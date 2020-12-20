|Тоттенхэм
|0:2
|Лестер Сити
|
0 : 2
завершен
сегодня, 17:15
|
Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
|45+4’
|0:1(П)
|Варди Джейми
|59’
|0:2(А)
|Алдервейрелд Тоби
|32’
|Олбрайтон Марк
|72’
|Ндиди Вилфрид
|Дайер Эрик
|79’
|Уинкс Харри
|81’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бэйл Гарет
|Н'Домбеле Тангай
|46’
|Моура Лукас
|Ло Чельсо Джовани
|49’
|60’
|Амарти Даниэль
|Кастань Тимоти
|Уинкс Харри
|Орье Серж
|64’
|84’
|Прат Деннис
|Барнс Харви
|88’
|Ихеаначо Келечи
|Варди Джейми
|
|8
|Удары по воротам
|17
|
|
|3
|Удары в створ
|4
|
|
|15
|Фолы
|14
|
|
|5
|Угловые
|3
|
|
|2
|Офсайды
|4
|
|
|56%
|Владение мячом
|44%
|
|
|3
|Cэйвы
|3
|
|
|2
|Предупреждения
|2
|
Чем там думал Орье когда откровенно толкал в спину игрока "лис" - мне вообще не дано. Удивило также что у Тоттена только 8 ударов из которых только 3 в створ - кажется Тоттенхем так привык играть вторым номером, что когда нужно сыграть первым - начинается беда... Первый тайм Тоттенхем вообще как будто "проспал"...
А в целом, не плохой матч, в котором у Тоттена было всего пара моментов, а результат при этом зависит от того сумеют ли игроки "шпор" забить эти редкие моменты. Лестер молодцы - забили даже три, но миллиметры и ВАР отобрали один из голов. С другой же стороны - Лестер всё равно может быть доволен итоговым результатом. =)
Чем там думал Орье когда откровенно толкал в спину игрока "лис" - мне вообще не дано. Удивило также что у Тоттена только 8 ударов из которых только 3 в створ - кажется Тоттенхем так привык играть вторым номером, что когда нужно сыграть первым - начинается беда... Первый тайм Тоттенхем вообще как будто "проспал"...
А в целом, не плохой матч, в котором у Тоттена было всего пара моментов, а результат при этом зависит от того сумеют ли игроки "шпор" забить эти редкие моменты. Лестер молодцы - забили даже три, но миллиметры и ВАР отобрали один из голов. С другой же стороны - Лестер всё равно может быть доволен итоговым результатом. =)
Шпоры показали что зависят от Кейна и Сона...закрыли их, отрезали от мяча, и все, игры в атаке нет...
Шпоры показали что зависят от Кейна и Сона...закрыли их, отрезали от мяча, и все, игры в атаке нет...