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1 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Гудисон Парк
|Сигурдссон Гильфи
|1:0(П)
|22’
|Ришарлисон
|24’
|45+3’
|Канте Нголо
|59’
|Джеймс Рис
|65’
|Силва Тиаго
|Дюкуре Абдулайе
|80’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|68’
|Абрахам Тэмми
|Хаверц Кай
|82’
|Гилмор Билли
|Ковачич Матео
|Гомеш Андре
|Сигурдссон Гильфи
|83’
|Дэвис Том
|Ивоби Алекс
|86’
|Кенни Джонджо
|Ришарлисон
|90’
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|9
|Удары по воротам
|10
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|4
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|11
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|6
|Угловые
|6
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|4
|Офсайды
|1
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|28%
|Владение мячом
|72%
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|3
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|3
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Папа Карло и Усманов огненная смесь получается. Если не в этом сезоне, то в следующем они выстрелят.
А Челси еще нужно работать и работать. Такие игры показывают слабые места команды Френка. Менди один раз ошибся и привез пенальти.
А атаку съели защитники ирисок. Если и они были бессильны то у них есть Пикфорд-Непробиваемый)
Папа Карло и Усманов огненная смесь получается. Если не в этом сезоне, то в следующем они выстрелят.
А Челси еще нужно работать и работать. Такие игры показывают слабые места команды Френка. Менди один раз ошибся и привез пенальти.
А атаку съели защитники ирисок. Если и они были бессильны то у них есть Пикфорд-Непробиваемый)