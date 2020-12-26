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Арсенал - Челси
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Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед - Эвертон

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Челси

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) 3:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) Челси
Арсенал
Челси
3 : 1
завершен
сегодня, 20:30
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Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 15 тур
Стадион Эмирейтс
Телетрансляция: Okko Спорт
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.993.701.99
Fonbet 4.80 3.80 1.80
Мелбет 4.85 3.88 1.76
Лига ставок 4.80 4.00 1.79
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    16' Мари Пабло (22)
     
    34' (1:0) Ляказетт Александр (9)
     
    44' (2:0) Джака Гранит (34)
     
    56' (3:0) Сака Бакайо (7) (Смит-Роу Эмиль (32))
     
    65' Смит-Роу Эмиль (32) уходит с поля, Уиллок Джозеф (28) вышел на поле
     
    71' Мартинелли Габриэл (35) уходит с поля, Пепе Николя (19) вышел на поле
     
    83' Тирни Киран (3)
     
    90+2' Ляказетт Александр (9) уходит с поля, Мустафи Шкодран (20) вышел на поле
     
    2
    46' Ковачич Матео (17) уходит с поля, Жоржиньо (5) вышел на поле
    46' Вернер Тимо (11) уходит с поля, Хадсон-Одои Каллум (20) вышел на поле
     
    73' Силва Тиаго (6)
     
    74' Канте Нголо (7) уходит с поля, Хаверц Кай (29) вышел на поле
     
    85' (3:1) Абрахам Тэмми (9) (Хадсон-Одои Каллум (20))
     
    90+1' (3:1) Нереализованный пенальти Жоржиньо (5)
    Голы
    Ляказетт Александр 1:0(П) 34’
    Джака Гранит 2:0 44’
    Сака Бакайо
    ассистент Смит-Роу Эмиль     		3:0 56’
    85’ 3:1 Абрахам Тэмми
    ассистент Хадсон-Одои Каллум
    Наказания
    Мари Пабло 16’
    73’ Силва Тиаго
    Тирни Киран 83’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Жоржиньо Ковачич Матео
    46’ Хадсон-Одои Каллум Вернер Тимо
    Уиллок Джозеф Смит-Роу Эмиль 65’
    Пепе Николя Мартинелли Габриэл 71’
    74’ Хаверц Кай Канте Нголо
    Мустафи Шкодран Ляказетт Александр 90+2’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 19
    		7 Удары в створ 3
    		13 Фолы 10
    		7 Угловые 9
    		1 Офсайды 0
    		40% Владение мячом 60%
    		2 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 23:41
    Вообще-то юве бил 5 пенальти, и Ливерпуль столько же))) Или не забитые пенальти юве теперь не считаются, как пенальти?
    санек002
    санек002
    сегодня в 23:40
    прогноз оправдался!
    dimagas2
    dimagas2 ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 23:31
    Силва,Менди и Чилвлл что не заиграли?))
    Вернер и Хаверц пока что да,но тут вопрос в схеме куда они не подходят,Вернер как вингер - днарь.А Хаврца Лэмпард ставил на фланг или на бокс-ту -бокс где он яно не тянет.Так что тут вопрос к тренерскому штабу что не может подстроить игру под тех игроков то есть в в обойме.Нет Зиеша и все рушится,как по мне это оень плохо,такой зависисмоти от одного игрока давно не помню.
    Nazi
    Nazi
    сегодня в 23:09
    Да лучше играть бревновернером и каким то светофором по имени абрахам :)))

    Лэмпард, Лемпард, как же страшно играет твой Челси :) Продайте уже Жиру подонки..

