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1 : 1
завершен
сегодня, 19:30
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Стадион Крэвен Коттедж
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Рид Бобби
ассистент Лукман Адемола
|1:0
|25’
|79’
|1:1(П)
|Салах Мохамед
|Андерсен Йоаким
|20’
|31’
|Джонс Кертис
|Лемина Марио
|46’
|Лукман Адемола
|75’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Минамино Такуми
|Матип Жоэль
|68’
|Уильямс Неко
|Александер-Арнольд Трент
|Камара Абубакар
|Лофтус-Чик Рубен
|74’
|Рид Харрисон
|Лемина Марио
|80’
|84’
|Ориги Дивок
|Салах Мохамед
|Брайан Джо
|Лукман Адемола
|88’
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|10
|Удары по воротам
|12
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|5
|Удары в створ
|6
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|9
|Фолы
|5
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|7
|Угловые
|8
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|2
|Офсайды
|2
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|25%
|Владение мячом
|75%
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|5
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|1
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Впринципе Ливерпулю ещё повезло, что вышедший на замену игрок Фулхэма решил в стенке сыграть руками. Если бы не этот "волейбол" Ливер мог проиграть команде со дна, играя при этом своим основным составом. Да у красных много травм, но это не может быть оправданием ТАКОЙ игры против Фулхэма.
Дачники точно заработали своё очко в матче, хотя при везении могли заработать все три... Клоппу явно предстоит много работы. Хотя в АПЛ это натурально "тур потерянных лидерами очков". Ну а команде Скота Паркера - удачи в борьбе за сохранение прописки в АПЛ...
Впринципе Ливерпулю ещё повезло, что вышедший на замену игрок Фулхэма решил в стенке сыграть руками. Если бы не этот "волейбол" Ливер мог проиграть команде со дна, играя при этом своим основным составом. Да у красных много травм, но это не может быть оправданием ТАКОЙ игры против Фулхэма.
Дачники точно заработали своё очко в матче, хотя при везении могли заработать все три... Клоппу явно предстоит много работы. Хотя в АПЛ это натурально "тур потерянных лидерами очков". Ну а команде Скота Паркера - удачи в борьбе за сохранение прописки в АПЛ...