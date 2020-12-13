ГлавнаяВсе матчи
Матчи Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2020/2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2020-12-13
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-19
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21
2020-12-26
2020-12-27
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2021-01-02
2021-01-12
2021-01-13
2021-01-16
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-30
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-06
2021-02-13
2021-02-20
2021-02-27
2021-03-06
2021-03-13
2021-03-20
2021-04-03
2021-04-10
2021-04-17
2021-04-24
2021-05-01
2021-05-08
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-15
2021-05-23
Фулхэм - Ливерпуль
Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Арсенал - Бернли
Лестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион

Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм против Ливерпуль

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.445.881.36
Fonbet 11.50 1.30 4.90
Лига ставок 8.40 5.60 1.38
    Еще
     
    20' Андерсен Йоаким (5)
     
    25' (1:0) Рид Бобби (14) (Лукман Адемола (19))
     
    46' Лемина Марио (18)
     
    74' Лофтус-Чик Рубен (15) уходит с поля, Камара Абубакар (47) вышел на поле
     
    75' Лукман Адемола (19)
     
    80' Лемина Марио (18) уходит с поля, Рид Харрисон (21) вышел на поле
     
    88' Лукман Адемола (19) уходит с поля, Брайан Джо (23) вышел на поле
     
    31' Джонс Кертис (17)
     
    46' Матип Жоэль (32) уходит с поля, Минамино Такуми (18) вышел на поле
     
    68' Александер-Арнольд Трент (66) уходит с поля, Уильямс Неко (76) вышел на поле
     
    79' (1:1) Салах Мохамед (11)
     
