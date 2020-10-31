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0 : 3
завершен
сегодня, 18:00
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Стадион Тюрф Мур
|26’
|0:1
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Зиеш Хаким
ассистент Абрахам Тэмми
|63’
|0:2
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Зума Курт
ассистент Маунт Мэйсон
|70’
|0:3
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Вернер Тимо
ассистент Зиеш Хаким
|Лонг Кевин
|49’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Родригес Джей
|Стивенс Дэйл
|46’
|Брэди Робби
|Барнс Эшли
|73’
|73’
|Хадсон-Одои Каллум
|Зиеш Хаким
|77’
|Жиру Оливье
|Абрахам Тэмми
|86’
|Жоржиньо
|Хаверц Кай
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|5
|Удары по воротам
|14
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|0
|Удары в створ
|9
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|10
|Фолы
|15
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|3
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|4
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|35%
|Владение мячом
|65%
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|6
|Cэйвы
|0
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|1
|Предупреждения
|0
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