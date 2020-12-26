В 16 Менди Эдуар Голов пропущено: 3 Спасений: 4 Пасы: 34 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 96

З 24 Джеймс Рис Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 96

З 15 Зума Курт Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 69 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 96

З 6 Силва Тиаго Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 96

З 21 Чилуэлл Бенжамин Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 41 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 96

П 7 Канте Нголо Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 4 Пасы: 43 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 74

П 17 Ковачич Матео Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 3 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Заработанные пенальти: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 96

Н 10 Пулишич Кристиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 96

Н 9 Абрахам Тэмми Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 96

Н 11 Вернер Тимо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

З 28 Аспиликуэта Сезар

З 2 Рюдигер Антонио

З 33 Эмерсон

П 23 Гилмор Билли

П 5 Жоржиньо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 51

П 29 Хаверц Кай Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 22

П 20 Хадсон-Одои Каллум Голевые передачи: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 51