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3 : 1
завершен
сегодня, 20:30
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Стадион Эмирейтс
Телетрансляция: Okko Спорт
|Ляказетт Александр
|1:0(П)
|34’
|Джака Гранит
|2:0
|44’
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Сака Бакайо
ассистент Смит-Роу Эмиль
|3:0
|56’
|85’
|3:1
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Абрахам Тэмми
ассистент Хадсон-Одои Каллум
|Мари Пабло
|16’
|73’
|Силва Тиаго
|Тирни Киран
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Жоржиньо
|Ковачич Матео
|46’
|Хадсон-Одои Каллум
|Вернер Тимо
|Уиллок Джозеф
|Смит-Роу Эмиль
|65’
|Пепе Николя
|Мартинелли Габриэл
|71’
|74’
|Хаверц Кай
|Канте Нголо
|Мустафи Шкодран
|Ляказетт Александр
|90+2’
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|15
|Удары по воротам
|19
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|7
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|10
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|7
|Угловые
|9
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|1
|Офсайды
|0
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|2
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|1
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Концовочка... качелька могла и шатнуться в обратную сторону, но Арсенальским не привыкать к встряскам судьбы... рад за них, что хоть какой-никакой праздник на этих выходных у ребят.
Артета - верим)) играй молодняком и дальше, не тупи.
Концовочка... качелька могла и шатнуться в обратную сторону, но Арсенальским не привыкать к встряскам судьбы... рад за них, что хоть какой-никакой праздник на этих выходных у ребят.
Артета - верим)) играй молодняком и дальше, не тупи.