В 1 Алиссон Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 25 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 66 Александер-Арнольд Трент Отборы: 3 Всего навесов: 10 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 68

З 32 Матип Жоэль Отборы: 2 Выносы: 4 Пасы: 53 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 45

З 26 Робертсон Эндрю Отборы: 1 Всего навесов: 12 Точные навесы: 3 Выносы: 3 Пасы: 83 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 90

П 5 Вейналдум Джорджиньо Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 17 Джонс Кертис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 83 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

З 3 Фабиньо Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 101 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

П 14 Хендерсон Джордан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 110 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

Н 10 Мане Садио Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

Н 11 Салах Мохамед Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 84

Н 9 Фирмино Роберто Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 62 Келлехер Куимхин

З 76 Уильямс Неко Фолов заработано: 1 Всего навесов: 5 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 22

З 47 Филлипс Натаниэль

П 64 Кейн Джейк

П 15 Окслейд-Чемберлен Алекс

Н 18 Минамино Такуми Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 45