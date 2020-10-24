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0 : 0
завершен
сегодня, 19:30
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Стадион Олд Траффорд
|Шоу Люк
|39’
|45+1’
|Хаверц Кай
|Фред
|46’
|Рэшфорд Маркус
|76’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Погба Поль
|Мата Хуан Мануэль
|58’
|Кавани Эдинсон
|Джеймс Даниэл
|58’
|71’
|Абрахам Тэмми
|Вернер Тимо
|72’
|Маунт Мэйсон
|Хаверц Кай
|81’
|Зиеш Хаким
|Пулишич Кристиан
|Гринвуд Мэйсон
|МакТоминэй Скотт
|83’
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|14
|Удары по воротам
|6
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|4
|Удары в створ
|1
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|8
|Фолы
|6
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|9
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|0
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|1
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|1
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Барселона 1:3 Реал
Порту VS Жил Висенте
Динамо М 3:1 Сочи
Зенит 1:2 Рубин
Краснодар 1:3 Спартак М
Локомотив М 1:2 Ротор
ПСЖ VS Дижон
Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити
Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас
Ман Юнайтед 0:0 Челси
Унион 1:1 Фрайбург
Бавария 5:0 Айнтрахт Ф
Майнц 2:3 Боруссия М
РБ Лейпциг 2:1 Герта
Осасуна 1:0 Атлетик Б
Севилья 0:1 Эйбар
Атлетико М VS Бетис
Аталанта 1:3 Сампдория
Дженоа 0:2 Интер
Лорьян 0:1 Марсель
====================
Вот это денёк в футболе выдался!
Не удивлюсь, если Атлетико, ПСЖ и Порту тоже потеряют очки сегодня!
Барселона 1:3 Реал
Порту VS Жил Висенте
Динамо М 3:1 Сочи
Зенит 1:2 Рубин
Краснодар 1:3 Спартак М
Локомотив М 1:2 Ротор
ПСЖ VS Дижон
Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити
Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас
Ман Юнайтед 0:0 Челси
Унион 1:1 Фрайбург
Бавария 5:0 Айнтрахт Ф
Майнц 2:3 Боруссия М
РБ Лейпциг 2:1 Герта
Осасуна 1:0 Атлетик Б
Севилья 0:1 Эйбар
Атлетико М VS Бетис
Аталанта 1:3 Сампдория
Дженоа 0:2 Интер
Лорьян 0:1 Марсель
====================
Вот это денёк в футболе выдался!
Не удивлюсь, если Атлетико, ПСЖ и Порту тоже потеряют очки сегодня!
Шляпу на распродажу!!
Шляпу на распродажу!!
С такой игрой Менди, нам Чех не понадобится))))
Но отматерил его, когда чуть не закрутил в свои ворота, хорошо что не попал)
С такой игрой Менди, нам Чех не понадобится))))
Но отматерил его, когда чуть не закрутил в свои ворота, хорошо что не попал)
судейство не понравилось, в обе стороны ошибки, но в ворота МЮ должен был ставиться пенальти
игра в обороне вроде налаживается, как сыграются новички, Челси снова будет греметь. Если бы два года назад нормального вратаря подписали вместо Кепы... ведь сколько очков упущено из-за его привозов, нежелания прыгать. Сегодня бы проиграли 2-0
судейство не понравилось, в обе стороны ошибки, но в ворота МЮ должен был ставиться пенальти
игра в обороне вроде налаживается, как сыграются новички, Челси снова будет греметь. Если бы два года назад нормального вратаря подписали вместо Кепы... ведь сколько очков упущено из-за его привозов, нежелания прыгать. Сегодня бы проиграли 2-0
ведь он бы тупо смотрел на этот мяч летящий в угол на такой скорости
ведь он бы тупо смотрел на этот мяч летящий в угол на такой скорости