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Лидс - Арсенал
Фулхэм - Эвертон
Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм
Ливерпуль - Лестер Сити

Текстовая онлайн трансляция матча Лидс против Арсенал

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    Наказания
    Даллас Стюарт 15’
    52’ Пепе Николя
    Купер Лиам 86’
    Филлипс Кельвин 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Нельсон Рейсс Виллиан
    57’ Сака Бакайо Уиллок Джозеф
    Родриго Эйлинг Люк 71’
    Поведа Иан Харрисон Джек 80’
    90+3’ Мэйтленд-Найлз Эйнсли Сака Бакайо
    Статистика
    		 25 Удары по воротам 9
    		4 Удары в створ 2
    		9 Фолы 7
    		5 Угловые 3
    		0 Офсайды 2
    		66% Владение мячом 34%
    		2 Cэйвы 4
    		3 Предупреждения 0
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    aNOOBis
    aNOOBis ответ ХУБУЛ (раскрыть)
    сегодня в 09:02
    Так и было
    mphuZ
    mphuZ ответ aNOOBis (раскрыть)
    сегодня в 05:38
    Вот и мне непонятно, от чего они играют всё хуже и хуже..
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 01:46
    Арсеналу повезло, Лидс заслуживал победу!
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    сегодня в 00:35
    Игру не смотрел, но я думаю Лено не послелный человек благодаря кому ничья состоялась.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 23:03
    а пенальти то был.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ zdeniss (раскрыть)
    вчера в 23:01, ред.
    О чем ты, бро? Виллиан, Обама, Ляказетт, Джака, Беллерин, Лено молодые и малоопытные? Все они играют год от года все хуже и хуже, да, Ржаку можно исключить, он всегда на дне. Плюс еще исключение, что Обама в прошлом году был хорош
    aNOOBis
    aNOOBis ответ zdeniss (раскрыть)
    вчера в 22:47
    Да, не было 10 в атаке...крен на атаку был при Венгере и сначала приносил результат. Сейчас просто оверкрен не на оборону, а на выполнение тренерского плана, они точную обостряющую передачу рожают в муках 3 раза за игру, потому что на нервах
    Nazi
    Nazi
    вчера в 22:34
    Для Арсенала имени кронке-артеты результат положительный. Всем радоваться!
    zdeniss
    zdeniss ответ aNOOBis (раскрыть)
    вчера в 22:28
    Взять игру сегодня - моменты появились только после удаления, Лидс раскрылся и побежал вперед. Появилось пространство в обороне - пошли моменты. Сложно играть против всей команды в обороне. Согласен - лихой атакующий футбол - это прошлое Арсенала, может будущее, но , к сожалению, не настоящее... Помнишь как Арсенал пропускал половину голов? Когда 10 человек в атаке, обрезка и потом галопом за убегающими напами противника))) Вот тогда Венгера тоже за игру полоскали))) Было весело...
    aNOOBis
    aNOOBis ответ zdeniss (раскрыть)
    вчера в 22:16, ред.
    Я смотрю игры, ВСЕ. Видно, что стало хуже, видно, что все на нервяке. Они не в кайф играют, они на сложной нелюбимой работе, за которую однако хорошо платят.
    И идеи Артеты видны, они про дисциплину, а не про лихой атакующий футбол.

