|Вулверхэмптон
|2:1
|Челси
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2 : 1
завершен
15 декабря 2020, 21:00
вторник
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Стадион Мулинекс
|49’
|0:1
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Жиру Оливье
ассистент Чилуэлл Бенжамин
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Поденсе Даниэл
ассистент Отасовье Оуэн
|1:1
|66’
|Нету Педру
|2:1
|90+5’
|60’
|Маунт Мэйсон
|Поденсе Даниэл
|77’
|85’
|Канте Нголо
|Семеду Нелсон
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Отасовье Оуэн
|Дендонкер Леандер
|46’
|Траоре Адама
|Силва Фабио
|61’
|71’
|Ковачич Матео
|Хаверц Кай
|71’
|Абрахам Тэмми
|Жиру Оливье
|Витинья
|Поденсе Даниэл
|90’
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|12
|Удары по воротам
|12
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|4
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|12
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|5
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|0
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|2
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|2
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Я очень скептически относился, даже после стольких подписаний, когда говорили о возможном чемпионстве и лидерстве Челси в АПЛ.
Но после нескольких подряд побед и ничьи с лидерами, замаячило где то далеко надежда на чемпионство. Подумал а вдруг?!
Нееет. Ошибался. Будет трудно, очень трудно бороться за четверку. Лэмпарду работать и работать, если дадут. Особенно за с тактикой с такими футболистами.
А пока все печально, очень печально.
Я очень скептически относился, даже после стольких подписаний, когда говорили о возможном чемпионстве и лидерстве Челси в АПЛ.
Но после нескольких подряд побед и ничьи с лидерами, замаячило где то далеко надежда на чемпионство. Подумал а вдруг?!
Нееет. Ошибался. Будет трудно, очень трудно бороться за четверку. Лэмпарду работать и работать, если дадут. Особенно за с тактикой с такими футболистами.
А пока все печально, очень печально.
Вцелом матч был не самым зрелищным, но игра при этом смотрелась!
Волков с победой, заслужили, бились до конца
Челси не хватает стабильности...удачи в следующих матчах!!
Вцелом матч был не самым зрелищным, но игра при этом смотрелась!
Волков с победой, заслужили, бились до конца
Челси не хватает стабильности...удачи в следующих матчах!!