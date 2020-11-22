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0 : 0
завершен
вчера, 19:30
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Стадион Элланд Роуд
|Даллас Стюарт
|15’
|52’
|Пепе Николя
|Купер Лиам
|86’
|Филлипс Кельвин
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Нельсон Рейсс
|Виллиан
|57’
|Сака Бакайо
|Уиллок Джозеф
|Родриго
|Эйлинг Люк
|71’
|Поведа Иан
|Харрисон Джек
|80’
|90+3’
|Мэйтленд-Найлз Эйнсли
|Сака Бакайо
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|25
|Удары по воротам
|9
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|4
|Удары в створ
|2
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|9
|Фолы
|7
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|5
|Угловые
|3
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|0
|Офсайды
|2
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|2
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|0
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|0
|Удаления
|1
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И идеи Артеты видны, они про дисциплину, а не про лихой атакующий футбол.
P.S. Артета почти год главный тренер, не полгода. В декабре будет год.
И идеи Артеты видны, они про дисциплину, а не про лихой атакующий футбол.
P.S. Артета почти год главный тренер, не полгода. В декабре будет год.
Лидс молодцы, но не везёт и не хватает мастерства для завершения.
Лидс молодцы, но не везёт и не хватает мастерства для завершения.
Это тот случай, когда ученик превзошел своего лысого учителя, как говорится!!!
Матч был разыгран как по нотам. Артета использовал свою коронную тактику - автобус - и, как всегда, не прогадал, тем более, больше тактик он и не знает. Победа была практически у "Арсенала" в руках, Обама сжался как пружина для резкой контратаки, но тут игрок соперника громко сказал: "Ваш Артета ничтожество, Бьелса куда лучше."
Вследствие высокого морального духа и единения с тренером Пепе не мог ни ответить, и "Арсеналу" пришлось доигрывать матч вдесятером, но даже при этом ветеран тренерского цеха и якобы (ха-ха-ха) один из лучших тренеров АПЛ ничего не смог поделать с дерзким алленаторе канониров.
Браво, маэстро!
Это тот случай, когда ученик превзошел своего лысого учителя, как говорится!!!
Матч был разыгран как по нотам. Артета использовал свою коронную тактику - автобус - и, как всегда, не прогадал, тем более, больше тактик он и не знает. Победа была практически у "Арсенала" в руках, Обама сжался как пружина для резкой контратаки, но тут игрок соперника громко сказал: "Ваш Артета ничтожество, Бьелса куда лучше."
Вследствие высокого морального духа и единения с тренером Пепе не мог ни ответить, и "Арсеналу" пришлось доигрывать матч вдесятером, но даже при этом ветеран тренерского цеха и якобы (ха-ха-ха) один из лучших тренеров АПЛ ничего не смог поделать с дерзким алленаторе канониров.
Браво, маэстро!
Как сыграет Арсенал молодого перспнктивного тренера со своей философией? - пока вопрос открытый
Как сыграет Арсенал молодого перспнктивного тренера со своей философией? - пока вопрос открытый