его пропагандирует.
Коран осуждает мужеложество, а ливерпуль его пропагандирует.
Что-то выглядит он взволнованным
Что-то выглядит он взволнованным
Давай, Ливерпуль, добей их!
Давай, Ливерпуль, добей их!
Хотя, да, приятно одержать победу над соперником, который сильнее)
Хотя, да, приятно одержать победу над соперником, который сильнее)