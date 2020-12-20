В 1 Льорис Уго Голов пропущено: 2 Спасений: 3 Пасы: 19 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 95

З 4 Алдервейрелд Тоби Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 3 Выносы: 5 Пасы: 63 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 95

З 24 Орье Серж Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 64

З 3 Регилон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 95

З 15 Дайер Эрик Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 92 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 95

П 18 Ло Чельсо Джовани Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 49

П 28 Н'Домбеле Тангай Фолов заработано: 2 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

П 17 Сиссоко Мусса Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 95

П 5 Хейбьерг Пьер-Эмиль Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Пасы: 79 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 95

Н 10 Кейн Харри Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 95

П 7 Сон Хын-Мин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 12 Харт Джо

З 2 Доэрти Мэтт

З 33 Дэвис Бен

З 14 Родон Джо

П 27 Моура Лукас Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 46

П 8 Уинкс Харри Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 31

Н 23 Бергвейн Стевен

Н 9 Бэйл Гарет Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 50