В 1 Мелье Иллан Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 97

П 15 Даллас Стюарт Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 97

З 5 Кох Робин Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 97

З 6 Купер Лиам Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 87 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 97

З 2 Эйлинг Люк Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Пасы: 50 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 70

П 43 Клих Матеуш Ударов всего: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 97

П 23 Филлипс Кельвин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 95 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 97

П 22 Харрисон Джек Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 80

З 10 Алиоски Эзган Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 6 Всего навесов: 4 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 67 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 97

Н 9 Бэмфорд Патрик Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Выносы: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 97

П 18 Рафаэл Ударов всего: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 97

Запасные игроки

В 13 Касилья Кико

З 24 Дэвис Лейф

З 21 Стрейк Паскаль

Н 17 Кошта Элдер

Н 7 Поведа Иан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 17

Н 11 Робертс Тайлер