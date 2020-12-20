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Тоттенхэм - Лестер Сити
Брайтон энд Хоув Альбион - Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед - Лидс
Вест Бромвич - Астон Вилла

Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм против Лестер Сити

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    46' Н'Домбеле Тангай (28) уходит с поля, Бэйл Гарет (9) вышел на поле
     
    49' Ло Чельсо Джовани (18) уходит с поля, Моура Лукас (27) вышел на поле
     
    59' (0:2) Автогол Алдервейрелд Тоби (4)
     
    64' Орье Серж (24) уходит с поля, Уинкс Харри (8) вышел на поле
     
    79' Дайер Эрик (15)
     
    81' Уинкс Харри (8)
     
    32' Олбрайтон Марк (11)
     
    45+4' (0:1) Варди Джейми (9)
     
    60' Кастань Тимоти (27) уходит с поля, Амарти Даниэль (18) вышел на поле
     
    72' Ндиди Вилфрид (25)
     
    84' Барнс Харви (15) уходит с поля, Прат Деннис (26) вышел на поле
     
    88' Варди Джейми (9) уходит с поля, Ихеаначо Келечи (14) вышел на поле
    Голы
    45+4’ 0:1(П) Варди Джейми
    59’ 0:2(А) Алдервейрелд Тоби
    Наказания
    32’ Олбрайтон Марк
    72’ Ндиди Вилфрид
    Дайер Эрик 79’
    Уинкс Харри 81’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Бэйл Гарет Н'Домбеле Тангай 46’
    Моура Лукас Ло Чельсо Джовани 49’
    60’ Амарти Даниэль Кастань Тимоти
    Уинкс Харри Орье Серж 64’
    84’ Прат Деннис Барнс Харви
    88’ Ихеаначо Келечи Варди Джейми
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 17
    		3 Удары в створ 4
    		15 Фолы 14
    		5 Угловые 3
    		2 Офсайды 4
    		56% Владение мячом 44%
    		3 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Dudikoff
    Dudikoff
    сегодня в 22:35
    Жоз рано шнобель задрал. Оставался скромнягой со своими словами про пони, и всё получалось. Видимо, хорошая пресса на него пагубно влияет. Сейчас начнёт нервничать и опять всё развалит)
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    сегодня в 22:05
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ DXTK (раскрыть)
      сегодня в 21:46
      я против Маврика, например Шпоры при Пончике очень симпатизировали.
      Георг Шеп
      Георг Шеп
      сегодня в 21:40
      Лисы сожрали кур. Бывает.
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      сегодня в 21:28
      ТТХ, как унтер-офицерская вдова
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      сегодня в 21:20
      Водитель автобуса Моуриньо: "Лучшая команда проиграла".
      Джон Иванов
      Джон Иванов
      сегодня в 21:13
      Особенный вновь стал обычным)
      DXTK
      DXTK
      сегодня в 20:49
      Ттх очень не везет в последних двух матчах, с ливером пропустили на 90 минуте, тут пенка и автогол, хотя если честно то в двух играх клуб особо ничего не создал. Ладно впереди игра на кубке лиги тут надо проходить сток. \

