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Бернли - Челси
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Текстовая онлайн трансляция матча Бернли против Челси

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    Голы
    26’ 0:1 Зиеш Хаким
    ассистент Абрахам Тэмми
    63’ 0:2 Зума Курт
    ассистент Маунт Мэйсон
    70’ 0:3 Вернер Тимо
    ассистент Зиеш Хаким
    Наказания
    Лонг Кевин 49’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Родригес Джей Стивенс Дэйл 46’
    Брэди Робби Барнс Эшли 73’
    73’ Хадсон-Одои Каллум Зиеш Хаким
    77’ Жиру Оливье Абрахам Тэмми
    86’ Жоржиньо Хаверц Кай
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 14
    		0 Удары в створ 9
    		10 Фолы 15
    		3 Угловые 4
    		1 Офсайды 4
    		35% Владение мячом 65%
    		6 Cэйвы 0
    		1 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    fineflat
    fineflat ответ Медив (раскрыть)
    сегодня в 20:26
    Менди сам по себе мощный транквилизатор и без сейвов, в первом тайме вышел во время когда Зуму перебросили даже глазом не моргнул, на угловых мяч забирает.
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 20:24
    Краснодар разгромили,теперь сдыхающий Бернли . Мастера!!!
    fineflat
    fineflat ответ Leki_chelsea (раскрыть)
    сегодня в 20:22
    За шиворот Зума хорошо забросили он не соориентировался, Менди спас
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 20:16
    Челски - Молодцы!!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Таганский (раскрыть)
    сегодня в 20:12, ред.
    "Бернли" самая стабильная и предсказуемая команда в АПЛ!!!)))
    протон1
    протон1 ответ Leki_chelsea (раскрыть)
    сегодня в 20:09
    пол года много. тем более абрамович хочет результат сразу. иначе уволит. он так и делает. лемпард ведь знает что сулит ему . он знает его как бы лучше нас.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 20:08
    Зиеш хорош! Открывается , много двигается прям выделяется на фоне других. Ну и Джеймс тоже хорош!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 20:05
    Челси сейчас в большом порядке! С двух выездных матчей они увезли две сухих разгромных победы с общим счетом 0-7. Браво, просто, браво! Всех преданных болельщиков синих с уверенной победой)
    azkan
    azkan ответ Медив (раскрыть)
    сегодня в 20:04
    От Зиеша прям отлично вроде принял...
    Таганский
    Таганский
    сегодня в 20:03
    Без неожиданностей, все закономерно..
    С победой Челси и всех болел!!
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea ответ Leki_chelsea (раскрыть)
    сегодня в 19:59
    Зума справа в цертре лучше играет чем слева в центре
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    сегодня в 19:59, ред.
    Не удалось посмотреть

    Вернер играл на фланге или оттянутого центр форварда?
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 19:58
    Многим Лэмпард не нравиться. Дайте ему время еще пол годика минимум. Потом за результат
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 19:57
    Хаким делает результат!
    Медив
    Медив ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 19:56
    Да. Правда теперь видно, как деревянно принимает мяч Вернер
    протон1
    протон1
    сегодня в 19:56
    ну это уже что то. вчера краснодар обыграли 4-0. теперь 3-0 ... думаю надо дать время. я был против уже на отставку его решал выслать
    azkan
    azkan
    сегодня в 19:55
    С победой Челси! Разгромным счетом и главное в сухую!
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea ответ Медив (раскрыть)
    сегодня в 19:54
    Согласен . Думаю сыграются и будет все .
    azkan
    azkan ответ Медив (раскрыть)
    сегодня в 19:54
    Раз на пол, уже почти ноль) Прогресс есть.
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman
    сегодня в 19:54
    С уверенной победой !!!!Всех кто болел !!!
    Медив
    Медив ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 19:51
    В защите - норм. Менди не спасал сегодня. В атаке... ну такое. Если раньше в передачах был недолет метра на два, то сегодня где метра на пол. Ну когда-нибудь сыграются. Но в основном игра пошла в конце, когда Бернли сильно подсел. Хаверц и Вернер все еще косячат. Лучшие, имхо, пара Маунт-Канте в центре. Без Жоржа, как без Кепы, всяко лучше...
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea ответ vastudio (раскрыть)
    сегодня в 19:51
    Все всем спасибо. Нас с победой
    dimagas2
    dimagas2 ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 19:50
    Наверно Варди уже 5 забивал бы будь на месте Вернера)))
    azkan
    azkan ответ dimagas2 (раскрыть)
    сегодня в 19:49
    Спасибо!
    Главное, что моменты есть, а то и их не было) кроме Краснодара.
    dimagas2
    dimagas2 ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 19:45
    Я бы сказал не внятно.Тут скорее Бернли просто днари.
    Очень много передач в молоко и тд.Моменты порят еще в зародке,предголевую иногда отдают неудачно.
    azkan
    azkan
    сегодня в 19:42
    Как игра то? В защите нормально, без косяков?
    Я только голы в записе посмотрел.
    Ухх какой пас от Канте!
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 19:38
    Жаль Жирубасик в офсайде.
    azkan
    azkan ответ Evgeny Moreman (раскрыть)
    сегодня в 19:38
    А вот я вообще не успел. Да и матч только начал смотреть.Когда все оказывается закончилось)))
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea ответ vastudio (раскрыть)
    сегодня в 19:38
    Неи нет
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman
    сегодня в 19:33
    3000 р поставил коэф 1.6 итого 4800 выдача ,
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