Футболист «Балтики» Бевеев сравнил Карпина и Талалаева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и наставник «Балтики» Андрей Талалаев похожи построением игры в обороне.Такое мнение высказал защитник «Балтики» Мингиян Бевеев.
Бевеев дебютировал за сборную России в этом году, всего за национальную команду он провел 4 игры.
«Схожести между Карпиным и Талалаевым есть. Довольно много, — сказал Бевеев. — В обороне есть схожести, у нас примерно такие же требования в „Балтике“, поэтому мне, наверное, было легко в сборной. Мне уже 30 лет, если один раз объяснили, то все понятно становится».
Вот Бивеев и Дивеев похожи....
Разница всего в одну букву...
Иногда в две...
Карп и Талалай -соплеменники!
