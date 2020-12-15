ГлавнаяВсе матчи
Матчи Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2020/2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2020-12-15
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-19
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21
2020-12-26
2020-12-27
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2021-01-02
2021-01-12
2021-01-13
2021-01-16
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-30
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-06
2021-02-13
2021-02-20
2021-02-27
2021-03-06
2021-03-13
2021-03-20
2021-04-03
2021-04-10
2021-04-17
2021-04-24
2021-05-01
2021-05-08
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-15
2021-05-23
Вулверхэмптон - Челси
Манчестер Сити - Вест Бромвич

Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон против Челси

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.223.801.76
BetCity 5.50 3.80 1.69
Fonbet 8.50 1.52 3.60
Мелбет 5.37 3.88 1.70
    Еще
     
    46' Дендонкер Леандер (32) уходит с поля, Отасовье Оуэн (54) вышел на поле
     
    61' Силва Фабио (17) уходит с поля, Траоре Адама (37) вышел на поле
     
    66' (1:1) Поденсе Даниэл (10) (Отасовье Оуэн (54))
     
    77' Поденсе Даниэл (10)
     
    3
    90' Поденсе Даниэл (10) уходит с поля, Витинья (20) вышел на поле
    90+4' Семеду Нелсон (22)
    90+5' (2:1) Нету Педру (7)
     
    49' (0:1) Жиру Оливье (18) (Чилуэлл Бенжамин (21))
     
    60' Маунт Мэйсон (19)
     
    2
    71' Хаверц Кай (29) уходит с поля, Ковачич Матео (17) вышел на поле
    71' Жиру Оливье (18) уходит с поля, Абрахам Тэмми (9) вышел на поле
     
