Футболист «Балтики» Бевеев сравнил Карпина и Талалаева

1764741779

03 декабря 2025, 09:02

Главный тренер сборной России и наставник «Балтики» похожи построением игры в обороне.Такое мнение высказал защитник «Балтики» .

Бевеев дебютировал за сборную России в этом году, всего за национальную команду он провел 4 игры.

«Схожести между Карпиным и Талалаевым есть. Довольно много, — сказал Бевеев. — В обороне есть схожести, у нас примерно такие же требования в „Балтике“, поэтому мне, наверное, было легко в сборной. Мне уже 30 лет, если один раз объяснили, то все понятно становится».