      PS Интересно все больше рады поражению ттх или проигрышу Моуриньо?!
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      сегодня в 20:44
      Джереми Варди - мой любимый форвард в АПЛ. Как у других, не знаю.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      сегодня в 20:30
      первая победа Роджерса над спешнл1. Лестер играл смело,конечно оказывал давления меньше,чем Ливерпуль ну и этого было достаточно. Если Ливерпуль забивал самостоятельно.кроме гола Салаха,то здесь очевидные Два привоза - пенальти и автогол. Лестер конечно это не нынешний Ливерпуль,а скорее всего двухгодичной давности,который на контрах только и забивал. Тут как говорится нашла коса на камень.Кейн и Сон практически были выключены из игры и пожалуй у Лис получилось это сделать лучше,чем у наших,хотя надо сделать поправку на состав,у нас он был так себе. Такая тактика Жозе не сможет приносить успеха,как впрочем и у Лидса,к которому практически все привыкли. У Лис есть отличные исполнители и это Варди,Мэдисон,Барнли и Телеманс,ну и Каспер. Я вот думаю,возглавь Маврик Лестер,у него бы было больше шансов на успех,хотя и шпоры тоже не плохи,но всё же при Пончике они больше были заточены на атаку. Брендан проиграв Ливерпулю и выиграв у Шпор,приблизил нас к чемпионству,на коротком промежутке.
      ХУБУЛ
      ХУБУЛ
      сегодня в 20:19
      Переводчик в трауре.
      Марсело Бьелса
      Марсело Бьелса ответ allemz (раскрыть)
      сегодня в 20:14
      Этак и МС лигу возьмёт)
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 20:12
      Моуриньо: "Сегодня лучшая команда вселенной в моей голове опять проиграла"!
      нечитайло
      нечитайло
      сегодня в 20:05
      Надо отметить что пендаль и авто, фантастика
      vastudio
      vastudio ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
      сегодня в 19:48
      Как и Челси был временно на первом, сейчас уже восьмые.Чудный чемпионат))
      Виктор Лошаков
      Виктор Лошаков
      сегодня в 19:47
      Лестер- молодцы!
      vastudio
      vastudio
      сегодня в 19:47
      Такс....теперь Тотен повторяет подвиг Челси- 2 подряд проср....матча. Никто не хотел побеждать)))
      A.S.A
      A.S.A
      сегодня в 19:43
      Вцелом хороший матч получился, не богатый на голевые моменты, но игра смотрелась. Роджерс переиграл Жозе тактически,и практически как раз тактикой Жозе(контратаки, а при нужной разнице автобус в обороне) а его игроки и физически,и желанием...Лисы конечно хороши, жаль что нестабильны
      Шпоры показали что зависят от Кейна и Сона...закрыли их, отрезали от мяча, и все, игры в атаке нет...
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 19:41
      Офигеваю от Лестера: прихлопнуть Сити, пусть и разобранный Арсенал, Тоттенхэм, причем всех в гостях и дома сливать Вест Хэму и Фулхэму. Команда-загадка для меня лисы
      волгодон 2
      волгодон 2
      сегодня в 19:40
      Оборонцы нарвались на оборонцев (автобус VS автобус).
      Результат оригинален.Букмекер счастлив.
      goalaktika
      goalaktika
      сегодня в 19:35
      Как же плохо поступил Клопп) Взял и сбил дыхалку тренеру номер один)
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      сегодня в 19:29
      В Англии любая команда может проиграть любой. Но ещё 2 недели назад ТТХ был на 1 месте.
      ЮHBА
      ЮHBА
      сегодня в 19:22
      Эхх снова лучшая команда проиграла. Такими темпами лучшая команда и из зоны лч уйдет и из ле вылетит...
      David Young
      David Young ответ particular (раскрыть)
      сегодня в 19:17
      Устала маленькая пони, что поделать.
      David Young
      David Young
      сегодня в 19:16
      Слова Жозе Моуриньо из этого интервью постепенно становятся всё более правдивыми.
      shlifen
      shlifen
      сегодня в 19:16, ред.
      Видимо что-то сломалось в Тоттенхеме, после поражения от Ливерпуля в добавленное время. Лестер абсолютно по делу побеждает, ну а у "шпор" возможно начался небольшой спад.
      Чем там думал Орье когда откровенно толкал в спину игрока "лис" - мне вообще не дано. Удивило также что у Тоттена только 8 ударов из которых только 3 в створ - кажется Тоттенхем так привык играть вторым номером, что когда нужно сыграть первым - начинается беда... Первый тайм Тоттенхем вообще как будто "проспал"...
      А в целом, не плохой матч, в котором у Тоттена было всего пара моментов, а результат при этом зависит от того сумеют ли игроки "шпор" забить эти редкие моменты. Лестер молодцы - забили даже три, но миллиметры и ВАР отобрали один из голов. С другой же стороны - Лестер всё равно может быть доволен итоговым результатом. =)
      Klaus-S
      Klaus-S
      сегодня в 19:16
      Шпоры Моуринью традиционно плохо играют против контр-атакующих команд.
      Так что счёт логичный. Но всё же ожидал от Тоттенхэма большего.
      dzvinka
      dzvinka
      сегодня в 19:14
      чет "лучшая команда" опять проиграла, да что ты будеш делать то, а, моур?!
      particular
      particular
      сегодня в 19:12
      Два крайних поражения переквалифицировали Тоттенхэм из лидера в преследователя с дефицитом очков...
      Zak11
      Zak11
      сегодня в 19:11
      Тоттенхэм провёл ещё один плохой матч. Ничего по сути не создали. Лестер смотрелся увереннее. Никто и не говорил, что Тоттенхэм будет за чемпионство бороться. Тоттенхэм там где и должен быть сейчас, к сожалению.
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