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Манчестер Юнайтед - Челси
Вест Хэм - Манчестер Сити
Фулхэм - Кристал Пэлас
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Челси

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    Наказания
    Шоу Люк 39’
    45+1’ Хаверц Кай
    Фред 46’
    Рэшфорд Маркус 76’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Погба Поль Мата Хуан Мануэль 58’
    Кавани Эдинсон Джеймс Даниэл 58’
    71’ Абрахам Тэмми Вернер Тимо
    72’ Маунт Мэйсон Хаверц Кай
    81’ Зиеш Хаким Пулишич Кристиан
    Гринвуд Мэйсон МакТоминэй Скотт 83’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 6
    		4 Удары в створ 1
    		8 Фолы 6
    		9 Угловые 6
    		2 Офсайды 0
    		50% Владение мячом 50%
    		1 Cэйвы 4
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    dimagas2
    dimagas2 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    сегодня в 22:43
    У каких еще "наших"?
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 22:09
    Потери очков связаны с ненужными матчами Лиги Наций, тамлибо заразились либо травмы, мочу про физ. нагрузку, футболисты не роботы!!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 22:07
    Еще впереди зимнее и летнее ТО, Галактикос 21 за год не построят, так что буду рад если Погба Реалкупит "потеря потерь" будет, Ван де Бек всплакнёт для приличия))
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 22:04
    Хорошо, что Перес не подписал его!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 21:59
    Боруссия Д 3:0 Шальке-04
    Барселона 1:3 Реал
    Порту VS Жил Висенте
    Динамо М 3:1 Сочи
    Зенит 1:2 Рубин
    Краснодар 1:3 Спартак М
    Локомотив М 1:2 Ротор
    ПСЖ VS Дижон
    Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити
    Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас
    Ман Юнайтед 0:0 Челси
    Унион 1:1 Фрайбург
    Бавария 5:0 Айнтрахт Ф
    Майнц 2:3 Боруссия М
    РБ Лейпциг 2:1 Герта
    Осасуна 1:0 Атлетик Б
    Севилья 0:1 Эйбар
    Атлетико М VS Бетис
    Аталанта 1:3 Сампдория
    Дженоа 0:2 Интер
    Лорьян 0:1 Марсель
    ====================
    Вот это денёк в футболе выдался!
    Не удивлюсь, если Атлетико, ПСЖ и Порту тоже потеряют очки сегодня!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    сегодня в 21:57
    Учитывая, что нет Погба шансы наших велики в ЛЧ, нормальный тренер не будет Мариновать Ван де Бека,выпуская бегунка в центр, он не опорник, за ним подчищал Мактоминай,и не ЦАП итог, командастала играть хуже из-за слабого звена, пастор на фоне Погба стал нужным звеном
    протон1
    протон1
    сегодня в 21:54
    если бы челси вел 3-0. то в конце уже бало бы 3-3. уволить
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ dimagas2 (раскрыть)
    сегодня в 21:48
    У наших с таким Челси есть шанс на ничью?
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 21:46
    Взяткинсон не повелся на дайвинг Биссаки удивило
    dimagas2
    dimagas2 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    сегодня в 21:44
    Ну как сказать, много борьбы,беготни и тд.
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 21:42
    Дааа, вратаришку пенсионеры прикупили отменного. Манди спас пенсов, а так по игре результат вполне приемлемый и справедливый: оба клуба после серьезных испытаний с Севильей и ПСЖ не хотели проигрывать.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 21:42
    Кто смотрел,игра наверно скучная была,или нет?
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 21:40, ред.
    а Менди хорош два раза выручил пенсов.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 21:31
    Менди подвёл красный Манчестер... (( Потащил 99,9% гол. Прям как Де Хеа в лучшие годы. Будь Кепа, счёт бы был 2-0.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 21:30
    А где Алекс Теллес, Оле - Гуннар? Кавани хоть дебютировал, и то хорошо) Голов все же не хватило в этом матче!
    Таганский
    Таганский
    сегодня в 21:27
    Как же хорошо, что в воротах стоял Менди..
    Шляпу на распродажу!!
    azkan
    azkan
    сегодня в 21:26
    Разошлись с миром. Зато сыграли в ноль.
    С такой игрой Менди, нам Чех не понадобится))))
    Но отматерил его, когда чуть не закрутил в свои ворота, хорошо что не попал)
    ZjzoRe
    ZjzoRe
    сегодня в 21:26
    хотя бы один пенальти за выходки Макгвайра должен был быть(

    судейство не понравилось, в обе стороны ошибки, но в ворота МЮ должен был ставиться пенальти

    игра в обороне вроде налаживается, как сыграются новички, Челси снова будет греметь. Если бы два года назад нормального вратаря подписали вместо Кепы... ведь сколько очков упущено из-за его привозов, нежелания прыгать. Сегодня бы проиграли 2-0
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 21:26
    МЮ играл не лучше, но моментов имел в 3 раза больше ,3-0 по моментам.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ dzvinka (раскрыть)
    сегодня в 21:26
    как по мне, то бисака в обороне лучше трента, и наоборот в атаке
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 21:24
    без кепы в воротах челси стал скучнее(( верните КЕПУ
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 21:22
    Ванбисака подать нормально не может... я помню как МЮ покупал его, некоторые болелы утверждали что Трента в сборной уже не будет, ибо Бисака лучше в разы
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 21:22
    ставить пенки в ворота мю - плохая примета! а судьи очень суеверны.
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 21:22
    спасибо командам,зашло
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea ответ dimagas2 (раскрыть)
    сегодня в 21:20
    Думал пулищич устал , зиеш будет лучше на остаток времени
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 21:19
    Кепа сейчас вот молча вышел с чата...
    ведь он бы тупо смотрел на этот мяч летящий в угол на такой скорости
    azkan
    azkan
    сегодня в 21:19
    Как Менди радует! Я тоже как Сульшер думал гол))))
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea
    сегодня в 21:19
    Время 3 часа ночи через 2 часа Хабиб будет биться . Жо конца верим в челси
    Viduka
    Viduka
    сегодня в 21:19
    Ничего себе Менди прыгучий.
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea
    сегодня в 21:18
    Мендии хороооошшш
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