    85' Канте Нголо (7)
    Голы
    49’ 0:1 Жиру Оливье
    ассистент Чилуэлл Бенжамин
    Поденсе Даниэл
    ассистент Отасовье Оуэн     		1:1 66’
    Нету Педру 2:1 90+5’
    Наказания
    60’ Маунт Мэйсон
    Поденсе Даниэл 77’
    85’ Канте Нголо
    Семеду Нелсон 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Отасовье Оуэн Дендонкер Леандер 46’
    Траоре Адама Силва Фабио 61’
    71’ Ковачич Матео Хаверц Кай
    71’ Абрахам Тэмми Жиру Оливье
    Витинья Поденсе Даниэл 90’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 12
    		4 Удары в створ 3
    		12 Фолы 12
    		5 Угловые 6
    		1 Офсайды 0
    		44% Владение мячом 56%
    		2 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    протон1
    протон1 ответ dimagas2 (раскрыть)
    16 декабря в 19:59
    абрамович долго терпеть не любит поверь. ему без разницы кто там тренер масть его. ему нужны результаты и выигрыш сразу. мавр был мастит поэтому дал время. даже кто в лч привел к победе долго не задержался. это кровь еврей ему нужно что бы как тебе это обьяснить ну он такой . он не пожалеет лемпа поверь. придлет терри самое. хоть они и играли там с анчала почти. понимаешь7.
    dimagas2
    dimagas2 ответ протон1 (раскрыть)
    16 декабря в 19:53
    Увольнял.Да.Но ни одному тренеру он не давал время.Он говорил нужно это и это и завтра.А Лэмпарду дали 2 года на разитие клуба.
    Наверно только Мауру в начале что-то такое же позволяли.
    протон1
    протон1 ответ dimagas2 (раскрыть)
    16 декабря в 19:33
    ты мало абрамовича знаешь. и ему нужно и сейчас и сразу много. а не частями. сколько он уволил тренеров ?
    1Батя
    1Батя
    16 декабря в 15:20
    Не хватает той самой воли к победе, жесткости и неуступчивости, которая была у Дрогба-Лэмпард-Терри-Чех. Последним похожим на них игроком был Диего Коста, который всегда хотел бороться, цепляться и играть до конца...печально за любимый клуб
    Лёня Мессионеров
    Лёня Мессионеров
    16 декабря в 11:52
    Молодцы волки
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    16 декабря в 10:11
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
      16 декабря в 09:49
      что-то Челси подсдулись,даже Ливерпуль разгромил этих волчков 4-0.Пропущенный второй гол - вообще на ровном месте,на бегущего с мячом никто не выдвигается, только сопровождают взглядом и ещё парочка защитников спешат в штрафную к воротарю,что бы если ЧЁ, мяч рикошетом влетел в ворота. Вот что значит иметь опытного пенсионера,который после Лиги 1 не может выдерживать такой темп,ему надо дальше штрафной не выходить. Ну а сравняли волки,конечно красиво. паденция двумя движениями оставил не у дел полкоманды.ну Менди не виноват,мяч вылетал из-за спины заща,который закрывал угол обзора и негритёнок едва ли не вытащил мяч. Жиру,как мне кажется портит замысел атаки,которая скатилась до примитивных навесов и сейчас Жиру более в центре внимания,чем Вернер. Может в планах сейчас прокачать этого старичка и продать в Интер да по-дороже. Абрашка мне больше симпатизирует своей манёвренностью.
      Raamtvall
      Raamtvall
      16 декабря в 08:52
      А кроме шуток, этот сезон и правда начинает напоминать чемпионство Лестера - почти все номинальные топы не просто теряют очки, а делают это уже чуть ли не сериями. Только в этом году в роли Лестера должен быть Ливер.
      avici_liverpool
      avici_liverpool
      16 декабря в 07:23
        112910415
        112910415
        16 декабря в 05:58
        с такой игрой не до чемпионства
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        16 декабря в 05:31
        Абрамовичу опять плюнули в его наглую еврейскую рожу !
        Хет трик Дзюбы
        Хет трик Дзюбы
        16 декабря в 02:42
        НЕ УДИВЛЕН!
        Akatsuki72
        Akatsuki72
        16 декабря в 01:35
        Команда всё ещё формируется, много молодых, самому Лэмпарду нужно ещё многому учиться, пока есть прогресс, пусть и не столь быстрый как хотелось бы Фрэнк заслуживает свой шанс. О первом месте думать рано ещё. Хотя и конкуренты много теряют. А про состав... из состоявшихся топ игроков есть только Силва и Канте. Да и проиграть Волкам не позор, команда крепкая, пусть и были у них проблемы в последнее время. Ничего страшного не произошло, пока... пока больше всего беспокоят травматичность Зиеша и невнятная игра Хаверца, но и лидеры нынешнего Ливерпуля не сразу заиграли. Команде ещё нужно время и точечное усиление. Нужен лидер на поле, а его нет... вот это беда, да и ещё нет того, кто может решить итог в тяжёлый момент, такого, как Азар например. АПЛ - это лига, где практически любой может преподнести сюрприз, много неуступчивых команд и при таких условиях "решала" ещё важнее.
        А трогать Лэмпса не нужно и так слишком часто тренеров меняли, нужно верить и дать время, ведь надеюсь ты знаешь, как САФ начинал в МЮ? Его тоже хотели выгнать за плохие результаты, а в итоге проявили терпение и итог порадовал всех тех, кто болеет за Манков.
        dimagas2
        dimagas2 ответ протон1 (раскрыть)
        16 декабря в 01:26
        А ты что думашь прям с ходу вех нагибать будем?
        В этом сезоне точно нет.В следующем если такая же фигня будет тогда и увидим нового тренера.
        vastudio
        vastudio ответ Бродяга с острова Свободы (раскрыть)
        16 декабря в 00:34
        Проигрыш Проигрыш Выигрыш Ничья Проигрыш....последние 5 матчей хозяев. И тут приезжает Челси и раздвигает ноги. Для Педров.
        Бродяга с острова Свободы
        Бродяга с острова Свободы
        16 декабря в 00:10
        Вулвз очень симпатичная команда, если в трансферное окно не растащат можно замахнуться на еврокубки
        протон1
        протон1 ответ Akatsuki72 (раскрыть)
        15 декабря в 23:41
        это возмутимо. с таким составом проиграть волкам. это жесть. я понимаю эвертону. но следом волкам. тут есть кто специалист?. уволить лемпарда срочно . это что за разбазаривание очков?. куда смотрят мененджеры. скауты купили звезд. а тут такое. это что такое?. я ваще возмущен. какой апл?. 6 очков про76и . могли на первое место выйти. это что такое я спрашиваю тебя?
        neverwin
        neverwin
        15 декабря в 23:32
        Волки красавцы, действительно волевая победа, в первом тайме Челси душил слегка, но после первого гола Вулвз переломили ход игры хоть и не так явно, не стали зацикливаться на спорном пенальти, а играли до конца, хотя Хименес сломан, а Джота в Ливерпуле, у синих могу выделить отличную игру Т.Сильвы и блеклого Вернера.
        Akatsuki72
        Akatsuki72 ответ протон1 (раскрыть)
        15 декабря в 23:30
        Это АПЛ, мать её...
        Akatsuki72
        Akatsuki72
        15 декабря в 23:28
        В команде как не было лидера, так и нет. А когда-то по одному в каждой линии было. Некома зажечь огонь. И Зиеша не хватает, он бы в такой ситуации мог что-нибудь придумать. И Хаверц пока никак не найдёт себя, но будем надеяться и верить.
        Волков с победой! Фрэнку и Ко нужно ещё работать и работать.
        dimagas2
        dimagas2 ответ juvenale (раскрыть)
        15 декабря в 23:23
        Что вулвз уверенно победят....не угадал короче))
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        15 декабря в 23:21
        Челси не будет боротся за чемпионство
        juvenale
        juvenale ответ vastudio (раскрыть)
        15 декабря в 23:19
        все впереди хахаха
        juvenale
        juvenale ответ dimagas2 (раскрыть)
        15 декабря в 23:19
        70 млн хахааха
        juvenale
        juvenale ответ dimagas2 (раскрыть)
        15 декабря в 23:17
        ну что я говорил
        abramjan
        abramjan
        15 декабря в 23:16
        Вот 62о!!!
        A.S.A
        A.S.A
        15 декабря в 23:15
        Вувелхэмптон конечно же подтверждают свой уровень очень крепкая неуступчивая команда, которая отлично играет с сильными соперниками, а теряет много очков с более слабыми...
        Вцелом матч был не самым зрелищным, но игра при этом смотрелась!
        Волков с победой, заслужили, бились до конца
        Челси не хватает стабильности...удачи в следующих матчах!!
        протон1
        протон1
        15 декабря в 23:15
        че за хрень? челси . лемпард что творит7. что такое?. я не понимаю. кто обьяснит тут есть фаны челси что творится . эвертон теперь эти? черрт вас возьми
        DXTK
        DXTK
        15 декабря в 23:15
        а нет Челси за 5 место бориться.... Лестер и саутгемптон их уже обошли......
        Evilhuman
        Evilhuman
        15 декабря в 23:13
        Волков с победой, было предчувствие до матча, что упрутся
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100