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Эвертон - Челси
Вулверхэмптон - Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед - Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити

Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон против Челси

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    22' (1:0) Сигурдссон Гильфи (10)
     
    24' Ришарлисон (7)
     
    80' Дюкуре Абдулайе (16)
     
    83' Сигурдссон Гильфи (10) уходит с поля, Гомеш Андре (21) вышел на поле
     
    86' Ивоби Алекс (17) уходит с поля, Дэвис Том (26) вышел на поле
     
    90' Ришарлисон (7) уходит с поля, Кенни Джонджо (2) вышел на поле
     
    45+3' Канте Нголо (7)
     
    59' Джеймс Рис (24)
     
    65' Силва Тиаго (6)
     
    68' Хаверц Кай (29) уходит с поля, Абрахам Тэмми (9) вышел на поле
     
    82' Ковачич Матео (17) уходит с поля, Гилмор Билли (23) вышел на поле
    Голы
    Сигурдссон Гильфи 1:0(П) 22’
    Наказания
    Ришарлисон 24’
    45+3’ Канте Нголо
    59’ Джеймс Рис
    65’ Силва Тиаго
    Дюкуре Абдулайе 80’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    68’ Абрахам Тэмми Хаверц Кай
    82’ Гилмор Билли Ковачич Матео
    Гомеш Андре Сигурдссон Гильфи 83’
    Дэвис Том Ивоби Алекс 86’
    Кенни Джонджо Ришарлисон 90’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 10
    		4 Удары в створ 3
    		10 Фолы 11
    		6 Угловые 6
    		4 Офсайды 1
    		28% Владение мячом 72%
    		3 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea ответ Иван Пойлов (раскрыть)
    сегодня в 02:51
    Пошел вон
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 02:47
    Чисто итальянский счет.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 02:41
    Просто Лэмпард слабый тренер.
    ABir
    ABir
    сегодня в 02:24
    Весьма неожиданный результат
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ vastudio (раскрыть)
    сегодня в 01:47
    А где я желал неудачи Челси? Я наоборот удивлен, что Эвертон нам помог, хотя обычно они всегда сливали, это был такой способ насолить Ливерпулю, слить его прямым конкурентам, я рад, что при Анчелотти, у Эвертона появилась другая надежда на попадание в еврокубки.
    Франц Кафка
    Франц Кафка ответ Иван Пойлов (раскрыть)
    сегодня в 01:31, ред.
    что за предвзятый коммент. ты наверняка не смотришь матчи Челси раз так пишешь. Френк строит команду и делает это неплохо. Сколько строился твой ливер, который будет тренировать СтивДжи???
    А фаны Челси и те, кто смотрят игры Челси, знают и видят, что Френки как раз таки тренер подходящий и все делает правильно, просто нужно время.
    vastudio
    vastudio ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    сегодня в 01:21
    Ну в ответ пожелаю по нулям завтра взять Ливеру и ТТХ.
    Иван Пойлов
    Иван Пойлов
    сегодня в 01:06
    Когда уже руководство поймёт что Лэмпарда это не тренер для Челси, пусть уходит и на котах тренеруется, как Джерард, умный парень, взял тренеров ать Рейнджерс, опыта набраться, у него отлично получается, в скором будущем будет тренеровать Ливер. Этот же Фрэнк и сразу клуб гранд захотел. Гнать его надо метлой пока не поздно
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    сегодня в 01:06
    Странно, раньше Эвертониан всегда сливали в подобных матчах, лишь бы против Ливерпуля, а сегодня косвенно сыграли в пользу своих главных соперников, отлично Челси потерял 3 очка в борьбе за титул.
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 01:03
    да и Жирик, прямо скажем, не блистал
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик ответ Viduka (раскрыть)
    сегодня в 01:02
    да Мойес у буков вообще первый кандидат на вынос тела, что особенно удивительно
    azkan
    azkan ответ dimagas2 (раскрыть)
    сегодня в 01:02
    Голом меньше, голом больше.. Проиграли по делу. Моменты наши были только со стандартов. Некому было заменить Хаверца. Пулишичу, Зиешу нужно быстрее излечиваться! А то совсем худо.
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    сегодня в 01:00
    это радует)))
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 00:58
    На ровном месте...Ириски вышли умирать.Валяться,симулировать но выгрызть победу.У Челси проблема в лидере,его нет.Так что с победой Эвертон.Выгрызли и заслужили.
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 00:56
    Калеки бл....
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 00:56
    В общем есть такие игры когда сопернику везет не пропускать,эта одна их них.
    Идем дальше теперь правда без розовых очек о каком-то там призрачном чемпионстве.
    azkan
    azkan
    сегодня в 00:56
    С победой Эвертон.
    Папа Карло и Усманов огненная смесь получается. Если не в этом сезоне, то в следующем они выстрелят.
    А Челси еще нужно работать и работать. Такие игры показывают слабые места команды Френка. Менди один раз ошибся и привез пенальти.
    А атаку съели защитники ирисок. Если и они были бессильны то у них есть Пикфорд-Непробиваемый)
    Viduka
    Viduka ответ ст_прапорщик (раскрыть)
    сегодня в 00:53, ред.
    Год назад Мойес с Брюсом были лидерами у букмекеров на первую отставку:)
    dimagas2
    dimagas2 ответ EVERTON (раскрыть)
    сегодня в 00:51, ред.
    Скоре уж на жутком фарте)))
    Классный у вас тока тренер))
    EVERTON
    EVERTON
    сегодня в 00:50
    на классе
    azkan
    azkan
    сегодня в 00:49
    Гилмор тоже не выручает, две опасных ошибок допустил
    В атаке играем беззубо. Защита и вратарь ирисок полностью отключили Жиру и Вернера.
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 00:40
    Снова штанга,короче нам сегодня не судьба забить.
    azkan
    azkan
    сегодня в 00:30
    Гилмора надо было вместо Хаверца!
    azkan
    azkan
    сегодня в 00:28
    Эвертон устали. Давайте ребятки, поднажмите!!
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 00:28
    Абрахам вместо Хаверца?Энто что в 2 тарана бум играть?
    Klaus-S
    Klaus-S
    сегодня в 00:24
    Повезло челсюкам. 100% пенальти, и такой же 100% офсайд.
    dimagas2
    dimagas2 ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 00:23
    Отлегло))Думал уже все игра кончена.
    azkan
    azkan
    сегодня в 00:23
    Фух! Офсайд!
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 00:22
    ну фсе пенка номер 2((
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    сегодня в 00:21
    о цэ точно!
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