    артету теперь не уволят еще несколько месяцев и это прекрасно :) Будем продолжать наслаждаться его гениальными тактическими заготовками а ла пепка :) Ну и воплями болел несчатного Арсенала :)
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 23:05
    если бы состав бы нормальный дать артете то и результат будет лучше....... а то хотят от состава уровня пэласа чтобы канониры боролись за титул и 4ку апл.....
    Damir76
    Damir76
    сегодня в 22:59
    Это было поддержка Арсеналу и слив Челси
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 22:55
    Ни один трансфер Челси не заиграл на данный момент как ожидали многие, а потрачено то было не мало)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 22:49
    Давай топ 10, которые влияли на чемпиенство)
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea ответ aNOOBis (раскрыть)
    сегодня в 22:46
    А они играют против брайтона
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea ответ aNOOBis (раскрыть)
    сегодня в 22:46
    Думал они против сити играют )) х2 поставлю лучше ))
    juvenale
    juvenale ответ dzvinka (раскрыть)
    сегодня в 22:44
    в каждом матче?странно ,Ювентус пробил 4 пенальти в ЧИ,сколько там матчей прошло?интересно сколько пробил ливерпуль
    juvenale
    juvenale ответ Viduka (раскрыть)
    сегодня в 22:43
    так себе пример))особенно учитывая как его назначили)
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    сегодня в 22:43
    Надеюсь это последний матч для Лемпарда. Ему всех купил кого хотел, даже Чилвелла. Нападающего, вратаря, полузащиту усилил. Какого хрена команда играет хуже даже чем в прошлом сезоне.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    сегодня в 22:41, ред.
    бывает, и Слава Яйцам.
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2 ответ Stalker-ato (раскрыть)
    сегодня в 22:41
    У Челси конкуренты уже не первая тройка, а тот же Арсенал.
    allemz
    allemz ответ shlifen (раскрыть)
    сегодня в 22:38
    Фанам Арсенала будто приснился матч, где Джака забивает, Лено отбивает, да чего уж там Арсенал доминировал в этом матче, могли больше забить)))
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 22:34
    Поздравления Арсеналу с достаточно случайной победой: пенальти, стандарт, ну и 3-й вообще курьез. Короче, повезло им здорово, хотя и еще 2 момента упустили. Это я напророчил эту победу, хотя взаправду и не верил сам. Про Челси сказать и нечего, вроде все носятся как подорванные, темп бешеный, но приблизившись к штрафной пуляют кроссы один за одним, недаром баскетболистов набрал Фрэнк, но толку от них - ноль, поэтому даже самого длинного пижона Оливку не стал выпускать! Артета вздохнул полной грудью: теперь не уволят!
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 22:33
    Фанов Арсенала с долгожданной победой, Жоржиньо в принципе может упрыгивать на***й из клуба. В принципе, по такому матчу все)
    A.S.A
    A.S.A ответ shlifen (раскрыть)
    сегодня в 22:33
    Твои слова да Артете б в уши))!!
    Тристан
    Тристан
    сегодня в 22:33
    Если бы Артета еще Обамеянга с Себальесом выпустил на замену к Пепе, Арсенал точно под концовку влетел бы. Молодежь в разы лучше мотивирована переоцененных звезд, особенно хорош Мартинелли.
    Всех поздравляю с Новым годом, не болейте самое главное!
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea ответ dimagas2 (раскрыть)
    сегодня в 22:32
    Да братка особенно вернер не к воротам а в угол или в бок куда то
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    сегодня в 22:31
    Единственное,что конкуренты Челси то же очками особо не разжились,Лестер-Юнайтед ничья, эти двое далеко не убегут.
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea ответ aNOOBis (раскрыть)
    сегодня в 22:30
    Много проиграл сегодня
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea ответ aNOOBis (раскрыть)
    сегодня в 22:30
    Нет они проиграют уверен как сегодня был уверен в челси )))
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 22:29
    Ну что Канониры, с долгожданной победой нас!!!
    Сегодня прям все сошлось, и Джака забил, и Лено отбил,и защита не привезла ничего, и в атаке смотрелись отлично....почаще бы так играть !!!
    Еще раз всех с победой!!!
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Leki_chelsea (раскрыть)
    сегодня в 22:29
    Но будет ничья ;-)
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 22:28
    Сегодня прям как буд-то все против Челси было,2 шальных гола +пенка ну и Жора что забить не могет с 11 метров,а так Арсенал играл с характером у нас же кроме Маунта и Абрахама никто толком не отбегал игру.
    Вернер по ходу становится Торресом,Моратой или Шевой 2.0.
    Все больше и больше вижу что Лэмпрад теряет доверие к себе.
    А дальше игры с Виллой,МС и Лестером,так что могем и ближе к Арсеналу опустится)))
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец
    сегодня в 22:28
    Лондон красный!
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea ответ dzvinka (раскрыть)
    сегодня в 22:28
    Все деньги которые есть поставлю что арсенал проиграет следующий матч
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 22:27
    До сих пор в шоке и от результата и от гола Сака... Может наконец-то "прорвёт" Арсенал?? Лишь бы Артета поменьше Виллианов и Обамеянгов выпускал - команда явно лучше играет с "молодыми и голодными"...
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