    84' Салах Мохамед (11) уходит с поля, Ориги Дивок (27) вышел на поле
    Голы
    Рид Бобби
    ассистент Лукман Адемола     		1:0 25’
    79’ 1:1(П) Салах Мохамед
    Наказания
    Андерсен Йоаким 20’
    31’ Джонс Кертис
    Лемина Марио 46’
    Лукман Адемола 75’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Минамино Такуми Матип Жоэль
    68’ Уильямс Неко Александер-Арнольд Трент
    Камара Абубакар Лофтус-Чик Рубен 74’
    Рид Харрисон Лемина Марио 80’
    84’ Ориги Дивок Салах Мохамед
    Брайан Джо Лукман Адемола 88’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 12
    		5 Удары в створ 6
    		9 Фолы 5
    		7 Угловые 8
    		2 Офсайды 2
    		25% Владение мячом 75%
    		5 Cэйвы 4
    		3 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Migelito
    Migelito
    сегодня в 23:55
    Зашел в комментарии, и увидел снова эту рожу) Даже не сомневался)
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану
    сегодня в 23:47
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
      сегодня в 23:46
      Но хоть обыгрывает а Ливер от аутсайдеров еле ноги уносят) а Астон Вилла вообще семерку закинула)) чемпионы)))
      А мне бан по барабану
      А мне бан по барабану
      сегодня в 22:46
        Бродяга с острова Свободы
        Бродяга с острова Свободы
        сегодня в 22:41
        Спасибо Фулхэм! Жаль всё таки не победили, липовая пенка помешала.
        А мне бан по барабану
        А мне бан по барабану
        сегодня в 22:35
          Фредерик Крюгер
          Фредерик Крюгер ответ juvenale (раскрыть)
          сегодня в 22:18
            juvenale
            juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
            сегодня в 22:06
            куда оливер делся
            juvenale
            juvenale
            сегодня в 22:05
            пенальти и салах - классика)
            Steven Gerrard 008
            Steven Gerrard 008
            сегодня в 22:01
            Марринер красава. С Оливером тащит великий Ливерпуль
            ЮHBА
            ЮHBА
            сегодня в 21:54
              Фредерик Крюгер
              Фредерик Крюгер ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
              сегодня в 21:54
              Там Ювентус за счет пенки обыгрывает Дженоа, ахахаа
              ЮHBА
              ЮHBА
              сегодня в 21:53
                DXTK
                DXTK
                сегодня в 21:46
                  Van Vanovich
                  Van Vanovich ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
                  сегодня в 21:44
                  ))договорились. обзор попозже гляну)
                  Князь Всея Турина
                  Князь Всея Турина ответ Van Vanovich (раскрыть)
                  сегодня в 21:42
                  всё по делу. Роналду ведёт де лигта к очередному чемпионству.
                  Van Vanovich
                  Van Vanovich ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
                  сегодня в 21:39
                  пенальти в ворота Дженоа не нарисованный?))
                  Van Vanovich
                  Van Vanovich ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
                  сегодня в 21:38
                  )))смотри щас как бы Дженоа не оттоптали твой Юве))
                  Van Vanovich
                  Van Vanovich
                  сегодня в 21:37
                  Кажись Клопп сдувается...
                  Керосинщик против Князя
                  Керосинщик против Князя
                  сегодня в 21:36
                  Это во всем виноваты сериальщики, они прокляли Ливерпуль.
                  Князь Всея Турина
                  Князь Всея Турина
                  сегодня в 21:36
                  смотрите юзеры,как Великий и Не победимый топчет в сериале Аутсайдера.
                  Kirill Erokhin
                  Kirill Erokhin
                  сегодня в 21:36
                  Такой шанс упустили быть лидером, теперь надо все решать с Тоттеном на Энфилд, а играли сегодня не важно.
                  Виктор Лошаков
                  Виктор Лошаков
                  сегодня в 21:36
                  Решили на понтах сыграть! Нет, не выйдет в АПЛ на понтах. Там биться нужно! Опять ливерпулианские качели! Всё настроение перед рабочей неделей испоганили!
                  vastudio
                  vastudio
                  сегодня в 21:35
                  Пойдёт)) Конечно лучше бы проиграли, но очко и так сойдёт)))
                  джувифейл
                  джувифейл
                  сегодня в 21:35
                  говорил же,не вытянут наши с Дженоа,походу это нам за то,что на Ливерпуль гоним,не надо на более сильных лезть
                  Князь Всея Турина
                  Князь Всея Турина
                  сегодня в 21:35
                  а говорят,что Ювентус кабинет, не всё так однозначно.
                  DXTK
                  DXTK
                  сегодня в 21:34, ред.
                    Керосинщик против Князя
                    Керосинщик против Князя ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
                    сегодня в 21:34
                    Не верю, Моуриньо на ходу и козыря ему в руки идут.
                    Dudikoff
                    Dudikoff
                    сегодня в 21:33
                    Невероятный отскок. Дача весь первый тайм возила как какого-нибудь шиповского серядняка. Могла на перерыв с 3:0 уходить. Ненавижу, когда начинают играть в полноги
                    shlifen
                    shlifen
                    сегодня в 21:33, ред.
                    Ливерпуль сыграл очень "так себе", да и Фулхэм в этом матче точно не выглядел как аутсайдер чемпионата. По первому тайму, так вообще чудо что при 1-0 красные ушли на перерыв. Зачем нужен контроль мяча в три раза больше времени, если его не конвертировать в опасные моменты??
                    Впринципе Ливерпулю ещё повезло, что вышедший на замену игрок Фулхэма решил в стенке сыграть руками. Если бы не этот "волейбол" Ливер мог проиграть команде со дна, играя при этом своим основным составом. Да у красных много травм, но это не может быть оправданием ТАКОЙ игры против Фулхэма.
                    Дачники точно заработали своё очко в матче, хотя при везении могли заработать все три... Клоппу явно предстоит много работы. Хотя в АПЛ это натурально "тур потерянных лидерами очков". Ну а команде Скота Паркера - удачи в борьбе за сохранение прописки в АПЛ...
                    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                    Отправить
                     
                    Rambler's Top100