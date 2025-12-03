Top.Mail.Ru
Футболист «Балтики» Бевеев сравнил Карпина и Талалаева

03 декабря 2025, 09:02

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и наставник «Балтики» Андрей Талалаев похожи построением игры в обороне.Такое мнение высказал защитник «Балтики» Мингиян Бевеев.

Бевеев дебютировал за сборную России в этом году, всего за национальную команду он провел 4 игры.

«Схожести между Карпиным и Талалаевым есть. Довольно много, — сказал Бевеев. — В обороне есть схожести, у нас примерно такие же требования в „Балтике“, поэтому мне, наверное, было легко в сборной. Мне уже 30 лет, если один раз объяснили, то все понятно становится».

cqest6vxrsn7
cqest6vxrsn7
03 декабря в 14:58
Хвалит их потому что у них востребован и с ними общается
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 декабря в 13:08, ред.
Абсолютно разные...

Вот Бивеев и Дивеев похожи....
Разница всего в одну букву...
Иногда в две...
am7e7hw5k76q
am7e7hw5k76q
03 декабря в 11:25
Скоро тренера переманят и сказка Балтики закончится.
adekvat
adekvat
03 декабря в 11:04
Конечно один в один, ни тот, ни тот ничего не выигрывали.
Capral
Capral
03 декабря в 10:52
Легко тебе в сборной было? По матчу с Чили этого не скажешь...
CCCP1922
CCCP1922
03 декабря в 10:24
Ни о чём.. Не та история
shur
shur
03 декабря в 10:18
...Минги с тюрского - средневековое племя! Значит у Минги(яна)
Карп и Талалай -соплеменники!
VeniaminS
VeniaminS
03 декабря в 10:11
У каждого свое видение работы тренера .
Гость