    P.S. Артета почти год главный тренер, не полгода. В декабре будет год.
    zdeniss
    zdeniss ответ aNOOBis (раскрыть)
    вчера в 22:10
    Много новых, много молодых, дерзких, но малоопытных. Им нужно время сыграться, Артета тоже пол-года здесь. У него получится. Чемпионами, конечно, не станут, но через пару лет в ЛЧ вернутся. А что больше требовать? На их вложения и так неплохая отдача. Пару титулов уже взяли)
    Klaus-S
    Klaus-S
    вчера в 21:57
    Арсенал сегодня откровенно отскочил.
    Лидс молодцы, но не везёт и не хватает мастерства для завершения.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:49
      youtomee
      youtomee ответ aNOOBis (раскрыть)
      вчера в 21:49, ред.
      ему надо на мастер класс к Стасику "а я тут причем" Черчесову, в принципе можно, еще и у Аршавина поучиться, ну это ведь действительно наши ожидания...
      aNOOBis
      aNOOBis ответ Тристан (раскрыть)
      вчера в 21:48
      Ты серьезно считаешь, что Себальос всё портит?
      Bom Bom
      Bom Bom
      вчера в 21:47
      Ох, Арсенал опять расстраивает
      aNOOBis
      aNOOBis ответ zdeniss (раскрыть)
      вчера в 21:46
      Этот подбор игроков без установок тренера скорее всего сыграет лучше, если будут играть так как умеют, а не согласно философии одного птицеобразного парня, по которому РПЛ плачет
      Viduka
      Viduka
      вчера в 21:43
      Прямо в духе старого доброго Чемпионшипа. Как только попадается удобный соперник, так команда превращается в стадо инвалидов с бестолковыми навесами и ужасной реализацией. Могли и вовсе обделаться по полной, реализуй Сака свой шанс.
      youtomee
      youtomee
      вчера в 21:39, ред.
      это этот Арсенал хотел за чемпионство бороться или тульский, я что-то в последнее время их стал путать? Похожи команды....Пережили с трудом....
      Тристан
      Тристан
      вчера в 21:32
      Тяжело стало смотреть игры с участием Арсенала..Подскажите, может я что то не понимаю в современном футболе, но явно же не хватает у канониров классической десятки под нападением, оборона сама по себе, нападение тоже самое. Разрыв в центре, Себальес жалкая пародия на эту позицию..таким макаром скоро начну топить за выход Озила..атака не забивает в АПЛ с игры уже 5 игр, а Артета упрямо гнет свою линию, для меня не понятную.
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      вчера в 21:30, ред.
      Кто бы мог подумать, что после практически трети чемпионата новоиспеченный "Арсенал" с учеником Великой Пепы будет идти ноздря в ноздрю с самым большим футбольным брендом мира МЮ и обгонять самый дорогой клуб мира - МС - на одно очко???

      Это тот случай, когда ученик превзошел своего лысого учителя, как говорится!!!

      Матч был разыгран как по нотам. Артета использовал свою коронную тактику - автобус - и, как всегда, не прогадал, тем более, больше тактик он и не знает. Победа была практически у "Арсенала" в руках, Обама сжался как пружина для резкой контратаки, но тут игрок соперника громко сказал: "Ваш Артета ничтожество, Бьелса куда лучше."

      Вследствие высокого морального духа и единения с тренером Пепе не мог ни ответить, и "Арсеналу" пришлось доигрывать матч вдесятером, но даже при этом ветеран тренерского цеха и якобы (ха-ха-ха) один из лучших тренеров АПЛ ничего не смог поделать с дерзким алленаторе канониров.

      Браво, маэстро!
      zdeniss
      zdeniss
      вчера в 21:30
      Можно ругать, критиковать, хейтить, но... Надо признать, что многие команды научились классно играть в футбол. Ожидания от былых заслуг ничего не стоят. О «четверке» и, похоже, шестерке, нужно забыть и поменьше ностальгировать. Тем интереснее и непредсказуемее АПЛ.
      aNOOBis
      aNOOBis
      вчера в 21:28
      Артете трудно будет придумать, что говорить на послематчевом интервью, он уже стопятьсот раз вынужден такую игру комментировать
      aNOOBis
      aNOOBis
      вчера в 21:24
      Да здравствует автобус! Добыли одно очко, пойду напьюсь от радости. :-)))
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 21:22
      три штанги, ну все, быть ничьей. Шансов было предостаточно, не хватило класса игроков.
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 21:17
      смотрю на лицо Джаки, реально пастух с албанских гор))) теперь совсем не удивляет что он болелам факи тыкал)))
      aNOOBis
      aNOOBis
      вчера в 21:16, ред.
      Как бы сыграл эту игру Арсенал слабого тренера Унаи?-в ничью.
      Как сыграет Арсенал молодого перспнктивного тренера со своей философией? - пока вопрос открытый
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 21:11, ред.
      Ох Сака надо было раньше бить, такой шанс 1х1
      Viduka
      Viduka
      вчера в 21:07
      Родриго за несколько минут сделал в атаке больше, чем вся команда за полтора тайма.
      Viduka
      Viduka
      вчера в 20:52
      Холдинг стабильно снимает весь верх, но игроки Лидса продолжают упорно навешивать. Просто идиотизм.
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