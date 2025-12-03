Врач ЦСКА Безуглов считает престижной номинацию на приз «За верность»

1764743412

03 декабря 2025, 09:30

Попадание в число номинантов на приз «За верность» имени бывшего футболиста столичного «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова является престижным событием для врача ЦСКА .

Безуглов вошел в число номинантов в категории «За выдающиеся достижения в жизни». На приз также претендуют Дмитрий Лебедев, Сергей Путилин и Янис Шебут.

«Стать номинантом такой премии очень приятно и престижно. Среди других номинантов очень достойные люди и профессионалы, которые каждый день делают наш футбол лучше, — сказал Безуглов. — Уверен, что премия станет традиционной и сможет объединить людей, действительно любящих футбол в самых разных его проявлениях».

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов «За верность» станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.